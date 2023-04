– Det er dette man drømmer om

Arenaen skal fylles, et gull skal deles ut, drømmer skal knuses og store karrierer skal avsluttes. Det er duket for finale.

Se NM-finalen Stavanger Oilers - Storhamar på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra 19.00.

Om ligaens største profil endelig skal få løftet pokalen han aldri har fått, må Patrick Thoresen og hans lag gjøre noe ingen tidligere har gjort i norsk ishockey.

De må vinne en syvende finalekamp på bortebane.

Minst to store karrierer skal avsluttes i DNB Arena mandag kveld. De har én siste sjanse til å fylle opp premieskapet ytterligere.

Billettene ble revet bort på få timer.

Rammen rundt kampen kunne siddisene drømme om før det hele startet: En potensiell ny gullfest på en fullsatt hjemmebane.

Petter Thoresens menn har satt seg i en posisjon de garantert ville tatt om de fikk muligheten til å velge for få uker siden.

Samtidig kunne det hele vært avgjort i forrige uke. De regjerende norgesmesterne var rystet etter å ha blitt rundspilt hjemme. Så tapte de på bortebane, før Storhamar var 59 sekunder fra å ta den tredje strake seieren og sikre seg fire potensielle gullkamper. Men så hamret Christoffer Karlsen pucken i mål. Håpet var tent. Oilers snudde det og kom tilbake.

– Han har stått frem når Oilers har trengt det som mest. Karlsen er en mann å se til når de virkelig trenger det, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

– Må knekke koden

Nå kunne ikke anledningen vært større i norsk ishockey. Da TV 2 snakket med Karlsen mandag formiddag, gledet han seg til kvelden.

– Det er første gang jeg er med på å stå i en situasjon hvor det er så jevnt og at det jeg leverer på banen har en betydning for om vi vinner, sier han.

AVGJØRENDE: Christoffer Karlsen har denne finaleserien vært avgjørende for at Stavanger Oilers har reist seg og slått tilbake. Nå drømmer sarpingen om å bli helten i siste kamp. Foto: Carina Johansen

Da Oilers utlignet finaleserien til 2-2 i CC Amfi forrige uke, scoret han både det første og siste målet i 1-3-seieren.

Sarpingen er godt fornøyd med det han har levert så langt i finaleserien, men skal en ny pokal løftes på Tjensvoll må de snu en trend.

– Vi må knekke koden på hjemmebane og i overtall, sier han.

– Hvordan var det å nekte Storhamar gullfest på hjemmebane lørdag?

– Det var fantastisk. Vi hørte jo rykter om at de hadde satt opp scene og alt som var. Det ga ekstra motivasjon. Nå gjelder det at vi gjør jobben her hjemme så ikke de gjør det samme mot oss.

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Sander Vold Engbråten avslører ikke om mandagens kamp blir hans siste som Storhamar-spiller for denne gang. Foto: Carina Johansen

Finaletrend: – Komisk

Sander Vold Engebråten hadde akkurat landet i Stavanger og gått ut av flyet da han tok seg tid til en prat med TV 2.

Landslagsspilleren er på utgående kontrakt og ryktet til finsk ishockey. Han kan verken bekrefte eller avkrefte at mandagens finale blir hans siste kamp i gult og blått for denne gang.

– Vi gleder oss enormt. Det skal bli ekstremt morsomt. Jeg har en god følelse, sier han før oppgjøret.

– Det er jo dette man drømmer om fra man tar på seg løpeskoene om sommeren og legger ned alle timene i styrkerommet. Det hadde vært en drøm å ta gullet.

Han synes naturligvis det var surt å tape lørdagens kamp og nektes fest på hjemmebane, men nå er hodet stilt om til det som venter.

– Vi har ikke tapt noe ennå. Det er egentlig litt komisk at vi har vært best på hverandres hjemmebaner. Vi må spille den hockeyen vi har spilt her før, for vi har vært et bedre hockeylag her nede enn på Hamar. Vi skal egentlig ikke endre på noe, sier han.

SISTE DANS: Amerikanske Todd Bjorkstrand leder mandag Stavanger Oilers for siste gang. Foto: Carina Johansen

– Der vi har budsjettert

Da TV 2 snakket med Oilers sin daglige leder Terje Haukali søndag, beskrev han det som «et vanvittig trøkk» på billettsalget og kampen.

– Det har vært massivt sier han.

Mange ønsket seg billett, men da var arenaen allerede fullsatt. De kunne fylt arenaen med langt flere enn de som kommer mandag.

– Det er så klart en bonus å få en syvende og avgjørende kamp her hjemme. Det betyr en del, men vi spilte også noen færre kamper enn vi hadde regnet med i kvart- og semifinalen. Nå er vi kampmessig der vi har budsjettert, sier han.

– Kan du si hvor store inntekter dere har på en fullsatt finalekamp?

– Jeg kan ikke tallfeste det offisielt, men det er klart at det blir et betydelig beløp når du har fire tusen som kommer på kamp, svarer han.

– Hvor mye ser du frem til kampen?

– På en skala fra 1-10, så er jeg på 25 og det bare øker, svarer Haukali og gliser.

– De er best i landet

Tommy Kristiansen har aldri opplevd å tape en finale med Stavanger Oilers.

Før den syvende og avgjørende kampen denne finaleserien er han sterk i troen på nok en seier, men han vil ikke love noe.

HYLLER SUPPORTERNE: Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen hyller Storhamar-supporterne. Foto: Carina Johansen

– Jeg tror at vinneren blir det laget som er mest klare for det. Vi må steppe opp på hjemmebane. Det har vært for dårlig. Så er det utrolig kult at det blir en syvende kamp, sier han til TV 2.

Da Oilers nektet hamarsingene den gullfesten de hadde planlagt lørdag, sto likevel de gule og blå supporterne igjen og sang for sitt lag over en halvtime etter kampslutt.

Kristiansen har gjort livet surt for dem flere ganger og står nok ikke høyest i kurs for de alle, men Oilers-profilen har latt seg imponere av motstanderlagets supportere.

– Jeg må hylle Storhamar-supporterne. Akkurat nå er de best i landet. Det er bra for norsk hockey å ha et sånt liv rundt kampene. Jeg håper at flest mulig av dem tar turen mandag, sier Kristiansen.

Hamarsing og Storhamar-spiller Simen André Edvardsen følger opp de gode ordene fra motstanderen.

– Jeg er helt enig. De reiser overalt i landet. De er det beste publikummet som finnes, sier han.

Tror på bortelaget

Hockeyekspert Jesper Hoel har mest tro på at det er bortelaget som løfter «bøtta» sent mandag kveld.

– Det har vist seg at det er en bortebanefordel. Bortelaget har ofte vært best, og det passer Storhamar godt å spille på liten bane mot Stavanger så langt. Jeg tror det gir en fordel inn i kampen i dag, sier han.

– Hvilke Oilers-spillere må stå frem om de skal sikre gullet?

– Først og frem er de avhengige av at Henrik Holm står en ny kjempekamp. Så er Oilers helt avhengige av de som har stått frem offensivt så langt i finaleserien. Karlsen, Bryce Gervais og Greg Mauldin er tre spillere som har vist at de leverer offensiv produksjon. Så forventer man i en syvende kamp at spillere som har avgjort før, som Dan Kissel og Tommy Kristiansen, kan ha noe ekstra å komme med i dag, svarer Hoel.

Like viktig blir Trym Gran i Storhamar-buret.

Så kommer ikke eksperten utenom hockeygiganten som mandag potensielt kan spille sin siste kamp. Patrick Thoresen har ikke bestemt seg for om finalekampen blir hans siste. Den avgjørelsen tar han i sommer.

VIKTIG: Patrick Thoresen er lederen i Storhamar-laget. Mandag må han trolig levere om det skal bli gull på hamarsingene. Foto: Carina Johansen

– Han har vært med å avgjøre en syvende kamp i Gagarin Cup. Det er en mann for de store anledninger. Så er David Booth en som selvfølgelig ønsker og kan avgjøre dette for Storhamar. Spillere som Eskild Bakke Olsen og Peter Quenneville kan potensielt også avgjøre dette for Storhamar, sier Hoel.

KLUBBHELT: Dennis Sveum vil for alltid stå igjen med gullskrift i Stavanger Oilers. Få har betydd mer for Norges største hockeyklubb. Foto: Carina Johansen

Sveums siste kamp

Det som allerede er offentliggjort, er at finalekampen blir Oilers-kaptein Dennis Sveum og publikumsyndling i Storhamar Jonas Djupvik Løvlie sin avslutning på hockeykarrierene.

Djupvik Løvlie vant gull med Sparta i 2010/2011-sesongen. Det er hans foreløpig siste norgesmesterskap.

Sveums betydning for Oilers har vært enorm. Han har vært med på hele reisen og vunnet åtte norgesmesterskap. Nå skal en av klubbens aller største takkes av.

Flere spillere forlater også sine lag. Mandag fikk Stavanger Aftenblad avslørt at Markus Søberg ikke får forlenget sin avtale med siddisene.

Etter hva TV 2 kjenner til har ingen av lagene fått nye forfall til den avgjørende finalen. Dermed blir det to mannsterke lag som skal gjøre opp om det aller gjeveste finalen i norsk ishockey.

