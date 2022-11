Ble innhentet av mobbe-fortiden: – Et monster

Mitchell Miller (20) var i ferd må å oppleve at drømmen hans gikk i oppfyllelse, han signerte til og med en treårskontrakt med en toppklubb.

Men sterke reaksjoner fra spillere og fans sørget for at kontrakten hans ble avbrutt etter kun et par dager. Årsaken? Millers nådeløse mobbing på ungdomsskolen.

Det var søndag NHL-klubben Boston Bruins annonserte at Millers kontrakt var opphevet kun to dager etter at han signerte.

Alvorlig syk 8-åring syklet ni mil for å møte idolet

Spillerens agent hevdet å ha fått offerets velsignelse, noe Isaiah Meyer-Crothers benekter.

– Jeg ville bare si til alle at når Mitchell sier vi er venner, så er det ikke sant. Jeg klarer ikke mer av dette, skriver han i et åpent brev, der han forteller om den sjokkerende behandlingen han ble utsatt for.

14 år gammel innrømmet Miller og en annen tenåring mobbing, og ble dømt til samfunnstjeneste i Ohio for det gjorde mot Isaiah. Da Miller signerte for Bruins kommenterte han sin mørke fortid.

– Da jeg gikk i åttende klasse, tok jeg en ekstremt dårlig beslutning og oppførte meg veldig umodent, uttalte den nå 20 år gamle ishockeyspilleren ifølge CNN.

Nye lagkamerater reagerte med avsky

Miller hevdet han angrer og sier han har bedt om unnskyldning.

– For å være tydelig, det jeg gjorde 14 år gammel var galt og uakseptabelt. Det er ikke noe rom her i verden for å være respektløs mot andre og jeg lover å bruke denne muligheten til å stå opp mot dårlig behandling av andre.

20-åringens ord hjalp ikke. Hans nye lagkamerater reagerte med avsky.

– Det er en tøff ting å høre for gruppa. Jeg skal ikke lyve til deg. Jeg tror ikke noen av karene var så fornøyde, sa Boston-spiller Nick Foligno ifølge Boston.com.

– Kulturen vi har bygd her går mot den type oppførsel. I denne garderoben handler det om inkludering, mangfold og respekt, uttalte lagkaptein Patrice Bergeron.

NEI TAKK: Nick Foligno og Patrice Bergeron var ikke lystne på å dele garderobe med Miller. Foto: AP Photo/Mary Schwalm

Grusom mobbing

I 2020 ble Miller draftet av Arizona Coyotes, men klubben valgte å slippe ham da de ble kjent med hva han hadde gjort sin svarte klassekamerat Isaiah Meyer-Crothers.

Miller og hans kamerat ble beskyldt for å ha tvunget Meyer-Crothers til å spise godteri som de hadde dyppet i urinalet.

I tillegg avslørte en overvåkningsvideo at de sparket og slo ham.

Offerets mor Joni fortalte The Arizona Republic at de begynte å mobbe sønnen hennes i andre klasse, og at de konstant utsatte ham for rasisme. Medelever skal ha bekreftet at Miller gjentatte ganger brukte n-ordet når han refererte til Meyer-Crothers.

– Han latet som han var vennen min og fikk meg til å gjøre ting jeg ikke ville gjøre. På ungdomsskolen ble jeg banket opp av ham. Alle synes det er så kult at han får gå til NHL, men jeg ser ikke hvordan noen kan være kule når de mobber og plager noen hele livet, uttalte Isaiah Meyer-Crothers da Coyotes draftet Miller.

– Et monster

Da Bruins signerte ham, gikk mamma Joni hardt ut.

– Etter min mening er han et monster, sa Joni Meyer-Crothers til NBC10. Hun er adoptivmoren til Isaiah, som grunnet en funksjonsnedsettelse ligger flere år bak jevnaldrende i utviklingen.

– Han fortalte sønnen vår at hans svarte mor og far ikke elsket ham, derfor hadde han hvite foreldre. På daglig basis ble han kalt N-ordet. Han spurte Isaiah om han ville sitte med ham på bussen, og så snart Isaiah gjorde det, ville han og vennene hans slå Isaiah i hodet gjentatte ganger. Alt han ønsket seg var venner, så han var et enkelt mål for Mitchell.

I et åpent brev som Hockey Diversity Alliance har delt på Twitter, forteller Isaiah selv om sine opplevelser med mobbing, og hvordan Miller plutselig ble svært interessert i å komme i kontakt med ham i oktober.

«I midten av oktober ble jeg tekstet konstant hver dag, til jeg svarte på en Snapchat- og Instagram-melding fra Mitchell Miller. Han spurte meg hvorfor jeg alltid har foreldrene mine til å gjøre ting for meg og hvorfor jeg ikke kan snakke for meg selv.

Jeg fortalte ham at jeg ikke bryr meg om hva foreldrene mine sier, jeg er gammel nok til å snakke for meg selv.

Han fortalte meg at han beklaget og at det ikke hadde noe med hockeyen å gjøre. Han fortalte meg at han gjorde ting i samfunnet, hjalp ungdommer og ønsket å være vennen min. Jeg sa til ham "det er bra, men hvor er beviset på det?" Han ga meg ikke noen.

Alle løgnene jeg er blitt fortalt i så mange år gjør at jeg ikke tror på det Mitchell forteller meg.

Han fortsatte å spørre om å være min venne og sa at han hadde endret seg i årene etter det han gjorde. Jeg fortalte ham "jeg kommer ikke bare til å bli vennen din etter alt du gjorde mot meg".»

Incredibly heart-breaking read but a necessary one. Our actions or lack thereof, have real-life consequences. A statement from Isaiah Meyer-Crothers in his own words sent to Akim Aliu, HDA Chair, on November 8, 2022 which he asked the HDA to release publicly on his behalf. pic.twitter.com/dctpDdrXaL — Hockey Diversity Alliance (@TheOfficialHDA) November 9, 2022

Advarer andre unge

Ifølge Boston Bruins-president Cam Neely trodde de at mobbingen av Isaiah Meyer-Crothers var en isolert hendelse, men de omgjorde beslutningen basert på ny informasjon.

– Til Isaiah og hans familie, min dypeste unnskyldning om denne signeringen fikk dere eller andre ofre til å føle at de ikke ble sett eller hørt. Vi ber om unnskyldning for de dype sårene vi har forårsaket, sier Neely.

Han mener historien om Miller fungerer som en advarsel til andre unge mennesker som plager sine medelever: man må være oppmerksom på dårlig oppførsel, og ikke gi etter for gruppepress fra de som plager andre.

– Konsekvensene kan merkes hele livet, sier Neely. Det kan Mitchell Miller skriver under på.