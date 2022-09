– Barna gråt i garderoben og på isen. Det gjør vondt i sjelen

SISTE HELG PÅ ISEN: Peter Lorentzen, trener for Nærbøs U11/U12-lag, med Nærbø Farmers-spillerne for siste trening på isen før hallen stenges på grunn av høye strømregninger. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

TV 2 har de siste dagene fortalt om hvordan breddeidretten sliter stort med å betale de enorme strømregningene for driften av anlegg, til tross for strømstøtten fra staten.

Torsdag forrige uke kunne daglig leder Einar Ausestad bekrefte at Nærbø Idrettslag har sett seg nødt til å stenge ishallen etter at strømregningen for august viste seg å være på minimum 400.000 kroner.

SISTE HELG PÅ ISEN: Peter Lorentzen på trening for siste gang før strømmen kuttes til ishallen i Nærbø. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Strømmen til isen kuttes fordi kostnaden med å holde den i videre drift blir for dyr for klubben med dagens strømpris. Det betyr at 200 barn og unge mister tilbudet med å drive med ishockey i nærområdet på ubestemt tid.

– Barna gråt i garderoben og på isen

Den tidligere Stavanger Oilers-profilen Peter Lorentzen har vært trener for Nærbø Farmers' U11 -og U12-lag i ett år.

– Det var barn som gråt i garderoben og som gråt på isen Peter Lorentzen, trener Nærbøs U11/U12-lag

Han forteller om en nedbrutt gjeng spillere på laget da meldingen fra klubben kom med beskjeden om at ishallen må stenges på grunn av de høye strømprisene.

– Jeg synes det er utrolig trist, først og fremst med tanke på de barna utpå isen her som har denne plassen som sitt sted å gå. Ikke alle har en like bra skolehverdag, og at de har dette stedet å gå til, er veldig, veldig viktig, sier Lorentzen til TV 2, og fortsetter:

– Det var barn som gråt i garderoben og som gråt på isen og gråt i bilen på vei til trening etter at vi fikk beskjeden. Det har gått veldig inn på dem. For meg som trener, som ser barna så ofte, så gjør det vondt i sjelen at tilbudet om å spille ishockey i Nærbø nå blir tatt fra dem, sukker han.

– De har vært gjennom en tøff koronatid, så skjer dette

Lorentzen gledet seg til sesongen med laget han trener som består av spillere født i 2011 og 2012. Nå er hele sesongen i det blå.

– Det har gått en hel sommer nå, og det har vært en tøff koronatid, og så kommer de hit når sesongen skal starte og får beskjed om at hallen stenges. Det er vondt og fryktelig trist, sier den tidligere Oilers -og Stjernen-profilen.

– Hva tenker du om at strømprisene er blitt så høye at breddeidretten må se seg nødt til å stenge ned verdifulle fritidstilbud for barn?

– At det er blitt så galt som det er nå, var det vel ingen som så for seg for ett år siden, kanskje. Jeg forstår jo situasjonen og at ekstremt mange breddeklubber blør penger. Det kan ramme flere breddeklubber, og det er alvorlig. Men fremfor alt er dette utrolig trist for de barna som blir rammet av det, poengterer den tidligere landslagsspilleren for Norges ishockeylandslag.

Lorentzen frykter at flere barn og unge som spiller på de alderbestemte ishockeylagene i Nærbø IL nå slutter med idretten.

– Jeg vet ikke hvilke aktiviteter alle barna har utenom ishockeyen, men for mange er det den ene aktiviteten de driver med. Det er ikke alle som har råd til å drive med to idretter, og mange har sagt at de kanskje må slutte helt nå når de ikke har mulighet til å spille i nærområdet, konstaterer han.

TRIST: Ole Tobias Ege er trist etter at strømregningene fører til at Nærbø må kutte strømmen til isen i ishallen. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

Redd for å miste vennene på isen

Når TV 2 møter spillerne på Nærbøs Farmers' U11 og U12-lag i ishallen Nye Loen, er det siste gang de får trene sammen på isen før strømmen kuttes og hallen stenges. De forteller alle at det er ikke bare er muligheten til å spille ishockey fremover som gjør dem triste, men også at de mister muligheten til å henge sammen med gode venner på isen.

– Det er helt forferdelig. Jeg hadde sjokk. Jeg gråt da vi fikk beskjeden. Jeg har spilt ishockey her i sju år, sukker Ole Tobias Ege.

– Vi får ikke sett hverandre på lenge. Og det er kanskje det dummeste. For vi er gode venner på isen her. Vi er nesten som en familie, fortsetter han.

– Det er dumt. Det er helt dritt. Strømprisen er alt for høy, skyter lagkamerat Ludvig Lillestøl inn.

Tre ganger i uken har de trent sammen på isen på Nærbø. Nå er treningene innstilt på ubestemt tid.

– Det er veldig kjipt. Vi elsker hockey og har det veldig gøy sammen. Men strømprisen er alt for høy, og nå kommer kanskje noen til å slutte, konstaterer en skuffet Trym Engevik.

Håper politikerne tar ansvar

Trener Peter Lorentzen kommer med en klar melding til politikerne på Stortinget, som over lang tid har tillatt at strømprisene har løpt løpsk på det åpne markedet.

– Til politikerne må jeg si at det må være mulig å finne løsninger fremfor at resultatet blir å stenge ned idretten vår her for fremtiden. For meg er dette et alt for drastisk tiltak, men det er litt utenfor det jeg kan få til, sier ishockeyprofilen og treneren for Nærbø ILs alderbestemte lag.

– Jeg har ikke ord, egentlig. Meldingen om at hallen måtte stenges kom for bare 2-3 dager siden. Det kom veldig brått på, og jeg har ikke orket å gjøre meg noen andre tanker annet enn at det er vondt og trist hittil, avslutter han.