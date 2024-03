Se alle kampene i EHL-sluttspillet på TV 2 Play

Stavanger Oilers sikret seg til slutt andreplassen bak Storhamar i serien og har fått en god start på sluttspillkampene mot Lillehammer.



På sidelinjen sitter Oilers-legenden Tommy Kristiansen og heier frem lagkameratene, som han har gjort hele sesongen.

Jeg ville avslutte med å vinne med gutta Tommy Kristiansen

Men han skulle aller helst vært med lagkameratene og kriget på isen. I mange år fremover.

– Jeg ville avslutte med et ordentlig smell og vinne med gutta. Sånn ble det ikke, sukker Tommy Kristiansen når han møter TV 2 i hjemmet sitt i Axel Paulsensgate, som ligger kun et steinkast fra mektige DNB Arena.



9. januar offentliggjorde Oilers i en pressemelding at 34-åringen med totalt sju kongepokaler og åtte seriemesterskap måtte legge opp med umiddelbar virkning.

– En stolt æra er over. Oilers og norsk hockey er en profil og attraksjon fattigere, skrev blant annet Oilers.

NEDSLÅENDE MELDING: Tommy Kristiansen fikk nedslående meldinger fra legene etter undersøkelser på sykehuset. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

Brakk skulderen tvers av

Nyheten slo ned som en bombe i Hockey-Norge. For de fleste trodde veteranen, motivatoren i Oilers-garderoben og den tidligere landslagsspilleren skulle klare å kjempe seg tilbake fra skaden han pådro seg før sesongen i fjor.



Men denne gang gikk det ikke.

– Jeg brakk skulderbladet rett av i en presesong-match. Så brukte jeg lang tid på å komme tilbake, samtidig som jeg følte at jeg ikke kom meg helt ordentlig, beskriver Kristiansen, og fortsetter, tydelig preget:

– Da jeg begynte å spille igjen, så merket jeg at det var etter eller annet som ikke stemte. Så falt jeg på skulderen, og fikk total lammelse. Jeg klarte ikke å løfte armen eller noe. Da skjønte jeg at noe var ordentlig galt, sier han.

Kristiansen ble sendt til sykehus for videre undersøkelser. Etterpå kom legene med en nedslående beskjed som han fremdeles sliter med å fordøye.

– På sykehuset fant de en nerveskade i skulderen. De sa at om jeg fikk en ny smell der, så risikerte jeg å aldri bruke hånden igjen, jeg kunne bli permanent lam i den. Det var ganske ille, men samtidig ble det et lett valg. Jeg har barn og sånt jeg gjerne vil følge opp, og har et langt liv foran meg, sier Kristiansen, og tar en tenkepause, før han legger til:

– Selv om valget var enkelt, så ble det en svært tøff måte å avslutte karrieren på. Som jeg sier, det var ikke slik jeg hadde tenkt å avslutte hockeykarrieren.

LYSER OPP HVERDAGEN: Tommy Kristiansen sammen med datteren hjemme i egen stue. Foto: PRIVAT

Datteren lyser opp hverdagen

Han legger ikke skjul på at de siste månedene har vært tunge. Den meritterte hockeyspilleren er fremdeles med gutta på laget på reiser og kamper, men savnet av å bidra på isen er stort.

– Jeg må fremdeles få oppfølgning av leger og fysioterapeuter, og er langt fra friskmeldt, poengterer Oilers-profilen.

Hun lyser opp dagene når jeg har det tungt Tommy Kristiansen om datteren

– Men selv om jeg fremdeles er med en del rundt laget, så merker jeg et veldig stort tomrom. Savnet er der, men samtidig har jeg ei datter som lyser opp dagene når jeg har det tungt. Det er lettere når jeg har familie, bedyrer han.

Nå venter en ny hverdag for Kristiansen. Men Sarpsborg-gutten er usikker på hva fremtiden vil bringe.

Det eneste som er sikkert er at han selger boligen ved DNB Arena i Stavanger og flytter tilbake til hjemlige trakter.

– Jeg er litt sånn i tenkeboksen. Hovedfokuset mitt nå er først og fremst å få tilbake en funksjonell skulder, poengterer han.

MÅ LEGGE OPP: Tommy Kristiansen har spilt sin siste kamp i Oilers-trøya. Foto: Carina Johansen

Fokus på å bli friskmeldt

Kristiansen utelukker ikke å fortsette i hockeyen i en annen rolle, aller helst i Sparta Sarpsborg. En jobb som TV-ekspert under ishockeysendingene er også noe som frister.

Først må jeg bare svelge at det er over Tommy Kristiansen

Den blide østlendingen er innstilt på å ta ting litt som det kommer.

– Jeg må jo finne meg en ny jobb etter hvert, men først må jeg bare svelge at det er over og prøve å bli bra i skulderen igjen. Jeg har en del følere ute. Så får vi se hva jeg lander til slutt, sier han.

Igjen må Kristiansen ta en tenkepause. Ishockeyprofilen med 32 A-lagskamper for Norge vet egentlig ikke helt hva han går til i livet etter karrieren.

Helt siden han var fem år har ishockeyen, det gode miljøet i garderoben, og sulten på å vinne vært livet hans.

– Det blir jæklig rart. Jeg kan for eksempel ikke huske at jeg har hatt en helg fri om vinteren. Det blir en stor forandring. Nå flytter jeg hjem til Sarpsborg, og kommer nærere familie og venner der. Det gleder jeg meg til. Og så får jeg fri i vinterferier, helger og påskeferier og den type ting. Det er noe jeg ser frem til, faktisk, konstaterer medaljegrossisten.

BLE BRANN-HELT: Tommy Kristiansen reddet kvinne ut fra brennende hus. Foto: NTB/Scanpix/montasje

Reddet kvinne fra brennende hus

Totalt har han spilt for Oilers og bodd i Stavanger i ni år. Men til tross for alle trofeene vingen har vunnet i oljebyen, er det trofeet han tok med moderklubben han setter høyest.

– Jeg er fra Sarpsborg, og Sparta har liksom alltid vært moderklubben min. Da vi tok gullet med Sparta i 2011 foran Oilers, så hadde ikke byen vunnet på 20 år. Så det er vel kanskje det gullet jeg setter høyest av de alle, konstaterer Kristiansen nå rett før han flytter tilbake til hjembyen.

Men det er ikke bare på isen Kristiansen har vært en helt. For to år siden ble han en vaskeekte hverdagshelt i Stavanger da han reddet ei kvinne fra et brennende nabohus.

Det var ei dame i leiligheten og jeg fikk henne ut Tommy Kristiansen om brannen for to år siden

– Det er et eldre ektepar som bor her i nabolaget som synes det er trist at jeg flytter, og som synes jeg har vært tryggheten selv i borettslaget. Så de sier at det blir en sørgeperiode på dem nå, forteller Kristiansen, før han tar oss tilbake til den dramatiske hendelsen som fant sted 22. oktober 2022.

– Jeg var ute og gikk en kveldstur med hunden, og oppdaget at det brenner hos naboen. Da slo instinktet til, og jeg måtte løpe inn og se om det var noen der. Det var ei dame i leiligheten og jeg fikk henne ut. Så hentet jeg et brannslukningsapparat og fikk være brannmann for noen minutter, oppsummerer hverdagshelten, som fikk følgende skussmål fra politiet etter hendelsen:

– Det er steinbra, rett og slett. Modig og handlekraftig, uttalte operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Helene Strand til media.

– Jeg gikk bare inn i en transe og tenkte «dette må jeg fikse». Det var nok farlig å løpe inn i den røyken der, men det gikk bra. Det er det viktigste, slår den vikarierende brannmannen selv fast om hendelsen han mener de fleste ville ha gjort seg til hverdagshelt i.

Kveldsturen med hunden lola kan ha redda liv i dag! pic.twitter.com/Oh6bm9SEGY — tommy kristiansen (@tommykristians3) October 30, 2022

– Leverte på TV, men ikke på isen



Gjennom hele sin karriere, som startet i Sparta, etterfulgt av utenlandsopphold i svenske HV71 før det ble ni år totalt i Oilers, har Kristiansen markert seg som en av ligaens mest frittalende spillere, og dermed blitt en av de største profilene.



Han skulle imidlertid ønsket at hockeyen i Norge hadde fått enda mer oppmerksomhet i media enn det han selv har sørget for.

De leverte på TV, men ikke på isen Kristiansen om Iskrigerne

– Det går jo litt på kulturen i Norge. Fotball er jo størst, men ishockey er jo den vinteridretten med mest publikum på kampene. Så jeg synes vi kunne fått mer mediedekning, samtidig som vi kunne hatt en enda mer proff liga. Det har jo vært mye dårlig økonomi og cowboyer som har styrt, sier han ettertenksomt.

TV-serier som «Iskrigerne», som ble en stor suksess på TV 2, er noe han gjerne vil se mer av og som han tror at kan bidra til økt interesse før sporten.

– Iskrigerne var bra for hockeyen, det fikk flere av de yngre interessert og et øye for sporten vår. Men det gikk jo kanskje litt i huet på Vålerenga-spillerne. For de leverte på TV, men ikke på isen, smiler Kristiansen – som omtrent benytter hver anledning han får til å sende et stikk til erkerivalene fra Oslo.

– Du er aldri redd for å si det du mener?

– Jeg har egentlig alltid vært meg selv. Jeg gidder ikke å være redd for å si det jeg mener. Noen liker det, og noen liker det ikke, svarer han.

Nytt stikk

Heller ikke før sluttspillet braker løs klarer Kristiansen ikke å dy seg når det gjelder Vålerenga.

Han må bare sende Oslo-laget nok et småsyrlig stikk.

– Det er jo det klassiske Vålerenga. Det fungerer før jul, så går luften ut av dem. Den kulturen de hadde før, at «det sitter i vegga», den er vasket gått ned. Jeg tror både Frisk og Sparta blir tøffere motstand enn dem i sluttspillet, gliser Kristiansen, før han kommer med følgende spådom:

– Oilers tar «Bøttå» hjem igjen. Finalen i år blir mellom Oilers og Storhamar. Oilers er ikke favoritter, for Storhamar har vært fantastiske i år. Et sluttspill skal avgjøres over fem kamper, og pilen peker oppover for Oilers. Så jeg tror absolutt at Oilers tar det i år, slår Kristiansen fast.