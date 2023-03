Han ble hentet for å score mål, men torsdag ble han husket for noe annet.

Storhamar-Vålerenga 2-1

Storhamar slo Vålerenga 2-1 og festet dermed et lite grep om finaleplass. Men det forløp ikke uten dramatikk i CC Amfi torsdag kveld.

– Den er ikke pen.

– Det er en ren hevnaksjon.

Kommentatorene var ikke nådig i sin dom over situasjonen som utspilte seg på isen underveis.

Med fem minutter igjen av andre periode ble det stygt i CC Amfi, da Storhamars stjernespiller, David Booth kryss-taklet VIF-spiller, Kalle Ekelund.

Svensken ble liggende på isen, og så ut til å ha store smerter.

– Han har ett mål for øye der, David Booth, og det er å ta igjen på Kalle Ekelund, sa TV 2s kommentator Espen Ween om situasjonen.

– Det er en unødvendig tominutter av Booth. Det er en hard krysstakling med overlegg, legger hockeyekspert, Bjørn Erevik til.

Dommerne så situasjonen på video. Der viste det seg at Booth traff Ekelund i skulderen. Booth mente tydelig at Ekelund overspilte i situasjonen.

– Det er en hard krysstakling, men jeg vil bli overrasket hvis han får mer enn to minutter, sier TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik.

– Det er ikke ansiktet selv om Ekelund holder seg til ansiktet. Fortsetter han.

Dommerne ga til slutt amerikaneren to minutters utvisning for krysstakling.

Muligheter

Etter noen dager med intens rivalisering blant lagenes supportere, var det endelig klart for den tredje semifinalekampen mellom Storhamar og Vålerenga, i CC Amfi torsdag kveld.

Vålerenga prøvde seg allerede før det første minuttet var spilt, da Jørgen Karterud trakk seg fri. 28-åringen fyrte av et skudd, men klarte ikke overliste Trym Gran i Storhamar-buret.

Det var ordentlig «hawaii-hockey» på Hamar de første ti minuttene. Lagene utvekslet muligheter, men ingen klarte å få uttelling.

Storhamar fikk prøve seg i overtall etter 11 minutter, og stort nærmere scoring enn det Storhamar var, er det ikke mulig å komme.

Peter Quenneville tok skuddet fra toppen av sirklene. Returen spratt rett i legg-beskytteren til VIF-back, Tommi Taimi. Pucken spratt mot mållinjen, men keeper, Mitch Gillam var raskt ute med snap-hansken, og fikk avverget scoring.

NÆR SCORING: Peter Quenneville var millimetere fra å sende Storhamar i ledelsen i første periode. Foto: Rodrigo Freitas

Med sekunder igjen av perioden fikk Storhamar på nytt en stor sjanse. Eskild Bakke Olsen plasserte pucken på bladet til nevnte Quenneville, som styrte den i stolpen.

Rask scoring

Publikum hadde nesten ikke rukket tilbake til plassene sine før første scoring kom.

Vålerenga-back, Stefan Espeland rotet med pucken i egen sone, og sendte den rett på bladet til Storhamar-profilen, Patrick Thoresen.

Den tidligere utenlandsproffen gjorde ingen feil alene med Gillam, og sendte hjemmelaget i føringen, med under et minutt spilt av andre periode.

Scoringen var for øvrig klubbens mål nummer 1000 i sluttspill-sammenheng.

Storhamar tok litt over etter scoringen. Noen minutter senere var David Booth frempå med et skudd som trillet like utenfor mål.

Da kampen var halvspilt ble det ampert i CC Amfi. Lagene barket sammen foran Storhamars målgård, og etter et minutt med brytekamp og gruff endte Vålerengas Andreas Martinsen, og Storhamars Jakub Kindl, opp i utvisningsboksen.

Med spill fire mot fire ble det god plass på isen. Det klarte Storhamar å utnytte.

Jacob Berglund fintet bort Thomas Olsen, og plasserte pucken iskaldt mellom beina på keeper, og økte hjemmelagets ledelse til 2-0.

Med fire minutter igjen av perioden slo St. Halvards menn tilbake. Andreas Martinsen klinte et hardt slagskudd fra blålinjen. Pucken suste mellom beina på Trym Gran i Storhamar-buret, og Vålerenga var tilbake i kampen.

Utvisningene haglet

Etter situasjonen mellom Booth og Ekelund ble det en amper start på tredje periode.

Dommerne delte ut utvisninger, i hytt og pine, og det var tidvis folksomt i utvisningsboksene.

Fem minutter inn i perioden kom Rasmus Ahlholm til en mulighet. VIF-spilleren skjermet pucken og fikk sendt et skudd på mål, men Trym Gran var med på notene.

Med 13 minutter igjen av perioden var Storhamar nær å gå opp til 3-1. Jacob Berglund kom skrått inn og fyrte av et kjapt håndledd-skudd. Pucken suste over skulderen til Gillam, og gikk rett i tverrliggeren.

Med seks sekunder igjen klirret det i metallet på ny. Denne gang var det målscorer, Thoresen som klinte til på direkten. Skuddet var så hardt at pucken nesten spratt opp i taket i CC Amfi.

Bortelaget var nære på å utlikne i sluttminuttene, men en våken Gran i Storhamar-buret gjorde jobben og stoppet puckene.

Kampen endte 2-1 til Storhamar, som dermed går opp til 2-1 i kamper i semifinaleserien.