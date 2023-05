Benekter interesse for utskjelt spiller: – Valget hans gjør det umulig

Under krigen i september i fjor meldte tidligere Storhamar-profil Kodie Curran overgang til russiske Metallurg Magnitogorsk.



Storhamar skal nå ha vært i kontakt med kanadieren, som Hamar Arbeiderblad meldte først.

– Vi har kontakt og dialog med flere spillere som har vært i Storhamar tidligere. Det gjelder også Kodie Curran, sier Sjur Rakstad-Larsen i Storhamars sportsutvalg, til avisen.

– Ikke lagt noen stopper

Storhamar-trener Petter Thoresen bekrefter kontakt med KHL-spilleren.

– Vi har bare sondert terrenget litt. Det er en løs kontakt for gammel vennskaps skyld. Jeg føler det er veldig langt unna for å være ærlig, sier Thoresen til TV 2.

– Hvilke vurderinger er gjort med tanke på at han valgte å spille i Russland under krigen?

– Det har vi for så vidt ikke tatt helt stilling til. Med tanke på at vi har tatt kontakt og snakket med ham har vi i utgangspunktet ikke lagt noen stopper for eventuelt spill, sier Thoresen.

I DIALOG: Storhamar-trener Petter Thoresen bekrefter kontakt med Kodie Curran. Foto: Carina Johansen / NTB

At Curran i det hele tatt har vært i dialog med Hamar-klubben har skapt reaksjoner.

Oilers-styreleder Tore Christiansen forteller at de aldri ville hentet en spiller som har valgt å spille i Russland under krigen.

– Det blir helt feil å hente hjem en spiller som har signert for en KHL-klubb etter krigen. Det er helt i strid med vår klubbs etiske og morale verdier, sier Christiansen som uttaler seg på vegne av klubben.

Han understreker at han bare vil kommentere hva de som klubb ville gjort i en lignende situasjon.

RISTER PÅ HODET: Oilers-styreleder Tore Christiansen. Foto: Carina Johansen / NTB

Styreleder benekter at overgang har vært aktuelt

Senere på dagen har TV 2 fått en oppklaring fra Storhamar-styreleder Njål Berge. Han hevder at det aldri har vært snakk om å hente kanadieren tilbake til klubben.



– Det har aldri vært aktuelt å hente Kodie til Hamar. Han tok et valg i fjor som gjør det umulig, uansett hvor stor pris vi setter på ham som menneske og hockeyspiller.

– Jeg vet hundre prosent sikkert at det aldri har vært aktuelt for Sport heller, for de spør meg alltid om min mening, fortsetter Berge.

Styreleder Berge legger til at de kjenner Curran som et utrolig sympatisk og reflektert menneske.

– Ishockey-spillere har en kort og svært usikker karriere - og lønnen man tjener i Russland gjør at man får en mulighet til å skape trygghet for familien sin, sier Berge og fortsetter:

– Jeg vet at Kodie synes at dette var et vanskelig valg. Mange i Storhamar inkludert Sjur (Rakstad-Larsen) har fortsatt kontakt med Kodie, som vi har med mange andre tidligere spillere.

– Moralsk forkastelig

TV 2s ishockeyeksperter er klare på hva de mener.

– Mitt standpunkt er tydelig. Det burde ikke vært aktuelt, sier Jesper Hoel.

TYDELIG: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Erik Follestad er ikke nådig i hva han tenker om kanadieren.

– Som hockeyspiller er Curran i en egen liga. Det moralske kompasset, derimot, det har han mistet totalt, sier Follestad.

– Det finnes selvfølgelig unntak, men et av unntakene synes jeg ikke skal være en norsk klubb. Storhamar kan sette sammen et gull-lag uansett. Vi må være sterke nok til å sende noen signaler her. Det er det minste vi kan gjøre for det ukrainske folk, sier Follestad.

I Oilers er de krystallklare.

– Det sier seg selv og hadde aldri skjedd hos oss. Det har ikke blitt vurdert en gang. Det får de stå inne for, sier Oilers-styreleder Christiansen.

Konfrontert med Christiansens uttaleser svarer Thoresen:

– Jeg bryr meg ikke om hva andre synes om det. Det må de få lov til å mene.

TV 2 har også prøvd å komme i kontakt med Sjur Rakstad-Larsen i Storhamars sportsutvalg, foreløpig uten hell.



Kodie Kurran (t.v) fra tiden som Storhamar-spiller. Foto: Heiko Junge / NTB

– Burde stå over

Curran var en del av Storhamar-laget som ble norgesmestere våren 2018. For Rögle i Sverige ble han kåret til SHLs beste back i 2019/20.

Hockeyekspert Hoel mener man må se bort fra at Curran er en god hockeyspiller.

– Når man har valgt å signere en kontrakt i Russland etter utbruddet av krigen og for en klubb som har oligark som eier burde de stå over, selv om det er fristende, sier Hoel.

Selv har Oilers tatt imot ukrainske ungdommer inn i klubben etter at krigen brøt ut.

– Hva tror du de ville tenkt om dette skulle skje?

– Jeg håper ikke de får vite det, svarer Christiansen.

– Må velge selv



Hoel viser til at svenske spillere i KHL ikke er aktuelle for landslaget.

– Det er noe norske klubber burde ha som standpunkt. Mathias Normann får ikke spille på landslaget i fotball heller, sier ishockeyeksperten.

Daglig leder i Elitehockey, Cato Cocozza, forteller at de ikke kan styre hva Storhamar velger å gjøre.

– Vi har ikke noe råderett over hva Storhamar henter av spillere. Det må de velge selv, men det går imot verdier som forbundet, Elitehockey og de forskjellige klubbene har.

– Det er noe vi er veldig skeptiske til, men det er en avgjørelse Storhamar må ta utifra deres verdier, fortsetter Cocozza.