Bråstopp for Vålerengas rekke etter Oilers-fest

Stavanger Oilers - Vålerenga 6-3

Vålerenga ledet både 2-0 og 3-1 mot Stavanger Oilers og var på vei mot sin tolvte strake seier, men Stavanger Oilers slo kraftig tilbake.

Oilers feide Vålerenga av isen i tredje periode med 5-0. Dermed endte det med en 6-3-seier for Oilers i Elitehockeyligaen (EHL).

– På 3-1 i garderoben snakket vi om at vi måtte ha troen uansett. Vi har vist før i serien at vi kan ta opp kamper igjen, så dette er identiteten til laget, sier Oilers' André Bjelland Strandborg til TV 2.

– Det føles piss. Jeg føler at vi hadde alle muligheter til å vinne matchen. Når vi slipper inn mål i «power play», er det vanskelig å vinne, sier Vålerenga-spiller Jørgen Karterud til TV 2.

Vålerenga startet forrykende i Stavanger. To scoringer av Alex Dostie sørget for at hovedstadslaget ledet 2-0 etter første periode.

Oilers hevet seg i andre periode, og midtveis i perioden fikk de uttelling da Tristin Langan satte inn 1-2-reduseringen, men helt på tampen av midtperioden sendte Kalle Ekelund gjestene opp i 3-1.

I begynnelsen av tredje periode sendte André Bjelland Strandborg inn en suser for Stavanger Oilers til 2-3. Det var bare starten for Oilers-festen.

Midtveis i tredje periode utlignet Tristan Langan til 3-3, før Greg Mauldin sendte Oilers opp i ledelsen for første gang i kampen. Strandborg scoret et nytt mål da han satte inn 5-3 drøyt to minutter før slutt. Mathias Trettenes fastsatte resultatet til 6-3.

– Nå går Stavanger Oilers-toget på nypolerte skinner, utbrøt TV 2-kommentator Espen Ween da Oilers gikk opp i 6-3.



Vålerenga topper tabellen to poeng foran Storhamar og fem foran Stavanger, men har spilt en kamp mer enn forfølgerne.

Torsdag spiller Vålerenga borte mot Stjernen, men Oilers får besøk av Sparta.