– De hatet ham så mye. Nå er de plutselig veldig glad i han

REAGERER: Patrick Thoresen synes det er rart at Vålerenga ønske Rasmus Ahlholm tilbake. Foto: Carina Johansen

Overfallet rystet norsk ishockey og endte med at Rasmus Ahlholm fikk sparken i Storhamar.

I begynnelsen av måneden ble han dømt i retten for kroppskrenkelse av Jacob Lundell Noer.

Nå er Ahlholm Vålerenga-spiller og skal møte gamleklubben i rivaloppgjøret.

Jacob Lundell Noer, spilleren som ble overfalt, synes det er spesielt. Han reagerer på at Ahlholm såpass tidlig etter rettsaken fikk seg en ny klubb.

– Jeg er enig i at man skal gi folk en ny sjanse, men jeg synes det var altfor tidlig, med tanke på at han ble signert uken etter at han fikk dommen. Men det er min mening. Så mye med det får jeg ikke gjort, sier han til TV 2.

– Ikke noe med hockey å gjøre

– Hvilken ramme forventer du rundt kampen?

– Rammen rundt er det vel ikke jeg som har ansvar for. Det er opp til hva publikum og media skriver om, men vi skal vinne kampen, svarer han.

– Hvordan blir det å møte han igjen?

– Jeg må prøve å ikke tenke for mye på det. Jeg må prøve å tenke på den kampen som en vanlig kamp, så skjer det som skjer, svarer Noer.

Her er overfallet i desember i fjor:

– Kan vi forvente at du går litt hardere i duellene mot han?

– Jeg skal ikke nekte for det. Det skal jeg ikke, svarer han.

– Hvis dere vinner på lørdag, vil det da bety noe ekstra at dere da også slår han?

– Nei, for min del hadde ikke den saken noe med hockey å gjøre. Eneste fokus er å vinne kampen. Skjer det noe mer så skjer det, svarer Noer.

Thoresen reagerer

Også Patrick Thoresen reagerer på at Vålerenga så tidlig har gitt Ahlholm en ny sjanse.

– Det er veldig spesielt med tanke på hva som skjedde for 2.5 år siden. De hatet ham så mye, og nå er de plutselig veldig glad i han, sier han.

– Hvordan skal dere møte han lørdag?

– Hvis han spiller blir det sikkert tøft for ham, som det er med alle gode spillere. Vi prøver å ha ekstra fokus på de bedre spillerne, og spiller han på sitt beste er han absolutt blant de beste på Vålerenga, svarer kapteinen.