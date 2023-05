Bekrefter overgang til den svenske seriemesteren: – Utrolig kult!

Emil Martinsen Lilleberg bekrefter til TV 2 overgangen til den svenske seriemesteren. Landslagsspilleren er også kvitt problemene som gjorde at han dusjet i glovarmt vann for å få sove.

– Det blir utrolig kult, sier Lilleberg med et smil om det som nå venter han i ny klubb.

Den norske landslagsspilleren som for to år siden ble draftet av NHL-klubben Arizona Coyotes, ble tidligere denne uken sterkt linket til SHL-mesteren. Svenske Expressen kunne erfare at 22-åringen var klar for Växjö Lakers.

Frem til nå har ikke overgangen blitt bekreftet, men til TV 2 legger ikke Lilleberg skjul på at han melder overgang.

– Det blir veldig spennende! De vant jo «the double» i år, så det blir utrolig kult å komme dit, sier han.

Sarpingen har latt seg friste av muligheten til å kjempe om titler både i Sverige og ute i europeisk hockey.

PÅ GULLJAKT: Emil Martinsen Lilleberg legger ikke skjul på at ønsket om å kunne kjempe om gull veide tungt i valg av ny klubb. Foto: Mathias Dulsrud, Norges Ishockeyforbund

– Jeg vet at de kan vinne gull og bli seriemestere. Det er litt derfor jeg drar dit. Nå skal vi ut i Europa og spille Champions Hockey League. Det blir veldig kult, sier han.

Dialogen med den svenske mesteren begynte i sluttspillet da 22-åringen for Oskarshamn imponerte den sportslige ledelsen hos Växjö.

Dusjet i glovarmt vann

Da TV 2 møtte Lilleberg i Tampere i Finland under gruppespillet i fjorårets VM, åpnet han opp om utfordringer som plaget han så sterkt at han slet med søvnløse netter.

– Jeg måtte opp nesten hver andre time for å dusje. Det beste var å dusje i glovarmt vann. Da «brant» det meste ned. Så våknet jeg igjen og kunne sitte fast i lakenet. Da måtte jeg dusje igjen. Jeg har tenkt nesten mer på dette det siste året enn å bli en bedre ishockeyspiller, sa han den gang.

Det tok tid før de fant ut at plagene skyldtes eksem. En periode tok han 13 tabletter om dagen for å bli kvitt plagene, før han etter hvert fikk behandlet det med sprøyter.

KVITT PROBLEMENE: Emil Martinsen Lilleberg tror det at han nå får sovet og restituert godt er blant hovedårsakene til utviklingen det siste året. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Jeg har slitt ganske mye med det, men nå er det mye bedre. Nå får jeg i hvert fall sove om nettene, noe jeg slet ganske mye med, sier han nå.

– Tror du det kan ha vært viktig for din utvikling de siste månedene?

– Ja, det har ganske mye å si det med søvn og restitusjon. Jeg føler at jeg har tatt mange steg siden jeg fikk det på plass, svarer Lilleberg.

Til VM

Torsdag var han blant de norske landslagsspillerne som prøvde dresser hos Dressmann før de siste oppkjøringskampene til VM.

Der ble det også bekreftet at landslagsveteran Mathis Olimb har meldt forfall til mesterskapet som for Norge begynner 13. mai i Riga.

Det føyer seg inn i rekken av veteraner som ikke blir med til Latvia. Dermed blir Norges landslagssjef Tobias Johansson nødt til å gi sjansen til en rekke debutanter.

BLIR VIKTIG: Emil Martinsen Lilleberg blir utvilsomt blant Norges viktigste spillere under VM i Latvia senere denne måneden. Foto: Ole Martin Wold

– Det er kult å få opp noen yngre enn meg. Jeg synes de viser seg veldig bra frem på treninger. Det er kult å følge med på dem.

– Føler du på et større lederansvar nå som det er så mange ny i laget?

– Jeg føler ikke det. Det er bare å spille mitt spill. Jeg er den spilleren som uansett tar ansvar og snakker litt, men noe større ansvar føler jeg ikke på, svarer Lilleberg.

