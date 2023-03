Debuterte for 27 år siden - nå er det over

Anders Bastiansen annonserte rett før sluttspillet startet at han ville gi seg som hockeyspiller etter denne sesongen. Da Frisk Asker tapte mot Vålerenga torsdag, spilte hockeylegenden spilt sin siste kamp.

– Det er ikke så lett å forberede seg på dette. Det er tøft, jeg trodde vi skulle klare det når vi kom tilbake her. Nå er det slutt, sa Bastiansen til TV 2 etter kampslutt.

– Hvordan vil du oppsummere din egen karriere?

– Den har vært lang. Den har vært innholdsrik. Da jeg kom hjem bestemte jeg meg for at jeg skulle fokusere på å være så god som mulig og ikke se meg tilbake. Jeg tror nok at jeg kommer til å være ganske stolt når jeg får satt meg ned og tenkt over det, smiler han.

Frisk Asker-trener, Vidar Wold, er full av lovord om karrieren Bastiansen har hatt.

– «Basse» har vært en tro tjener for norsk hockey i mange år. Når du har over 1500 seniorkamper, er det klart at man har hatt en fantastisk karriere. Det er en kjedelig avslutning for han, men han er en fantastisk ambassadør for norsk hockey, og det kommer han til å være i mange år fremover, sier Wold.

– Det har vært det største

Bastiansen kan se tilbake på en lang karriere med suksess i både klubblag og landslag. I tillegg til å spille i OL og VM for Norge, er han både svensk mester og norgesmester. Han ble også kåret til SHL-sluttspillets mest verdifulle spiller i 10/11-sesongen.

– Jeg er heldig som har fått spille så lenge. Det kommer en dag for alle, der man må legge opp til slutt, sier han.

MESTER: Anders Bastiansen spilte hele seks sesonger i den svenske storklubben Färjestads BK. Der ble han svensk mester to ganger. Foto: Lars Hedelin/Scanpix

På spørsmål om hva han kommer til å savne mest når han nå går over til en karriere i det sivile liv, er han ikke i tvil.

– Det er livet i garderoben. Man sitter og fleiper med vennene sine etter trening. Det er spesielt. Det kommer jeg til å savne, sier han.

– Hva tenker du om at du nå skal legge opp?

– Det kommer noen følelser, men det blir nok enda vanskeligere neste år når gutta begynner med sesongoppkjøringen og man ikke skal være med selv.

– Jeg kommer ikke til å savne sommertreningen, for å si det sånn, avslutter han.

Historisk kveld

Aldri før har alle kvartfinaleseriene i den norske toppligaen endt med 4-0 i kamper. På hockeyspråket blir dette kalt en «sweep». Dermed ble det en historisk aften i norsk ishockey i kveld.

At man spiller fire kvartfinaleserier ble innført i 2004, og at man spiller best av syv kamper ble innført i 2006. Vi må helt tilbake til 2001 for å se en «sweep» i første runde, men dette var i en semifinale.

Årets kvartfinaler ble av det kortere slaget, og Stavanger Oilers, Sparta, Storhamar og Vålerenga er nå klare for semifinale etter å ha vunnet fire kamper hver.

Slik spilles semifinalene i NM-sluttspillet:

Stavanger Oilers - Sparta

Storhamar - Vålerenga

– Det er «champagne-hockey!»

Frisk Asker - Vålerenga 4-6

I likhet med de andre kvartfinalene sto alt på spill i kveldens kamp i Varner Arena. Kun seier var godt nok for Frisk Asker.

Men det var Vålerenga som kom best i gang. Etter 12 minutter skulle de vise seg fra sin beste side. Mathis Olimb spilte pucken opp til Stefan Espeland, som spilte videre ned til Mika Partanen, som enkelt kunne styre inn 0-1 for gjestene.

– Det er «champagne-hockey!» Det er strålende spilt, utbrøt TV 2s kommentator, Jonas Bariås etter scoringen.

I samme sekund som signalet gikk for pause kom Sebastian Johansen alene gjennom med Fayen-Vestavik. Frisk-back, Alexander Bonsaksen kastet hockeykølla, og forstyrret Johansen. Vålerenga fikk dermed straffeslag.

Der stilte målscorer, Partanen opp, men klarte ikke kapitalisere, og lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

– Så iskaldt som du får det!

Vålerenga fortsatte å presse på i starten av andre periode, men det var Frisk som fikk uttelling.

David Morley og Thomas Valkvæ Olsen kom to mot en i Vålerengas sone. Morley spilte enkelt over til Valkvæ Olsen, som utliknet for vertene.

Dessverre for Frisk skulle jubelen legge seg raskt. Vålerenga holdt trykket. Mark Auk sendte av gårde et skudd, som ble styrt inn av Thomas Olsen, og VIF var tilbake i føringen.

Kort tid etter var Vålerenga på gang igjen. Sebstian Johansen. Han fant Jørgen Karterud, som ventet ut Frisks keeper, og satt inn 1-3 på lekkert vis.

Med åtte minutter igjen av perioden ble håpet tent for Frisk. Hampus Gustafsson spilte pucken opp til Fredrik Bjørndal, som på direkte klinte pucken bak Gillam, og stillingen var 2-3.

– Den er viktig for Frisk Asker! Ropte kommentator, Bariås.

Like før pause fikk Vålerenga prøve seg i overtall, fem mot tre. Der dukket Andreas Martinsen opp. Stjerneforwarden løftet pucken over skulderen til Fayen Vestavik, og Vålerenga ledet nok engang med to.

Sen avgjørelse

Lagene utvekslet muligheter i tredje periode, men det ville seg ikke for noen av dem.

Det var før Thomas Valkvæ Olsen på nytt tente håpet for Frisk Asker med syv minutter igjen av kampen. Asker-gutten dundret pucken bak Mitch Gillam.

Og med fem minutter igjen av kampen skulle dagens Frisk-mann sende Varner Arena til himmels. Valkvæ Olsen tok sin egen retur, plasserte pucken i krysset og utliknet for hjemmelaget. Dette var også Valkvæ Olsens tredje mål for kvelden.

Det så dermed ut som at kampen skulle gå til overtid. Men så dukket Vålerengas Mika Partanen opp igjen.

Finnen kom alene med keeper, dro pucken over på backhand, og plasserte den trygt bak Fayen-Vestavik til 4-5.

Til slutt satt Thomas Olsen inn 4-6 for Vålerenga i tomt bur, som er klare for semifinale.

Stjernen - Sparta 3-4

Stjernen måtte vinne for å unngå å bli slått ut av erkerivalen, og hjemmelaget viste tidlig at de ville har revansje.

Ole Einar Engeland Andersen sendte Fredrikstad-laget i ledelsen allerede etter 12 sekunder.

Stjernen var sultne på mer, og etter 12 og et halvt minutt doblet Stian Kaltrud Nystuen ledelsen for hjemmelaget.

Samme mann økte ledelsen til 3-0 for hjemmelaget. Så våknet Sparta.

Et halvt minutt før pause reduserte Emil Lundberg for gjestene, før Kristian Jakobsson gjorde 3-2, 18 sekunder senere.

Etter hvilen skulle Sparta omsider få utlikningen sin. Eirik Børresen sendte pucken i mål, og lagene var like langt.

Likt var det helt til det gjensto fem minutter av kampen. Da dukket Emil Lundberg opp igjen, og avgjorde kampen for Sparta, som tok seg videre til semifinale.

Lillehammer - Stavanger Oilers 1-8

Stavanger Oilers hadde strak kurs mot semifinale før dagens kamp. Og Oilers hadde ingen planer om å overlate noe til tilfeldighetene.

Colton Beck sendte Stavanger-laget i føringen etter seks og et halvt minutt.

0-2 kom ved Christoffer Karlsen, og like før pause økte Andreas Klavestad ledelsen til 0-3.

Etter pause fortsatte Oilers i samme spor da Dan Kissel scoret 0-4-målet, før tidligere Lillehammer-kaptein, Nick Dineen gjorde 0-5.

Lillehammer fikk et trøstemål mot slutten da Mads Homdrom scoret for hjemmelaget.

Sluttresultatet ble til slutt 1-8 og Oilers er klare for semifinale etter fire strake seiere mot Lillehammer.

Manglerud Star - Storhamar 1-12

For Storhamars supportere ble det et gledelig gjensyn med Eirik Salsten. Hamar-gutten var tilbake i spill for første gang etter skrekkskaden han fikk i starten av februar.

Det ble en sjokkåpning i Manglerudhallen da hjemmelaget tok ledelsen tidlig. Marcus Bryhnisveen satt pucken i mål for vertene.

Gleden skulle vise seg å bli kortvarig da Jacob Berglund utliknet for Storhamar kun tre minutter senere.

Like etter snudde Peter Quenneville kampen for Storhamar da han scoret 1-2-målet på straffeslag.

David Booth la på til 1-3 halvveis gjennom første periode.

Etter pause la Anton Karlsson på til 1-4, og nevnte Quenneville økte til 1-5.

Storhamar scoret hele åtte mål i tredje periode, der blant annet Jacob Berglund og Peter Quenneville fikk fullført sine hat-trick.

Storhamar ga seg ikke før det sto 1-12 og tok seg oppskriftsmessig videre til semifinale.