– Det er det ultimate målet for meg

– Jeg har fått enda mer respekt for hva som kreves for å vinne. Nå vet jeg hvor mye som kreves, sier Patrick Thoresen.

Den norske hockeygiganten, med heltestatus på Hamar, har spilt i de største ligaene og opplevd det meste av hva han en gang drømte om, men det er noe han mangler.

Han vet ikke, eller vil ikke avsløre, om dette er hans siste forsøk på å vinne med hjemklubben og løfte den norske kongepokalen.

Som tenåring dro han videre før gullet var sikret.

– Når man blir eldre, blir man enda mer bevisst på hvor viktig det er å ta vare på hver eneste mulighet du får. Viljen til å vinne er like sterk nå som den var for 20 år siden, sier Thoresen.

39-åringen har etter returen feilet i forsøkene på å lede sin hjemklubb til det etterlengtede gullet.

Nå har de investert tungt i en spillerstall som er full av spillere med store navn, som er klare for å velte rivalen, Vålerenga, ut av sluttspillet og sikre Thoresen, klubben og Hamar trofeet fire klubber nå sikler etter.

– Noe unikt

Etter en kvartfinaleserie mot Manglerud Star, hvor Storhamar var klart best og vant på færrest mulig kamper, møter den nå langt tøffere motstand.

– Med all respekt for MS, så har vi ikke helt følt at vi har startet sluttspillet vårt ennå, sa Thoresen i intervjuet som ble gjort før den første semifinalen, søndag.

Kapteinen beskriver seg selv denne sesongen som «OK flink», frem til de siste ukene. Han mener at han har vært bedre i det siste, og at formen er som den skal være.

At de nå må beseire Vålerenga i semifinaleserien for fortsatt å ha håp om NM-gull, ser han på som kult, men hardt.

– Det er noe unikt med disse oppgjørene. Jeg har mye respekt for den klubben og deres spillere. Det vekker noen følelser i deg som du kanskje ikke får mot andre lag, sier han.

– Hvordan er styrkeforholdet mellom lagene nå?

– Jeg synes at det er veldig likt. Serien ser veldig åpen ut. Det kommer til å være små marginer og bli avgjørende hvem som vil gå den ekstra mila for å vinne hver duell, svarer Thoresen.

Etter to kamper står det 1-1 mellom lagene.

– Jævlig glad i overskrifter

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad har uttalt at det vil være en fiasko for det laget som ikke tar seg til finale.

Det får kapteinen til å smile.

– Jeg tenker at Follestad er jævlig glad i store overskrifter. At han sier noe sånt, er ikke overraskende, sier Thoresen og ler.

– Er du enig med ham?

– Begge lagene har satset i år. Det er det ingen tvil om. Det er heller ikke noen tvil om at det vil være en skuffelse for det laget som går videre, men vi møter et veldig godt Vålerenga-lag, svarer han.

Thoresen er klar på hvor mye det vil bety for ham om han endelig får løfte kongepokalen.

– Det er jo det ultimate målet jeg har, og jeg vet at klubben har det. Det hadde vært veldig stort for meg. Jeg tror resten av lagkameratene også føler på at det at de vil gi noe tilbake til byen og supporterne som gir så mye av seg selv. Det hadde vært en stor ære, sier han.