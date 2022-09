Bonsaksen svarer ekspertene: – Må tilbake på skolebenken

I 2010 steg «Oljesjeiken» ut av helikopteret. Stavanger Oilers sin styreleder, Tore Christiansen, hadde på seg gulldressen han har blitt kjent for å ikle seg.

Lite visste vi om at gullfest i Stavanger skulle vise seg å bli en tradisjon.

Dette var starten på en ny æra i norsk ishockey.

Petter Thoresen smilte bredt og hoppet ut av helikopteret med «byttå» i hendene. Østlendingen hadde ledet siddisene til topps.

De feilet i forsøket på å gjenta suksessen, men så kunne ikke lokomotivet stanses. De neste seks sesongene vant Oilers NM-gull.

BEGYNNELSEN: Christian Dahl Andersen og hovedaksjonær i Stavanger Oilers Tore Christiansen etter at norgesmesterskapet var sikret i 2010. Christiansen her i hvit dress. Timer senere stilte han i gulldress. Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix Foto: Alf Ove Hansen

Etter fire sesonger uten gull, hvor det to av gangene ikke ble noen vinner, var de igjen suverene denne våren.

Da fikk vi igjen se Christiansen i gulldress, med en champagneflaske så stor at han knapt kunne bære den, sirklende rundt spillerne som løftet pokalen.

Ligaens største profil, Patrick Thoresen, visste ikke om hans siste mulighet til å løfte pokalen glapp der.

Nå er det flere profiler som i likhet med Thoresen har et mål om å lede sine lag til topps og gjøre slutt på Oilers sin dominans.

Svarer ekspertene

– Alle er selvfølgelig sugne på å vippe Stavanger Oilers ned fra tronen, sier Frisk Asker-spiller Alexander Bonsaksen.

TV 2s eksperter spår at hans nåværende lag ender som nummer 3. denne sesongen. Det er noe den hjemvendte landslagsspilleren ser som et realistisk tips.

Han er langt mer skeptisk til ekspertenes plassering av klubben han i sommer vraket.

SVARER: Alexander Bonsaksen under pressekonferansen hvor han ble presentert som Frisk Asker-spiller. 35-åringen tror det blir jevnt i toppen denne sesongen. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Ekspertene har plassert Vålerenga som nummer 4. og 5. i sine tabelltips.

– Da er det rart at de var øverst i fjorårets tabelltips, for de har blitt bedre. Så da tror jeg ekspertene må gå en ny runde og se på budsjetter og spillerstaller. Da må de tilbake på skolebenken igjen, sier Bonsaksen og smiler.

– Røymark, har dere blitt bedre?

– Ja, det tror jeg. I fjor hakket det litt, men det var ikke så dårlig som alle skal ha det til. Det var ikke måte på hvor dårlige vi var. Vi som er der ser mer bak det, svarer Vålerenga-kapteinen.

– Hva tenker du om tabelltipset?

– Det tenker jeg er litt for lavt. Vi har tro på det vi gjør på Jordal. Det kan hende det ikke sitter helt fra start, men jeg tror vi kommer til å bli bedre og bedre utover sesongen, svarer han.

I likhet med TV 2s ishockeyeksperter tror Bonsaksen og Røymark at Storhamar, Frisk Asker, Vålerenga og Sparta blir Stavanger Oilers tøffeste utfordrere den kommende sesongen.

MED VIDERE: Patrick Thoresen bestemte seg i sommer for å ta en sesong til som ishockeyspiller. Foto: Beate Oma Dahle

Revansjesugen Thoresen

– Det er først og fremst fordi jeg synes ishockey fortsatt er gøy. Jeg ser ingen grunn til å slutte med noe jeg synes er veldig gøy, når jeg kjenner at jeg fortsatt holder nivået, sier Storhamar-kaptein Patrick Thoresen om valget om ta en sesong til på skøyter.

– Var det avgjørende for valget at dere tapte finaleserien i vår?

– Ikke direkte, men man blir jo revansjesugen. Jeg følte ikke vi var så dårlige som det 4-0-tapet tilsier. Men i finaleserien hadde vi ikke nok å komme med. Det var veldig bittert, svarer han.

38-åringen er glad for at de har klart å beholde den norske stammen i laget, samt at han tror bredden i troppen er bedre.

– Har dere større sjanse til å vinne denne sesongen?

– Ja, det tror jeg. Vi er mer fornøyd med troppen før sesongstart enn hva vi var i fjor. Det blir dumt å si noe annet, svarer han.

Thoresen mener at Stavanger Oilers må finne seg i å ha favorittstempelet før det hele starter.

TILBAKE: Jonas Holøs er hjemme etter en stor karriere i utlandet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ser veldig spennende ut

– Byens store sønn er tilbake, sa daglig leder i Sparta, Henning Svendsen, når Jonas Holøs denne våren ble presentert som Sparta-spiller.

Hans retur til gamleklubben gir utvilsomt sarpingene grunn til optimisme.

35-åringen er fornøyd med tilværelsen i Sarpsborg, og mener at mye er det samme i moderklubben, men at det hele har blitt mer profesjonelt siden han dro for 14 år siden.

Holøs tror det nåværende Sparta-laget er omtrent like bra som forrige sesongs lag.

I motsetning til mange andre tror ikke landslagskapteinen at Stavanger Oilers går til topps.

– Storhamar ser veldig spennende ut. Jeg holder de som favoritter, sier han.

KLAR: Martin Røymark ble denne uken utnevnt som Vålerengas kaptein. Veteranen omtaler det som stort å skulle lede laget han mener er Norges største. Foto: Ida Cecilie Madsen

Møtes til duell

Da Bonsaksen annonserte at han skulle avslutte utenlandskarrieren og komme hjem til Norge, håpet kameraten at de ville bli lagkamerater.

– Det trodde jeg. Han er født og oppvokst på Jordal. Nå ble det ikke sånn, så da blir det litt moro å være fiender også, selv om vi er gode kamerater, sier Røymark.

På hvert sitt lag, men med samme mål: Å bli norgesmestere.

I Stavanger er Tommy Kristiansen skeptisk til rivalenes plan om å ta over hockeytronen.

– Vålerenga har vel prøvd siden 2009. Det har fungert dårlig. Med Bonsaksen i Frisk Asker tror jeg de kan bli en bra utfordrer. Vi får se, men jeg tror det blir vanskelig for dere i år også, sier Oilers-spilleren.

– Det må være lov til å være litt breial etter å ha vunnet både seriemesterskapet og norgesmesterskapet forrige sesong. Så får vi prøve å få Tommy ned på jorda igjen, der han hører hjemme, svarer Bonsaksen på Kristiansens stikk.

Fredag 19.00 droppes pucken. Da tar Bonsaksen og Frisk Asker imot Røymark og Vålerenga til åpningskamp i Varner Arena. Det er forventet å bli utsolgt.

Du kan se kampen på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.