Damelaget nektes egen garderobe: – Føles veldig urettferdig

BIK Hockey sitt kvinnelag får ikke egne garderober, til tross for at flere av de aldersbestemte guttelagene får. Foto: Erik Teige / TV 2

Damelaget til Bergen Ishockeyklubb spiller på det øverste nivået i Norge, Bambusa-ligaen.

Klubben har også et herrelag, som spiller på nivå to. De har egne garderober hvor de har utstyret sitt liggende til enhver tid. Det samme gjelder aldersbestemte lag på herresiden.

Kvinnene har ikke egen garderobe, og oppbevarer utstyret sitt i en bod.

Saken har tidligere blitt omtalt av Bergens Tidende.

BOD: Kvinnene må oppbevare utstyret sitt i en bod. Foto: Erik Teige / TV 2

De håpet på en endring, men mandag denne uken stemte styret ned forslaget om at damene skal tildeles egen garderobe med åtte mot to stemmer.

– Det føles veldig urettferdig. I Bergenshallen er det stor mangel på garderober siden den er kommunalt eid, men det er synd at det alltid er damelaget som må ta støyten for det, sier en av kapteinene på laget, Mathea Holm, til TV 2.

Ut mot egen klubb: – Teit

Styreleder i klubben, Anne Berit Kolmannskog, vil ikke kommentere saken overfor TV 2, men sier at de ikke er enige i fremstillingen.

Damelaget føler seg verken hørt av kommunen eller klubben. At klubben ikke ønsker å kommentere saken reagerer Holm sterkt på.

NEDSTEMT: Mathea Holm og resten av damelaget ble ikke hørt. Foto: Erik Teige / TV 2

– Jeg synes man kan stå for de valgene man tar. Nei, det er teit, sier hun.

På kvinnedagen gikk de, som i 2020, 2021 og 2022, under en egen parole i 8. mars-toget. Da opplevde jentene å få god støtte fra klubben. To uker senere er ikke støtten den samme.

I TOG: Noen representanter fra Bergen Ishockey Damer. Foto: Bergen Ishockey Damer

– Etter 8. mars-toget hadde vi en reportasje om garderobesituasjonen i BT (Bergens Tidende) og mye fokus på det, men to uker senere virker det som det er glemt. Da føles den jobben vi gjorde på kvinnedagen veldig bortkastet, sier Holm.

– Vi vet at det ikke hadde skjedd om det var et guttelag. Da hadde vi hatt en av garderobene nå, sier en annen kaptein, Sanna Flaa.

IKKE FAST: BIK Hockeys kvinnelag får ikke fast garderobe. Foto: Erik Teige / TV 2

– Hvordan føles det å måtte gå ut i media før det eventuelt kan bli en endring?

– Det føles ganske tungt. Men hvis det er det som må til for at vi skal bli hørt, så må vi bare det. Vi gjør det for oss nå, men også for alle fremtidige jentelag som kommer opp i Bergen, sier Holm.

La ut innlegg – fikk svar fra politiker

Ishockeylaget luftet frustrasjonen på sin egen Facebook-side og fikk svar fra Linn Katrin Pilskog, leder for idrett i byrådet i Bergen.

Hun lover å ta tak i situasjonen.

– Vi har for lite isflater og plass i Bergenshallen. Men jeg forventer at det blir fordelt rettferdig mellom gutter og jenter, sier hun til TV 2.

Pilskog understreker at hun kun kjenner saken gjennom Facebook-innlegget.

– Men hvis det er tre garderober og jentene ikke kan få noen av dem, så vil jeg si det er diskriminerende, sier byråden.

KLAR TALE: Fra byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Linn Katrin Pilskog (Ap). Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Hun har bedt idrettsetaten om å kalle inn partene til et møte.

Konkurrent reagerer: – Hårreisende!

Forskjellsbehandlingen får Vibeke Ørken hos konkurrenten i Stavanger Oilers til å reagere.

– Jeg synes det er hårreisende at en klubb ikke vil satse på kvinner. Det er helt tragisk - skulle jo tro vi var kommet lenger i 2023, sier laglederen til Oilers.

Hun forstår at Bergen Ishockeyklubb og Stavanger Oilers ikke kan sammenlignes helt på grunn av forskjellige økonomiske forutsetninger.

– Men flere klubber har samme utfordringer med kapasitet og istid, men vi klarer alle å prioritere jentene.

Ørken fortsetter:

– Først og fremst synes jeg synd på dem. De er et nyetablert Bambusa-lag, og skulle selvsagt fått mye bedre forutsetninger. Dette sender et fryktelig feil signal. Vi trenger kvinnelige utøver, og vi kommer ingen vei uten å prioritere dem, mener hun.

Bergen Ishockeyklubb har årsmøte neste uke. Holm varsler at damelaget kommer til å møte opp tallrike i håp om å få klubben til å endre mening.