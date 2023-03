Nick Dineen (34) omtaler det som «helt crazy». Situasjonen sjokkerte ham og tvang ham til å finne ny klubb. Nå tror han at han blir norgesmester om noen uker.

– En del av meg følte at jeg løp bort fra en vond situasjon.

Lagets kaptein, en trofast og svært lojal tjener, ble nødt til å forlate klubben han elsker.

Amerikanske Nick Dineen har nærmest legendestatus i Lillehammer, men tross hans ønske om å avslutte karrieren der, byttet han nå klubb.

– Det var helt vilt å høre hvor ille den økonomiske situasjonen til klubben var. Det var et sjokk for alle, sier 34-åringen om beskjeden som kom i desember.

Dineen var blant spillerne som ble fristilt av klubben.

Han beskriver måneden han og klubben da hadde vært igjennom som «crazy»

POPULÆR: Nick Dineen ble en svært godt likt mann på Lillehammer. Foto: Geir Olsen

En velkomst han ikke glemmer

– Jeg skjønte at jeg måtte spille et annet sted. Det var en rar måned. Det var tøft å forlate min kone og barn. Jeg måtte skaffe meg en agent, noe jeg ikke hadde hatt på 6-7 år. Det var litt fremmed for meg å plutselig bli presentert ulike muligheter.

– Hvorfor hadde du ikke agent?

– Da jeg dro tilbake til Lillehammer hadde jeg ikke behov for det. Jeg forhandlet mine egne avtaler. Min kone er fra byen og vi var fornøyde der. Vi så for oss at jeg kunne være der resten av karrieren. Jeg hadde virkelig ikke noe behov for en agent, svarer Dineen.

SUKSESS: Nick Dineen feirer sammen med datteren etter at seriemesterskapet var sikret. Foto: Carina Johansen

Etter en tøff periode har det vært godt å komme til en ny klubb.

Amerikaneren følte seg umiddelbart velkommen i Stavanger Oilers.

– Da jeg kom hit var det ti personer fra klubben som møtte meg i garderoben midt på natta. Det var en kul opplevelse å ha de der. Jeg følte meg velkommen. Det betydde mye for meg. Da min kone kom hit for første gang fikk hun en like god mottakelse. Måten de har tatt imot meg på har hjulpet mye, sier han.

503 kamper på rad

Ikke bare har Oilers fått en spiller som alltid leverer målpoeng, de har også fått en som alltid er klar til tjeneste.

Siden Dineen ble profesjonell ishockeyspiller for snart tolv år siden, har han aldri stått over en kamp.

Ifølge Elite Prospects har han spilt 503 profesjonelle kamper på rad.

– Hvordan har du klart det?

– Jeg vet ikke. Flaks? Jeg tror at jeg gjør en god jobb med å ta vare på kroppen min, men selvfølgelig er det noe flaks. Jeg har også måttet takle noen ting i løpet av årene, men jeg vil heller spille enn å se på, svarer Dineen.

MED GULLHJELM: Nick Dineen med gullhjelm også i Stavanger Oilers. Det var ikke et uvanlig syn i Lillehammer. Foto: Annika Byrde

Hans nåværende lagkamerat, Tommy Kristiansen, liker det han har sett av 34-åringen så langt i Stavanger.

– Vi har fått en av Fjordkraft-ligaens beste spillere. Det å få inn han i laget har betydd mye. Han er ekstremt god og uten tvil en veldig ålreit fyr utenfor isen også. Han er viktig, sier Oilers-profilen.

Mener Oilers er favoritter

Dineen valgte for noen uker siden å undertegne en ny avtale med Oilers. Amerikaneren trives så godt i Stavanger at han har forpliktet til å spille to år til med DNB Arena som hjemmebane.

Det betyr at han kan ende med å avslutte karrieren i Oilers.

Nå flytter også familien etter. Da TV 2 møtte Dineen i forrige uke, skulle han senere den dagen møte kona og se på mulige barnehageplasser.

– Du føler deg som hjemme her, og jeg vil være med å vinne. Det er ingen bedre plass å gjøre det enn her i Stavanger Oilers, sier han.

Fredag begynner sluttspillet. Der møter Oilers Lillehammer i kvartfinalen.

FØRSTE POKAL: Nick Dineen mottar medaljen etter å ha blitt seriemester. Foto: Carina Johansen

Stavanger-laget er store favoritter, og tar seg med all sannsynlighet videre til semifinalen.

Dineen tror at de tar seg hele veien til finale og ender med å løfte «bøtta» i midten av april.

– Vi er et velsmurt maskineri. Det er også andre gode lag som kan vinne, men selvfølgelig vil jeg si at vi er favoritter. Når jeg trener med laget hver dag, kan jeg ikke se hvordan vi ikke kan vinne hvis vi lykkes med å spille vårt spill, sier han.