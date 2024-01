– Det blir en drøm som går i oppfyllelse

STAVANGER (TV 2): Stavanger Oilers går for å sette ny norgesrekord i antall tilskuere på en U18-kamp.

GÅR FOR U18-REKORD:

Det er gått snart to år siden Stavanger Oilers «adopterte» ishockeylaget med det de ukrainske ungdommene fra Kharkiv.

OILERS-LEDER: Tore Christiansen og Oilers inviterer til folkefest. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Som TV 2 har omtalt i flere artikler tidligere er det takket være et unikt engasjement at de ukrainske spillerne endte opp i storstuen til de regjerende norske seriemesterne.

Nå planlegger Stavanger Oilers en ny og unik opplevelse for det ukrainske laget som kaller seg «Ravens». Stavanger Oilers’ styreleder Tore Christiansen inviterer til folkefest og går for ny norgesrekord i antall tilskuere på en U18-kamp i norsk hockey.

– Vi har lyst til å hedre juniorhockeyen i Norge, og skape blest rundt en kamp de skal spille mot Vålerenga 28. januar, forteller Christiansen, og slår fast:

– Det er alltid kjekt å møte Vålerenga, og i den kampen har vi ambisjon og en plan om å sette Norgesrekord med mellom 3000 og 4000 mennesker på tribunen for å se dette flotte laget vi adopterte for snart to år siden i aksjon. De er utrolig flinke i ishockey.

Gratis pølser og brus

Med seg for å dekke utgiftene har Oilers fått med seg det lokale næringslivet med forretningsmannen Ole Ertvaag og selskapet Hitecvision i spissen for å dekke kostnadene.

– Vi kommer til å kjøre full produksjon med kuben, DJ og en lokal komiker som skal være speaker for oss. Det vil bli gratis pølser, gratis popcorn, gratis brus og kafe og gratis inngang. Vi satser på at vi kommer til å fulle hallen med 4250 tilskuere som vil være med å heie på spillerne, konstaterer en entusiastisk Tore Christiansen.

– En drøm i oppfyllelse



Nazar Kononenko, som spiller på laget, kan ikke få takket Oilers nok. Han sier at det er en drøm som går i oppfyllelse å få spille foran så mange tilskuere.

– Jeg tror det blir veldig bra for oss. Det er det vi drømmer om, å spille slike kamper og de store kampene. Og det blir spesielt å møte Vålerenga. Å spille slike kamper gir oss motivasjon til å spille bedre og bli bedre, sier Kononenko til TV 2 på flytende norsk.

– Hvordan har dere tilpasset dere livet i Norge?

– Det er veldig kjekt å være i Norge, det hjelper oss mye. Dessuten er det veldig godt ishockeynivå, og veldig kjekt å spille, svarer han.

OILERS-FANS: Det ukrainske hockeylaget Sdyshor 2007 sitter på tribunen under hockeykampen mellom Stavanger Oilers og Sparta. F.v Elijah Dikhtianov og Nazar Kononenko Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Trener Igor Visnievsky mener folkefesten Oilers planlegger mot laget gir spillerne fantastiske muligheter til å vise seg frem.

– De har fått et nytt liv her, og spiller hockey og går på skole. Dette betyr enormt mye for spillerne, sier han, og legger til:

– Jeg tror nok de kommer til å være stresset, men får en god erfaring videre i karrieren.

KLAR FOR TRENING: Det ukrainske laget gjør seg klar for trening i DNB Arena Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Får dem til å tenke på noe annet



Treneren forteller at spillerne på laget naturligvis savner hjemlandet Ukraina.

– De leser jo nyhetene om det som skjer. Hjembyen vår, Kharkiv, har vært under angrep omtrent hele tiden siden 27. desember. Flesteparten av spillerne er her uten sine fedre her, men å spille ishockey får dem til å tenke på noe annet og konsentrere seg om andre ting. Det er bra for deres mentale helse, poengterer han.

Tore Christiansen er klar på at Oilers vil bidra til å hjelpe dem enda mer i fremtiden. Folkefesten og rekorden i antall tilskuere for en U18-kamp Stavanger-laget planlegger mot Vålerenga 28. januar er noe han håper kan gi de unge spillerne enda et løft.

– Hvis vi sammen med alle andre som støtter dem kan gi dem et friminutt i en tøff hverdag, er vi veldig fornøyd, mener han.