De kjempet tappert, og kastet alt fremover, men til slutt ble seriemesterne for sterke.

Sparta - Stavanger Oilers 0-3

– Det er vanskelig å vinne når man ikke scorer mål.

– Hockey er «passion». Det er ikke sånn at vi liker å tape 3-0 på hjemmebane.

Sparta-trener, Sjur Robert Nilsen, var en oppgitt mann etter å ha tapt kamp to i semifinalene.

– Jeg syns vi fortjener et mål, og gjør en kamp ut av det, men de er bedre enn oss på mange ting, sier Nilsen til TV 2 etter kampslutt.

Samtidig som han ikke er fornøyd med resultatet, er Nilsen klar på at laget gjorde det de kunne.

– Jeg syns vi går ned med flagget til topps. Jeg syns vi kriger, men vi må skape mer, og få noen «dirty goals». Det blir fort tre mål imot når motstanderen er litt bedre. Vi har problemer med å få puckene på mål fra blålinjen, forklarer han.

– Nå får vi lade opp, og vinne i Stavanger på onsdag, sier Sparta-treneren etter det hete oppgjøret.

Vanskelige å spille mot

– Det blir viktig for Sparta å være tålmodige, og å ligge på riktig side. Får Stavanger den første scoringen er de vanskelige å spille mot, sa TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik i kampens første minutt.

Sparta startet kampen best, og hadde mye puck i offensiv sone de første minuttene, uten å skape de virkelig farlige mulighetene.

Men etter åtte minutter skulle eksperten få rett i sin uttalelse. Stavanger-laget fikk muligheten i overtall. Andreas Klavestad tok skuddet fra blålinjen, men pucken gikk i et Sparta-bein. Dan Kissel plukket opp den løse pucken, og plasserte den trygt i nettet bak Kevin Carr, til ledelse for gjestene.

Like etter skulle Oilers juble på ny. Kristian Østby fyrte av et skudd. Etter en kjemperedning av Carr i Sparta-buret, plukket Oilers-forward Colton Beck opp returen. Canadieren sendte pucken inn foran mål, der ventet Nick Dineen som økte Oilers-ledelsen.

– Det er scoring, er det ikke det?

Etter hvilen fortsatte Oilers presset, men de store mulighetene uteble for laget fra «oljebyen».

Sparta kom til flere muligheter, men klarte ikke overliste Oilers-keeper Henrik Holm.

Med fem og et halvt minutt igjen av perioden holdt Sparta Amfi pusten. Stavanger Oilers-back, Martin Lefebvre sendte av gårde et slagskudd. Pucken gikk to stolper, og Lefebvre trodde han hadde økt ledelsen.

– Det er scoring, er det ikke det? Det er jeg nesten helt sikker på, sa hockeyekspert, Erevik.

Dommerne sjekket situasjonen på video, og fikk bekreftet at pucken ikke krysset mållinjen, og stillingen var fortsatt 0-2.

Like før slutten på andre periode fikk Sparta en mulighet. Eirik Børresen skjøt mot mål, men pucken sklei av bladet og trillet mot Magnus Nilsen. Keeper, Holm var ute i full strekk. Nilsen prøvde å få av et skudd, men ble hektet i forsøket og bommet på pucken.

Straffet gamleklubben

I starten av tredje periode kom lagene ut i et høyt tempo. Oilers var farlig frempå med Sander Hurrød. Like etter prøvde Jesper Lilleberg Martinsen seg for Sparta, uten å få hull på Henrik Holm.

Med ti minutter igjen av kampen tok Oilers grep om kampen.

Rob Bordson sendte pucken i retning Anders Tangen-Henriksen, som klinte pucken opp i krysset. Stavanger-gutten, med en fortid i Sparta økte dermed ledelsen til 0-3 for seriemesterne.

Med det endte kampen 0-3 til Oilers, som nå leder semifinaleserien med 2-0 i kamper.