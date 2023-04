Bekrefter enighet: Klar for norsk klubb

Artikkelen oppdateres.

Andreas Martinsen er klar for Storhamar.

Martinsen har vært i samtaler med både Vålerenga og Storhamar etter sesongen.

Sjur Rakstad-Larsen i Storhamars sportsutvalg bekrefter til TV 2 at Martinsen er klar for klubben.

Den norske landslagsspilleren har signert en toårskontrakt med mulighet til forlengelse ett år til.

– Det føles bra. Jeg skrev under i dag tidlig, sier Martinsen til TV 2.

Samtalene med Hamar-klubben har pågått i mange måneder. Da Martinsen ble fristilt av Lillehammer ved jul, kunne han endt i Storhamar.

– Under sesongen sto det mellom Storhamar og Vålerenga. Da valgte jeg Vålerenga ut sesongen, men jeg snakket med Storhamar allerede da. Så hadde jeg en grovplan om å spille i Vålerenga ut sesongen og kanskje signere en litt lengre kontrakt med Storhamar etter sesongen. Det er på grunn av logistikk og familiesituasjonen. Det er litt enklere med en halvtime til Hamar enn fire timer på tog hver dag, sier spilleren som er bosatt på Brøttum.



NY KLUBB: Andreas Martinsen er klar for Storhamar. Foto: Rodrigo Freitas

Lønnskravet felte Vålerenga

Hockeynettstedet nitten.no var først ute med å erfare nyheten torsdag ettermiddag. De har vært i kontakt med Anders Myrvold i Vålerenga. Han forklarer at det ble for kostbart å forlenge kontrakten til veteranen.

– Vi hadde et ønske om å få med Andreas videre, men det lar seg bare ikke gjøre. Vi klarte ikke matche kravene i det hele tatt så da er saken avsluttet. Vi er rett og slett såpass langt unna på lønn, sier han til nettstedet.

Martinsen bekrefter til TV 2 at Vålerenga ikke kom et tilbud som innfridde hans krav.

– Det er sånn forhandlinger er. De kom ut med et tilbud jeg ikke var fornøyd med. Jeg var ganske klar og tydelig på hva som skulle til for at jeg skulle komme til Vålerenga i utgangspunktet, og var tydelig nå på at det ville kreve litt ekstra å bli der heller enn å dra til Storhamar hvor jeg slipper alle reisingen og ofre tid med familien, sier han.

Åpnet for utlandet

– Jeg går og venter på et tilbud som er attraktivt nok, sa Martinsen til TV 2 tidligere denne uken.

Da bekreftet han at han fortsatt var i samtaler med både Vålerenga og Storhamar.

Samtidig holdt han døren åpen for et nytt opphold i utlandet om han ikke fikk et tilbud fra en norsk klubb som var godt nok.

Da ville det være aktuelt å vente med en avgjørelse til han fikk vist seg for utenlandske klubber under VM.

– Det hadde jo vært gøy, sa han og la til at han var usikker på hvor sannsynlig det var.