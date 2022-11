– Det har vært helt sinnssykt

SAMME KLUBB: Samboerne Josefine Biseth Engmann og Martin Ellingsen har begge nådd langt på hockeybanen. Nå spiller de for første gang for samme klubb. Foto: Harald Christian Eiken

Hun er mangeårig landslagsspiller, som har vært innom både USA og Sverige. Han er en etablert spiller på det norske toppnivået.

De har begge ofret mye for å komme dit de nå er, men for henne har det vært betydelig større utfordringer på veien.

Nå spiller de to 24-åringene for samme klubb. Før sommeren tok hun valget om å legge opp. Å fortsette å satse på den måten hun hadde gjort, ble for krevende ved siden av studiene.

Motivasjonen sviktet. Det norske kvinnelandslaget mislyktes med å kvalifisere seg til OL.

– Med fire år til neste mulighet, bestemte jeg meg for at jeg ikke orket å satse lenger. Det var et veldig tøft valg å ta, sier Josefine Biseth Engmann.

LA OPP: Josefine Biseth Engmann var egentlig ferdig som hockeyspiller tidligere i år. Foto: Harald Christian Eiken

– Blir lei av det

– Hva tenker du om det at du som landslagsspiller har vært nødt til å få økonomisk hjelp av foreldrene dine for å ha mulighet til å satse?

– Det er egentlig ganske rart. Når du er på et visst nivå bør du kanskje kunne forvente bedre økonomiske forutsetninger. For en student går det ikke helt rundt om man skal betale alt utstyr og reiser selv, samtidig som man betaler hybel, mat og alt det andre. Alle klubbene har ikke råd til å prioritere jentene og noen prioriterer kanskje andre ting. Da blir det så vi selv må dekke kostnadene, svarer hun.

De fire første årene av karrieren spilte hun på guttelag. Senere har hun kombinert det å spille på jente- og guttelag. Hun har sett på det som sin mulighet til å få nok treningstimer og bli best mulig.

– Pappa kjørte meg fra hall til hall for at jeg skulle få trent, sier 24-åringen.

Aldersforskjellen ble stadig større mellom henne og guttene hun spilte med. U16 er det høyeste alderstrinnet Engmann har spilt på med guttene.

OFRET MYE: Josefine Biseth Engmann har prioritert bort mye for å kunne bli en best mulig hockeyspiller. Foto: Harald Christian Eiken

– Jeg måtte spille med yngre og yngre kull. Til slutt blir man lei av det. Hvis det er viktig for å kunne spille på landslaget, og det begynner å bli kjipt, så er det til slutt ikke verdt det, mener jeg. Det sier seg selv at det ikke er så kult å være 23 år og år etter år spille med gutter som er 15 år, sier Engmann.

Hun presiserer at hun ikke har vært nødt til å gjøre det slik, men med få andre muligheter og et ønske om å bli best, var det for henne i flere år det beste alternativet.

– Tror alle ble rørt

Det ble ikke måneder ute av ishallene før hun var tilbake.

Med bosted på Lillehammer og en kjæreste som spiller for byens hockeylag, kunne det ikke passet bedre for henne at klubben bestemte seg for å satse på damene.

– Da tenkte jeg at jeg ville bidra. Jeg vil bidra til at andre skal kunne ha det bedre enn jeg hadde det. Klubben har flere yngre jentelag. Nå har de noen å se opp til og noe å se frem til, sier hun.

Samboeren, Martin Ellingsen, er glad for at klubben har valgt å satse på damene.

– Det er veldig bra. For norsk hockey er det viktig å løfte damehockeyen. Nå er det mange jenter i denne klubben som har fått sine egne forbilder, sier han.

TILBAKE: Josefine BIseth Engmann gjorde comeback som hockeyspiller, og har blitt en lederfigur på det unge Lillehammer-laget. Foto: Harald Christian Eiken

Engmann skryter av hvordan klubben har lagt til rette for damene og mener at damene i klubben nå har like gode forutsetninger for å bli gode som de for eksempel har i Sverige.

For henne og lagvenninnene er det motiverende å oppleve at mange kommer og ser kampene deres. På det meste har 700 personer vært på plass på tribunen.

– Det var stort. Da vi kom ut og så at det var så mange der, så var det stort. Jeg tror at alle ble ganske rørt. Det betyr så mye for oss, sier Engmann.

– Kan påvirke spillergruppa

Satsingen på damene er et stort lyspunkt i en ellers ganske mørk periode for Lillehammer.

I Fjordkraft-ligaen har de trøblet og klubben har vært åpen om at de har økonomiske problemer.

– Vi har foreløpig ikke hatt helt den sesongen vi håpet på. Det har vært en del skader og vi har ikke så bred stall, men det er ikke noe vi skylder på. Vi kan egentlig bare skylde på oss selv, sier Ellingsen.

Han er inne i sitt siste kontraktsår. I 2020 kom han hjem og skrev under en treårskontrakt. Da fikk han kombinere det å spille for moderklubben og studere.

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Martin Ellingsen har ikke bestemt seg for om dette blir hans sesong som Lillehammer-spiller. Foto: Harald Christian Eiken

Perioden har vært så som så. Han føler at han personlig har tatt noen steg.

– Hvordan påvirker det spillergruppa å lese om at klubben har økonomiske vanskeligheter?

– Det kan påvirke spillegruppa, men jeg føler at vi har tatt det greit. Vi har fokus på det vi kan gjøre noe med. Jeg føler ikke at det har vært med å påvirke at vi har tapt flere kamper enn vi forventet, svarer han.

– Blir en fest

19. november blir en viktig dag for klubben. Antallet tilskuere og inntekter de to kampene av Hockey Classic, vil bli svært viktig for om klubben klarer å oppfylle de økonomiske kravene i handlingsplanen den følger.

For spillerne er naturligvis fokuset på gleden ved å spille foran langt flere tilskuere enn de pleier.

I år skal også damene spille Hockey Classic.

– Det blir veldig gøy. Det er veldig fint at de har fått det til. Jeg tror ingen av oss spillerne har vært med på en så stort begivenhet. Vi må prøve å slå det tilskuerantallet vi hadde den første kampen her. Jeg håper folk orker å se på oss før de drar på herrekampen, sier hun.

KLAR: Martin Ellingsen ser frem til sitt tredje Hockey Classic. Foto: Harald Christian Eiken

For Ellingsen blir det tredje gang han skal være med på begivenheten.

– Første gang jeg var med var det helt sinnssykt. Jeg fikk gåsehud bare jeg kom utpå der. Det er en veldig kul kamp å spille, sier han.

Lillehammer-spilleren holder et øye med antallet solgte billetter. Han håper at det kommer over åtte tusen tilskuere.

Du kan se herrenes Hockey Classic på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play lørdag 19. november. Kampstart for Lillehammer - Stavanger Oilers er 18.00.

Damene sin kampstart er noen timer tidligere. Fra 14.00 kan du se Lillehammer - Stavanger Oilers i Bambusa-ligaen på TV 2 Play.