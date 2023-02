– Det var et ekstremt vanskelig valg

Samboerparet overrasket mange da de i november flyttet hjem fra USA, og han valgte å annullere sin kontrakt der.

Martine Halvorsen var åpen om at det var et tøft valg. Christian Kåsastul la heller ikke skjul på at det var en beslutning han hadde tenkt nøye gjennom. Til slutt konkluderte han med at det ville være bedre å spille i Europa.

Flere norske klubber ønsket seg backens tjenester. Til slutt vraket han Vålerenga og gikk til gamleklubben Frisk Asker.

Det ble ikke helt den returen klubben så for seg. Kåsastul var Frisk-spiller i tolv dager.

– Jeg trodde ikke at det skulle gå så raskt. Dette var mitt førstevalg, men det var overaskende at det gikk så raskt, sier han på telefon fra Finland.

TIL TOPPLIGA: Christian Kåsastul valgte å bryte kontrakten med Frisk Asker etter tolv dager da den finske storklubben HIFK ønsket han. Foto: Norges ishockeyforbund

– En kjempebonus

En klausul i kontrakten ga 25-åringen muligheten til å forlate klubben om en klubb fra en større europeisk liga ønsket han.

– Visste du underveis at HIFK var interesserte?

– Vi hadde dialog en god stund, men så kom vi frem til at det ikke ble noe av. Etter det fikk de noen skader, så da ble det likevel. Det var dette jeg ville, svarer han.

Det å få spille i den finske toppligaen, Liiga, er noe han har ønsket lenge.

– Jeg har hatt lyst til det i mange år. Det er en utrolig bra liga. Det er en kjempebonus at det var den klubben her jeg kom til.

– Hvordan har det vært så langt?

– Veldig bra! I begynnelsen tok det litt tid før jeg tilpasset meg alt. De spiller litt annerledes hockey her. Nå, etter nyttår, har det gått over all forventning, svarer Kåsastul.

STORTRIVES: Martine Halvorsen og Christian Kåsastul har funnet seg godt til rette i Helsinki. Foto: Privat

– Positivt overrasket

Samboerparet trives veldig godt i den finske hovedstaden. Rett utenfor sentrum og kun få minutters gange fra ishallen har de funnet seg til rette.

– Det er overraskende bra! Vi stortrives. Jeg er veldig positivt overrasket over Helsinki og det er en kul klubb å få være i. I tillegg er det kort vei hjem, enkelt for meg å jobbe derfra og en helt annen stabilitet enn i fjor, sier hun.

Halvorsen har over 100.000 følgere på Instagram og har blant annet sin egen podkast. I flere år har influenseren delt mye fra sitt liv med sine følgere.

Hennes jevnlige oppdateringer har naturligvis ført til at en god del av hockeyspillerens liv dokumenteres og deles til mange.

– I begynnelsen var det litt rart. Nå er det mer bare sånn det er. Jeg er blitt vant til det. Det er kult å få være med på den reisen hun har, sier han.

På egne sosiale medier er han langt mindre aktiv enn kjæresten. For den norske landslagsspilleren, er det ikke alt som er like naturlig å være med på.

– Det er for det meste frivillig, men noen ting må hun spørre et par ganger ekstra om, sier Kåsastul og smiler.

– Ekstremt vanskelig

Kontrakten i den finske hovedstadsklubben går ut til sommeren. Det betyr at Kåsastul igjen er i en situasjon hvor han ikke vet hvor han spiller neste sesong.

Han er ikke i tvil om hvor han vil være.

FAST PLASS: Christian Kåsastul har de siste årene vært en del av det norske landslaget. Foto: Tore Meek

– Målet er å holde meg i denne ligaen. Jeg vet at Patrick (Gandolfi, agenten) har fått noen meldinger i det siste om at de synes jeg har vært bra, sier han.

Gandolfi bekrefter at han jevnlig har kontakt med HIFK og andre klubber som er interesserte i Kåsastul. Foreløpig er det ikke kommet noen konkrete tilbud.

Ønsket om å vise seg frem for sin nye arbeidsgiver og andre klubber i den finske toppligaen, veide oss tungt da han i januar meldte forfall til landslagssamling.

Det var ingen enkel avgjørelse.

– Det gjorde jeg rett og slett fordi det var så mange skader her, og når målet mitt er å holde meg i denne ligaen, så er det veldig viktig å få vist meg frem mest mulig. Det var et ekstremt vanskelig valg. For meg er det utrolig stort å være med landslaget. Samtidig er det klubben som betaler lønnen min og da det var sånn skadekrise, kunne jeg rett og slett ikke dra, sier han.