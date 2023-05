Canada vant ishockey-VM og tok sitt 28. gull

SNUDDE: Canada lå under, men snudde kampen mot Tyskland og vant VM-finalen i ishockey søndag. Foto: Jonathan Nackstrand

Canada – Tyskland 5-2

Dermed er Canada den mestvinnende nasjon i VM-sammenheng. Russland har 27 titler, der 22 av dem kom som del av Sovjetunionen.

Canada måtte kjempe for seieren i finalen mot Tyskland søndag, men to mål av Samuel Blais hjalp godt på vei til en snuoperasjon og seier. Canada har vunnet to av de siste tre verdensmesterskapene.

FEIRET: Canada feiret scoring av Samuel Blais under VM-finalen mot Tyskland. Foto: Pavel Golovkin

Påskrudd

Tyskland overrasket stort da de tok seg til finalen med seier over USA i forlengning i semifinalen. Tidligere søndag gikk USA på nok et sjokktap da Latvia tok seieren i bronsekampen, også det etter forlengning.



Tyskerne var påskrudd fra start også i finalen i finske Tammerfors søndag, men måtte til slutt nøye seg med sølvmedaljen. Tyskland har aldri før spilt VM-finale, men har fire bronsemedaljer, sist i 2021.

LANGT NEDE: Tyskland ledet to ganger, men tapte VM-finalen. Foto: Pavel Golovkin

John Peterka sendte Tyskland i ledelsen etter sju minutter, men Samuel Blais utlignet bare tre minutter senere.

Snudde

I andre periode scoret Daniel Fischbuch for tyskerne, men igjen varte ikke ledelsen i mer enn fire minutter.

SCORET: Tysklands Daniel Fischbuch (77) feiret 2-1-scoring mot Canada, men sistnevnte snudde kampen og sikret VM-gull. Foto: Pavel Golovkin

Lawson Crouse sørget for at lagene var likt inn i tredjeperioden.

Der sikret Blais, Tyler Toffoli og Scott Laughton seieren for Canada med hver sin scoring.

10.740 tilskuere tok turen for å se VM-finalen mellom de to lagene.

VM i 2024 arrangeres i Tsjekkia med spillesteder i Praha og Ostrava. Norge beholdt plassen i elite-VM med sjuendeplass i puljespillet.