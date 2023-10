Derfor reddet han landslaget: – Store ambisjoner

REDNINGSMANN: Tore Christiansen har vært avgjørende for at Norges ishockeylandslags aktivitet berges ut året. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Da den sjokkerende nyheten kom om at verdens beste vinteridrettsnasjon måtte skrinlegge nærmest alle landslagsplaner for ishockeylandslagene ut året, ble det slått opp stort i andre europeiske aviser.

Våre naboer i Sverige kunne nesten ikke tro hva de leste, og i svenske Aftonbladet presentert de nyheten som at «Det norske ishockeylandslaget legges ned».

På mange måter var det også riktig. Et dundrende underskudd førte til at redningsaksjonen som startet den sommeren ble trappet opp. I praksis hadde ikke A-landslagstrener Tobias Johansson et landslag å lede ut året.

De norske landslagsprofilene skammet seg over posisjonen Ishockeyforbundet hadde satt norsk hockey i, og var frustrerte over at de resten av året ikke hadde et landslag å spille for.

I Norges Ishockeyforbund var det krisestemning, og fra utsiden haglet kritikken. Generalsekretær Ottar Eide måtte betale prisen da det ble konkludert med at styret ikke lenger hadde tillit til ham, og han senere gikk av.

AVGJØRENDE: Tore Christiansen har vært helt avgjørende for Stavanger Oilers sin suksess. Styrelederen engasjerer seg også for at norsk ishockey samlet skal ta steg. Foto: Carina Johansen

Samtidig som «alle» ristet på hodet og forsøkte å slå seg til ro med at Norge ikke hadde ishockeylandslag ut året, gikk Stavanger Oilers sin styreleder Tore Christiansen inn i kaoset og ga lovnader om å berge satsingen om visse krav ble innfridd.

– Når du er i en vanskelig situasjon må du forsøke å snu det negative til noe positivt. Var det noe norsk ishockey trengte var det gode nyheter, sier Christiansen.

Stilte krav

For mangemillionæren fra Sandnes var det minst like viktig å redde aktiviteten for de yngre landslagene som det var å sørge for at A-landslagenes aktivitet ble reddet.

– Jeg stilte veldig tydelige krav, sier han.

Det første kravet var at om han skulle være med på en redningsaksjon skulle alle landslagenes aktivitet bli prioritert like høyt.

– Får vi ikke til det så lar vi det ligge, sa styrelederen.

Det andre kravet var at flere måtte med. Christiansen ønsket ikke å gå inn alene og finansielt garantere for aktiviteten ut året. Han så det som riktig at forbundet brukte anledningen til å vise handlekraft og få flere med på laget.

STORTALENT: Michael Brandsegg-Nygård er blant Norges største talenter. Nå kan 17-åringen likevel få mulighet til å vise seg frem internasjonalt på landslaget denne høsten, Foto: Nils Meilvang

Etter flere uker lyktes de med det. Han synes de har gjort en jobb ved å få Norsk Tipping og Olympiatoppen med på laget. De sponser deler av aktiviteten ut året. Elitehockey er også med på spleiselaget.

– Så har jeg garantert for det resterende, sier han.

De har nå sørget for at alle landslagene får et tilbud ut året.



– Det var uhyre viktig at vi klarte å skrape sammen midler til at det i hvert fall blir en samling for alle.

Har store ambisjoner

Redningsmannen håper at norsk ishockey fremover kan stå mer samlet.

– Jeg tenker at da det har vært en såpass tøff de siste månedene og året, må vi bruke anledningen til å være mer samlet enn vi har vært før. Vi må få fram den gode, gamle dugnadsånden hvor alle bidrar med det de kan. Det har vært altfor sprikende, hvor vi har sittet i møter og blitt enige, så går vi ut igjen og alle tenker på hva som er best for sin klubb. Vi må løfte samlet, sier han.

SAMLENDE ROLLE: Tore Christiansen har en klar ambisjon om å være en samlende figur for norsk ishockey de neste årene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Christiansen forstår naturligvis at ikke alle har mulighet til å bidra finansielt på samme måte som han, men påpeker at alle har mulighet til å bidra på sin måte.

– Betyr det at du nå hjelper til at du har tillit til ledelsen i Norges Ishockeyforbund?

– Absolutt. Jeg har vært veldig opptatt av at det var forbundet som skulle være frontmenn. Det var Tage (Pettersen, Ishockeypresident) som måtte ta tak i det og bringe det til torgs. Jeg har ikke hatt behov for å stå fram som redningsmann.

– Min rolle nå og fremover er å prøve å være en samlende figur. Det har jeg store ambisjoner om. Da må jeg stikke meg fram i sånne saker for at folk skal tro på det, og ikke bare tro jeg bryr meg om min klubb. Oilers har det bra, men ikke lenge om ikke de andre kommer etter, sier Christiansen.