Blir skuffet om han ikke blir historisk: – Ikke greit!

MORA (TV 2): For Michael Brandsegg-Nygård er det ikke lenger godt nok «bare» å bli valgt av en av verdens beste klubber. Han har bestemt seg for å bli historisk.

– Vi er en liten norsk mafia, sier Brandsegg-Nygård og gliser bredt av mafia-kallenavnet han og kompisene har fått av de svenske lagkameratene.

Den norske trioen er riktignok langt fra kriminelle, men på banen har de vært giftige.

Langt inne i de svenske skogene, milevis fra nærmeste storby, er vi i leiligheten til nordmannen som for tiden får internasjonal oppmerksomhet.

I fjor satt han stadig mer nervøs i passasjersetet, med flyttelasset bak i bilen og tvil rundt hvordan han skulle takle den nye tilværelsen.

Nå sitter «Drosja Jr.» selvsikker i førersetet. Aldri har en nordmann blitt spådd lignende suksess.

Han har allerede vraket én europeisk storklubb og blitt kontaktet av samtlige klubber i verdens beste liga.

Til TV 2 er han åpen og svært ærlig om hvordan det er å være blant verdens mest ettertraktede talenter og presset det fører med seg. Samtidig kommer han med oppsiktsvekkende uttalelser som på ingen måte demper forventingene til ham.

ÅPNET OPP: Hjemme i Mora tok Michael Brandsegg-Nygård gjestfritt imot TV 2 til et langt intervju. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Var jævlige

– Jeg husker at vi kjørte oppover hit og jeg ble mer og mer nervøs. Da vi kom hit var jeg dritnervøs. De første dagene var litt jævlige, sier han.

– Hvorfor det?

– Hele livet hadde jeg spilt i Vålerenga. Der var jeg trygg og visste hvordan ting var. Her var jeg usikker på hvor gode de var og om jeg kom til å klare det. Jeg tvilte litt på meg selv, svarer stortalentet.

Vi sitter ved kjøkkenbordet i leiligheten sentralt plassert midt i tettstedet Mora. Med unntak av noen kokebøker slengt utover bordet, er leiligheten strøken og Brandsegg-Nygård tar gjestfritt imot undertegnede i hjemmet han deler med kameraten Lukas Finckenhagen.

Om det går som flere eksperter spår blir tettstedets nye stjerne i løpet av det neste året historisk.

Jeg har alltid hatt det som en drøm, men jeg har tenkt at jeg er nordmann og at det derfor bare er å glemme. Michael Brandsegg-Nygård

Vraket storklubb

Tvilen ble raskt borte. Nordmannen herjet med jevngamle svensker.

Under en fridag ringte telefonen fra A-lagstreneren. Bussen gikk om en knapp halvtime og han var ønsket med på bortekamp med seniorene. Brandsegg-Nygård pakket baggen og løp ned til hallen.

Uker senere ringte det igjen. Denne gang var det landslagstrener Tobias Johansson i andre enden.

– Da ble jeg veldig sjokkert, sier talentet.

Under sesongen ble han igjen kalt opp på landslaget og utover våren ble han fast på A-laget.

På få måneder hadde han satt seg i en så god posisjon at da tilbudet om seniorkontrakt i Mora lå på bordet i januar, måtte han tenke seg godt om.

– Jeg var veldig usikker. Da hadde jeg tilbud fra andre klubber i Sverige og Canada, sier han.

Klubber i HockeyAllsvenskan. OHL og SHL hadde tatt kontakt. Den daværende regjerende CHL-vinneren Rögle BK var interessert, og Brandsegg-Nygård legger ikke skjul på at det fristet med spill i SHL.

– Spilletid er veldig viktig for å vise hvor bra du er før draften som kommer. Det var her jeg følte at jeg kom til å få mest spilletid, men det var veldig fristende å dra dit, sier han.

Så langt i karrieren har tilbudene om monsterkontrakter og svimlende økonomiske summer uteblitt, men om det går like bra som det nå spås er det ikke nødvendigvis veldig lenge til han kan få store tilbud.

– Hvor mye tror du økonomiske tilbud vil påvirke klubbvalg?

– Om det hadde vært snakk om en million kroner mer i Rögle hadde jeg mest sannsynlig dratt dit, men er det snakk om noen få tusenlapper mer tenker jeg mest på hvor kult det er å spille der og hvor det er mest gøy, svarer Brandsegg-Nygård.

OFFENSIV: Michael Brandsegg-Nygård demper ikke forventningspresset på ham med sine uttalelser til TV 2. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Oppsiktsvekkende uttalelser

Prestasjonene har også blitt lagt merke til langt utenfor Skandinavia. NHL-speiderne sirkler rundt talentet, og flere eksperter i Nord-Amerika har foreløpig Oslo-mannen inne blant spillerne som kan gå i første runde på sin rangering av talentene før neste års NHL-draft.

Det vil i så fall gjøre ham historisk. Aldri før har en nordmann blitt valgt i første runde.

– Det er så klart superkult! Sier han.

Han husker godt første gangen han fikk høre at en NHL-speider var på tribunen under en av hans kamper.

– Det var i Stjernehallen. Jeg skulle spille med Vålerengas U20-lag. Pappa hadde snakket med han. Han hadde kommet for å se på Gabriel Koch, men skulle følge litt med på meg også. Da tenkte jeg at jeg måtte spille bra for å vise meg frem. Jeg spilte bra og husker at jeg scoret ett mål, sier han.

Siden har interessen tatt seg voldsomt opp for 2005-modellen. Speidere fra alle NHL-klubbene har vært i kontakt med hans agent.

Han har personlig vært i kontakt med Chicago Blackhawks og Columbus Blue Jackets. Sistnevnte møtte han etter kampen mot Djurgården hvor 50 (!) NHL-speidere var på tribunen.

– Tror du at du påvirkes av det?

ET KLART MÅL: Michael Brandsegg-Nygård er åpen om at han har et klart mål å bli historisk som nordmann ved å bli valgt i første runde i NHL-draften. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Jeg liker å si at det ikke gjør det. Når folk spør så svarer jeg nei, men det er sikkert med meg at det er folk der og at jeg må prestere. Jeg kan bli litt ekstra frustrert om jeg da ikke klarer ting, svarer han.

– Hvordan tror du at du vil ta det om du ikke blir draftet?

– Nå har jeg skrudd hodet til at jeg skal gå i første runde. Da vil jeg så klart bli veldig skuffet om det ikke skjer noe, svarer Brandsegg-Nygård.

– Om det ikke blir første runde, men du blir draftet så er det vel greit likevel?

– For meg er ikke det greit. Det skal være første runde, svarer talentet og smiler.

LIKER DET: Petter Vesterheim gliste da han fikk høre uttalelsene fra kameraten. Han liker offensiviteten til Brandsegg-Nygård. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Kameraten Petter Vesterheim flyttet samtidig til Mora. Svært få, om noen, har fulgt lagkameratens utvikling like tett det siste året.

– Jeg synes det er kult at Michael sier det han mener og ikke legger noe filter på det. Det at han setter så høye mål er kult, for han er god nok til det. Jeg tror at han kan gå hele veien og spille i NHL om noen år. Han har en kombinasjon av ferdigheter og tøffhet, også er han jævlig hard å møte. Han har alltid hatt høy selvtillit og tro på det han driver med. Det har han god grunn til å ha, sier kameraten.



– Helt sinnssykt!



TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland følger godt med på Brandsegg-Nygårds utvikling.

Eksperten smiler av uttalelsene til 18-åringen og legger ikke skjul på at han liker talentets selvtillit.

– At han har den selvtilliten og troen på seg selv er ganske kult. På en annen side så håper jeg at om ikke han går i første runde, men heller i for eksempel tredje eller fjerde runde, at det ikke knekker ham, for å si det sånn. Det er mye som skal klaffe for å bli valgt i første runde, sier Aasland.



HAR TROEN: Hockeyekspert i TV 2 Jan André Aasland har god tro på at Michael Brandsegg-Nygård til sommeren blir valgt av en NHL-klubb Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Hva vil det bety for Brandsegg-Nygård og norsk ishockey om han blir valgt i første runde?



– Det hadde vært helt rått! Vi har aldri hatt et første-runde-valg før. For å være helt ærlige har vi heller aldri hatt noen i nærheten. Hvis det skjer er det helt sinnssykt! Veldig mange av de som blir valgt der blir superstjerner innen veldig kort tid etter draften. Så er det første-runde-valg som ikke har fått spille også, men utgangspunktet vil være så sinnssykt stort!



Han tror at vi uansett kan ha en kommende stor hockeyprofil på vei. Offensive uttalelser utenfor isen kombinert med å være en spiller man lett legger merke til på banen, tror eksperten at kan gjøre han til en folkekjær utøver.

– Begynner å tvile



Selv om han har mange rundt seg som forsøker å passe på at den kommende NHL-draften ikke skal påvirke ham, er talentet ærlig på at han ikke klarer å stenge det helt ute.

Å stadig nevnes som første-runde-valg sammen med noen av verdens største talenter har gitt økt selvtillit, men han kjenner også et visst press.

– Jeg føler egentlig at det halvveis hjelper at det står der, for da vet jeg at jeg er flink i hockey, men man føler at man må prestere. Når det går litt tøft begynner man å tvile på om de tar feil. Men jeg får jo selvtillit av at det står der, sier han.

– Føler du på et press for å levere målpoeng?



– Ja, det gjør jeg. Det kan hende folk ikke forventer det, men jeg forventer mye av meg selv, svarer han.



Så langt denne sesongen har han fortsatt å levere målpoeng på bestilling for U20-laget, men på seniorlaget har det blitt magert med poengavgjørende involveringer.

PÅVIRKES: Michael Brandsegg-Nygård legger ikke skjul på at forventningspresset til tider kan påvirke ham. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg tenker mer på det nå enn jeg gjorde forrige sesong. Andre gir meg beskjed om å ikke tenke på det, men det er så klart vanskelig. Jeg tror selv at jeg klarer å stenge det ute, men hvis det er noe som skjer på banen og jeg blir litt sinna har jeg blitt ekstra sur nå siden det har gått litt tøft i starten, sier han.

– Blir det så du tenker mye på det også når du ikke spiller?



– Ja, jeg tenker veldig mye på det. Men jeg må fortsette å jobbe hardt. Etter hver trening står jeg igjen på isen og skyter. Da går jeg gjennom alle sjanser jeg har fått i kamp og øver så de skal sitte neste gang, svarer Brandsegg-Nygård.



– Ble verre og verre



Forrige sesong ble brått avsluttet da han i en kamp skadet det ene kneet og så fikk legen til å også undersøke det andre kneet hvor han lenge hadde hatt smerter. Brandsegg-Nygård hadde hva som kalles jumper's knee, og ble nødt til operere.

FORTSATT SMERTER: Michael Brandsegg-Nygård kjenner fortsatt på smerter etter operasjonen i vår. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Det ble verre og verre. Jeg kunne spille med det, men det gjorde vondt hele tiden. Det skal klare å reparere seg selv, men jeg hadde noe i kneet som gjorde at det ikke gjorde det. Da ventet tre måneder med rehab. Det gjør fortsatt vondt, men agenten min hadde samme skade og det gjorde vondt noen måneder etter at det ikke skulle gjøre det. Min skade var veldig alvorlig, men skal gå bedre etter hvert, sier han.



– Hvordan reagerte du da du fikk beskjeden om at du måtte opereres?

– Det sugde skikkelig. Jeg følte at nå er det kjørt. Jeg kunne tatt det etter sesongen, men da ville jeg vært ute på sommeren, og denne sesongen er viktigere. Jeg prioriterte å ta det med en gang, så jeg var hundre prosent klar til sommeren, svarer han.



Kallenavnet og farens betydning

Vi går ut av leiligheten og de få hundre meterne bort Hantverkergatan til Smidjegrav Arena.

Brandsegg-Nygård peker på veien opp på leilighetene til de norske kameratene som bor der. Den norske «mafia-gjengen» bor med kort avstand til hverandre og det Mora har å by på. Han liker tilværelsen i det svenske tettstedet.

– Her er alle hockeykøllene, sier 18-åringen på vei inn i garderoben og viser med et smil frem hva han har tegnet på.



«VIF» står det på hvit teip, før han vender kølla og viser frem skriften «Drosja Jr». Avslutningsvis peker han på kallenavnet han har teipet på.

Det er nemlig ikke tilfeldig at Brandsegg-Nygård ble hockeyspiller. Faren, Kjell Richard «Ricky» Nygård, er ekte mørkeblå. Født og oppvokst et steinkast fra Jordal Amfi, og i voksen alder ble han, som er kjent som «Drosja», en ekte Vålerenga-legende.

– Jeg tror hvis jeg ikke hadde hatt pappa at jeg ikke hadde blitt hockeyspiller. Han har hjulpet meg mye og vært veldig viktig.



DROSJA JR: Michael Brandsegg-Nygård liker godt kallenavnet han har fått. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Da han vokste opp var drømmen å gå i farens fotspor. Han var stolt av farens karriere og ville også bli Vålerenga-spiller, men da han ble eldre mente han da valget skulle tas at det var bedre for hans utvikling å dra til Mora.

Likevel er drømmen der fortsatt. En dag ønsker det norske stortalentet å komme hjem til de mørkeblå.

– Drømmen min hvis alt går fullt ut er å spille i NHL helt til det begynner å bli litt tøft og dra tilbake til Vålerenga og spille der siste årene i karrieren.



Inne i garderoben peker Brandsegg-Nygård på skiltet over sin plass. Nygård har blitt til «Nygårds». På månedene siden det kom opp er det grunn til å forvente at «den skyldige» har lagt bedre merke til det norske talentets navn.

Tidlig toppidrettsutøver

Mora-spilleren tror noe av årsaken til at han har har blitt god er at han fra han var ung har fulgt råd han har fått og helt fra han begynte på ungdomsskolen målrettet jobbet mot toppen.

– Pappa har hjulpet meg veldig med å ha fokus på småting, som å spise og hvile. Folk snakker om det hele tiden, men det er mye mer viktig enn folk tror. Jeg møter ikke på trening bare for å trene, men jeg er der for å bli bedre. Jeg gir hundre prosent. Skyter jeg så er det for å score, jeg legger den ikke bare på målet, sier han.



SPENT: Michael Brandsegg-Nygård går høyt ut før NHL-draften, men er fullt klar over at fallhøyden er stor og at han kan ende med å bli skuffet. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Brandsegg-Nygård nikker bekreftende til spørsmålet om han siden åttende klasse langt på vei har levd som en toppidrettsutøver.

Det er fortsatt godt over et halvt år til draften. Før den tid kommer det flere høydepunkter.

Han har et håp om å få være med A-landslaget til VM i Tsjekkia i mai.

I desember kommer det kanskje aller viktigste utstillingsvinduet. Da skal han spille U20-VM for Norge i A-puljen. Der vil det kry av speidere på tribunen som vil kunne sammenligne nordmannen med andre av verdens største talenter på samme alder.

– Det føler jeg blir veldig viktig, sier talentet.

Selv om han går høyt ut og drømmer stort før draften, er han fullt klar over at historikken sier at Norge ikke er bortskjemte med spillere som blir draftet, og spesielt ikke i tidlige runder. Men det vil i så fall uansett bli et nederlag for ham.

– Jeg kommer da mest sannsynlig til å gå i kjelleren en uke. Men da vil jeg fortsette å jobbe hardt og vise at det er mulig uten å bli det. Det er Mats Zuccarello et godt bevis på, sier Brandsegg-Nygård.