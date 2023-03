– Det er noe spesielt som skjer

– Han har lagt hodet på hoggestabben, sa TV 2s ekspert Erik Follestad.

– Det kan han stå for. Vi tenker ikke på å tape, svarer Myrvold.

Den profilerte Vålerenga-lederen er vant til å kjenne på press. Han liker at det bygges opp forventninger som de må jobbe med å innfri.

At hockeyeksperten bidrar til å fyre ytterligere opp, lever han godt med.

– Press lever man med. Det er presset vi legger på oss selv som er viktig. Hva folk utenfra synes bryr vi oss egentlig ikke så mye om. Jeg vet at Follestad liker å skape litt oppmerksomhet og entusiasme. Det er helt greit. Nå er vi der vi skal være. Så får vi se hvem som kommer seirende ut av krigen, sier han som har vært lederen i Vålerengas sportslige utvalg denne sesongen.

Det kan fortsatt ende med fiasko, men i løpet av de neste ukene kan også Myrvold stilne tvilerne og slukke en mangeårig tørst etter gull.

– Inspirerer meg veldig

Etter turbulente sesonger, hvor spesielt mange forsvant ut dørene på Jordal forrige vår, var Myrvold blant de som kom inn i hovedstadsklubben før denne sesongen.

Den tidligere NHL-spilleren og landslagsprofilen, har et nært forhold til de kongeblå. Nå ville han bidra med sin kompetanse for å bygge et lag som var godt nok til å endelig hente hjem en kongepokal igjen.

MED VIDERE: Anders Myrvold er Vålerengas nye sportssjef. Foto: TV 2

Det har gitt mersmak.

– Det har vært veldig motiverende og inspirerende. Det har vært gøy. Veldig raskt løste det seg mellom de to styrene som var litt i konflikt. Det har vært en engasjert gjeng, og vi har stått veldig bra sammen. Folk har vært løsningsorienterte, og hatt en veldig positiv innstilling til det aller meste, sier han.

Torsdag formiddag ble det offentliggjort at Myrvold går over som sportssjef i klubben.

– Vi har akkurat startet. Nå har vi startet på noe som er bra. Det sportslige tilbudet er bra. Så er det andre ting som skal på plass for at vi skal vokse enda mer. Det inspirerer meg veldig å få være del av den reisen, svarer Myrvold.

– Fra utsiden virker det som at det nå er ro på Jordal. Er det sånn du opplever det?

– Det er ro på Jordal. Det er mye følelser rundt Vålerenga. Alle har en mening. Da er det veldig viktig at de som skal styre og stelle tar krigen innad, så står man sterkt utad. Det gjør vi nå. Skal vi være en enhet er det viktig.

HØYE FORVENTININGER: Vålerenga-spillerne spiller med stort press. De er blant favorittene. Foto: Rodrigo Freitas

Forventet tøffere kamp

I seriespillet endte Vålerenga på 3. plass.

Lederen i det sportslige utvalget er godt fornøyd med Fredrik Andersson og hans første sesong med mørkeblå.

– Han er vi veldig fornøyd med. Han er veldig proff og har tilført laget enormt. Vi har et godt grunnsystem og slipper inn svært få mål. Så er det en del spillere som har blomstret under hans ledelse, som Thomas Olsen, Sander Thoresen og Pontus Finstad.

– Jeg er fornøyd med seriespillet. Det var tidenes jevneste serie. Vi var jo med og herjet i hver runde. Det var gøy at det var såpass jevnt at folk fikk sett tette og jevne kamper kamper hele tiden, hvor det var seks lag som byttet på å slå hverandre, sier han.

Av de tre antatte favorittene før sluttspillet, var det Vålerenga som møtte tøffest motstand i kvartfinalen.

Hovedstadslaget gjorde kort prosess på naboen i Asker, og tok seg til semifinale etter fire strake seire. Myrvold forventet at det skulle bli tøffere.

– Jeg trodde at vi skulle møte sterkere motstand. De hadde forberedt seg i en måned, som (Vidar) Wold sa. De hadde nesten ikke brydd seg om serien på slutten og var helt skadefrie. Så ble de skadet, syke og hang helt enkelt ikke med. Da jeg så hvor overlegne vi var i første kamp, skjønte jeg at det her har vi, sier han.

TØFFE KAMPER: Det har vært høy temperatur på isen under flere av kampene mellom lagene denne sesongen. Det forventes det å bli også i semifinalene. Foto: Rodrigo Freitas

– Klare for krig

Søndag braker det løs. CC Amfi skal fylles til randen.

Lagene ekspertene mener har størst fallhøyde, skal i «mætt fjøs» i gang med en semifinaleserie det er enorme forventinger til, og som garantert vil by på underholdning og scener vi lenge vil huske.

Myrvold er spent. Det betyr mye at laget leverer nå.

– Storhamar er noen du må slå om du er fra Oslo. Det er lang historikk mellom lagene. Det er et hat-elsk-forhold. Det betyr veldig mye for mange. Jeg kjenner på det nå. Det er noe spesielt som skjer.

Han vet at det blir tøft. De møter et Storhamar-lag med god bredde og sterke topper.

– Det er to lag som er godt rustet og har en bred tropp. Begge er klare for krig. Det to knallgode lag. Hvem som er best får vi nå se, men vi er veldig godt forberedt. Gutta er interesserte i å brette opp ermene, forsikrer han.

Billettene er i ferd med å rives bort også til oppgjørene på Jordal.

– Stemningen blir elektrisk. Vi vet at Storhamar stiller med mye folk. Vi stiller med mange i kongeblått. Det blir en kamp på tribunen og en kamp på isen, sier han.