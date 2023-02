Derfor svarer ikke supertalentet på storklubbenes tilbud

I november toppet interessen seg. 16 år gammel ble han hentet opp på det norske A-landslaget og i ukene som fulgte var henvendelsene mange.

Vålerenga-juvelen var på klubbesøk i Karlstad, og til TV 2 bekreftet han at han hadde fått med seg et tilbud hjem. Han avslørte også at han hadde fått konkrete tilbud fra flere svenske klubber.

Det ble ingen landslagssamling. Solberg skadet seg. Siden har det stort sett vært stille rundt talentet.

– Har du svart på tilbudene?

– De er ikke besvart, svarer 17-åringen.

Til TV 2 forteller Solberg hvorfor han ikke har gitt klubbene et endelig svar.

KAN DRA: Stian Solberg har en klausul i sin kontrakt som gjør at han har mulighet til å forlate Vålerenga om det riktige tilbudet kommer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Klausul åpner for overgang

Kontrakten med hovedstadsklubben strekker seg ut neste sesong. Det skal imidlertid ikke vært noe hinder for å få dra.

Anders Myrvold, leder i Vålerengas sportslige utvalg, har bekreftet at det finnes en klausul i kontrakten som gjør det mulig for 17-åringen å forlate klubben hvis han får tilbud fra klubber som spiller i ligaer som holder et høyere nivå enn den norske toppdivisjonen.

– Hvorfor har du ikke gitt klubbene et endelig svar?

– Det er mye du skal tenke på når du skal gjøre et sånt valg. Jeg tror Vålerenga kan være et bra sted å være, men det kan også være et bra valg å dra. Det er forskjellig fra person til person hva som er best. Det finnes ingen riktig vei. Jeg må føle på hva som er best for meg, svarer han.

Färjestad er blant klubbene som har gitt han et tilbud. Det var også der han var på besøk i november.

– Opp til meg

Forrige sommer dro den nesten to år eldre kameraten Gabriel Koch til Sverige. Talentet var ettertraktet og hadde flere muligheter. Oslo-mannen bestemte seg for at Malmö Redhawks var det beste stedet for han å utvikle seg videre, men det har foreløpig ikke gått som han håpet.

Koch var i desember åpen til TV 2 om at det tidvis har vært tunge måneder i Sverige.

Solberg har naturligvis fulgt med på hvordan det har gått med den tidligere lagkameraten.

– Det er jo noe man må tenke på. Jeg vil ikke gå dit for å spille juniorhockey når jeg kan spille seniorhockey på Norges beste lag her i Norge, sier han.

SKADET: Stian Solberg har vært skadet de siste tre månedene. Nå nærmer han seg å bli kampklar. Foto: Annika Byrde

– Når tror du at du må bestemme deg?

– Det er vel egentlig opp til meg. Jeg har flinke folk som hjelper meg. Det er ikke noe press, svarer Solberg.

Han vil ikke si noe om hvor han selv tror at han spiller neste sesong.

På vei tilbake

Det begynner å bli lenge siden talentet spilte kamper. Siden han i november skadet seg og fikk problemer med ryggen, har han måttet se kampene fra tribunen.

Foreløpig har han bare spilt 18 kamper denne sesongen. Nå er spørsmålet om han rekker å bidra for Vålerenga i sluttspillet.

– Det går bedre. Jeg har trent bra, og det begynner å se bedre ut, sier han.

Oslo-gutten har brukt mye på sykkel og i styrkerommet. Det vil forhåpentligvis gjør han enda bedre fysisk rustet når han er tilbake.

Solberg vet ikke når han kan være tilbake i kamp, men understreker at det går fremover.

– Tror du at du rekker sluttspillet?

– Jeg tror det blir mer hockey i år, svarer han.