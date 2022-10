Barn gråt og knuste sparegrisen: – Det traff et ømt punkt

Sammen har de gjort et pengesluk til et mønsterbruk.

På isen tusler en mann i gulldress. Noen år tidligere nektet han å godta at det var over.

– Jeg kan love deg at ingen kaster pengene sine etter taperne, selv om det spilles godt skuespill, sa Tore Christiansen.

Klubben lå under vann og spilte på ingen måte skuespill. Det skulle egentlig vært over.

Spillerne mottok brev om at de kom til å miste jobbene sine. Det ble offentlig kjent at Stavanger Oilers skulle legges ned.

Det nektet Christiansen å godta. Sandnesgauken vrengte lommene og dyttet pengene over bordet.

Hvorfor gjorde han det?

Han hadde en «masterplan», som han selv omtalte det som. Med seg tok han bankmannen Pål Haukali Higson.

– Vi skal bli hockeyens Rosenborg, sa mangemillionæren - til latter fra folket.

Christiansen kaller det sin beste investering. Det til tross for at han økonomisk utvilsomt har gått i minus.

Han hevder at han har hatt en skjult agenda.

Lenge ventet mange på at han skulle gå ut dørene med tomme lommer. Han gikk ut med et smil og bygde heller en ny arena. Det var kritisk for at masterplanen kunne fullføres.

– De begynte å grine

Tusenvis har bidratt. Hundrevis har spilt betydningsfulle roller. Likevel er det én mann alle vi har snakket med peker på som avgjørende.

Tore Christiansen. Han som egentlig ikke var hockeyinteressert, men som forelsket seg i sporten noen år tidligere og allerede hadde bidratt med kroner til byens hockeylag.

Disse sommerdagene for over 18 år siden kunne blitt slutten på en kort historie.

– Jeg tror at noen traff et ømt punkt hos meg, sier Christiansen.

Millionæren forsto at det ble opp til ham. Klubben var teknisk sett konkurs. Det var allerede annonsert.

I Tjensvollkrysset hang de opp bannere med "Redd Oilers!". Byen samlet seg rundt klubben og viste engasjement. Under sommerens hockeyskole for barn gikk han rundt i ishallen og så hva nyhetene gjorde med de små.

– Barna begynte å grine da ryktene begynte å komme ut. Jeg husker at jeg møtte barn som hadde knust sparegrisen sin og ville gi penger for at Oilers skulle bestå, sier han.

30. juni 2004 kunne Stavanger Aftenblad melde at klubben var reddet. Redningsaksjonen ble gjort av en av regionens mest velstående menn.

– Hvor sikker var du på at du skulle gjøre det?

– I ettertid kan jeg sitte her litt cocky og si at jeg var ganske sikker, men mellom oss så var det en del usikkerhet. Jeg liker litt risiko. Jeg er sånn at om jeg stikker hodet frem og sier at jeg skal gjøre det, så må jeg gjøre det, svarer han.

Redningsaksjonen og den begynnende byggeprosessen av klubben ble gjort under visse forutsetninger. Vi kommer tilbake det.

De neste årene rant kronene ut av klubben. Det gikk ikke helt etter planen, men da var de i gang. Han så ingen mulighet til å se seg tilbake.

– Da måtte jeg bare fullføre, sier han.

– Måtte riste noen kroner ut

– Det er ingen tvil om at han som ble hentet inn i 2004 har vært den viktigste personen for å få dette på plass. Det er Pål, sier Christiansen.

De kjente ikke hverandre veldig godt, men klubbens rike onkel følte seg sikker på at Higson var rett mann til jobben.

– Vi skulle investere 250 millioner i en klubb som tapte mellom 5 og 7 millioner hvert år. Den matten går ikke i hop, men det hjelper om man finner en som er bedre i matte. Da kunne vi ha en som sprang foran og prøvde å finne pengene og en som var flink til å forvalte de og til å bygge lag. Han var ung, hadde hockey i blodet, var en god økonom og hadde et godt hode, sier han om valget.

Higsons kjærlighet til klubben og idretten var i hvert fall udiskutabel. Hele livet hadde han vært en hockeymann og de siste årene hadde han vært engasjert som frivillig i klubben.

Bankmannen som nylig hadde blitt pappa, så det som en risiko å si opp jobben for å bli med på et prosjekt han ikke visste hvor lenge ville vare. Likevel var det ingen tvil. Om det så bare ble noen måneder, fikk han jo jobbe på fulltid med sin lidenskap. Han ble den første fulltidsansatte i klubben.

– Så du da for deg at dere kunne skape det dere har gjort?

– Nei, jeg hadde ingen idé om at det perspektivet var der en gang.

– Vi levde fra hånd til munn i ganske lang tid, men det tok ikke så lang tid før jeg og Tore begynte å snakke om hva som skulle til for at vi kunne holde på med dette i lang tid, sier han.

Hele veien hadde de vært klare på at alt skulle gjøres ryddig. Løgner og tomme løfter ville gjennomskues. De måtte være etterrettelige og vise at de var til å stole på.

De var enige om hva som måtte på plass. Christiansen hadde tatt over eierskapet med lovnader om å løfte klubben mot toppen. Det ble gjort med tre forutsetninger.

Klubben måtte få flere tilskuere på kampene. Flere fra næringslivet måtte støtte klubben.

– Også må jeg riste noen kroner ut av Stavanger kommune, slik at vi fikk bygd oss et skikkelig hjem, sier Christiansen.

Viftet med det røde flagget

Med giv og optimisme gikk de sammen inn i år som skulle vise seg å bli lange og krevende. De ventet på vedtaket som skulle gi klarsignal for at arenaen de så som kritisk at ble bygget, skulle bygges.

– Etter 2-3 år var veien frem ennå så lang at det føltes tungt og vanskelig å vite om vi hadde folkets støtte og de økonomiske rammene vi trengte. Vi drev klubben i underskudd. Det å hele tiden ikke ha penger til å betale lønn og hvert år være usikker på om eiere, aksjonærer og sponsorer var villige til å putte inn mer penger, var krevende. Jeg var mange ganger i tvil om prosjektet kom til å bli realisert, sier Higson.

Han som hadde gått ut høyt og lovet det helt store, kjente også på det. Christiansen tok frem det røde flagget.

– I det private næringslivet har vi en litt annen fartsmåler enn de kanskje har i det kommunale. Av og til måtte jeg ut og vite med det røde flagget og si at nå gir jeg opp. Det var mye mer et spill for galleriet for å få litt fortgang på sakene enn det var reelt, sier han og gliser.

FØRSTEVALGET: Beryktede Petter Thoresen kom til Stavanger for å håve inn gull. Det gjorde han med glans. Foto: Johansen, Carina

Det første gullet

Mureren hadde året før takket nei, men nå var Petter Thoresen klar for det som da var norsk ishockeys mest spennende utfordring. Han trengte ikke lenger å overtales. Prosjektet i Stavanger lokket.

Den beryktede treneren kom for å vinne.

Den påfølgende våren landet Higson, Thoresen og Christiansen i helikopter på kaien i Stavanger. Med seg hadde de det synlige beviset på suksess.

EN VINNER: Petter Thoresen hentet hjem syv (!) pokal etter pokal til Stavanger. Her løfter han den etter gullet i 2014. Foto: Carina Johansen

Det ble ikke siste gang de tre karene feiret gull sammen.

Da satt det en misunnelig målvakt i Fredrikstad som var lei av tilværelsen. Han minnes at han noen år tidligere hadde hørt om prosjektet i Stavanger.

– Jeg husker fra jeg var ungdom at det var noen borte i vest som hadde begynt å satse, sier han.

Nå ville Henrik Holm være med på laget. Higson så hans potensial og ga han muligheten.

– En euforisk følelse

6. oktober 2012 ble arenaen åpnet. Den dagen glemmer ingen av de nevnte.

– Jeg husker det som en slags euforisk følelse å sitte her inne og se utover arenaen. Det var som å reise til Sverige og se ishockey eller til NHL i miniformat, sier Higson.

VELFORTJENT KAFFEKOPP: Tore Christiansen under fulle tribuner i åpningskampen i DNB Arena. Foto: Tommy Ellingsen

Norges mestvinnende klubb gjestet arenaen. Vålerenga var på besøk for å ødelegge festen.

– Det kunne endt med mageplask, men vi liker å være på tynn is, sier Christiansen.

FØRSTE MÅLSCORER: Lukas Andersen David ble første målscorer i DNB Arena. Foto: Tommy Ellingsen

Vålerenga var ikke langt unna å klare å ødelegge festen, men det endte som flesteparten i DNB Arena håpet på. I spilleforlengelsen sto plutselig klubblegende Lars-Peder Nagel alene foran mål.

– Det var en fantastisk opplevelse å spille foran et fullsatt DNB Arena, og en gøy opplevelse for meg å score det avgjørende målet, etter det som må sies å være en ferdigscoret pasning, sier Nagel.

Ved tribunen sto en rørt mann og nøt øyeblikket.

– Akkurat da tenkte jeg at livet ikke kunne bli så mye bedre, sier Higson og gliser bredt.

DRØMMEKVELD: Stavanger Oilers-supportere kunne juble for seier i første kamp i DNB Arena. Siden har de fått juble mange ganger i arenaen. Foto: Tommy Ellingsen

Etter å ha feilet i forsøket på å gjenta suksessen fra den første sesongen, lyktes Thoresen og Oilers med å hente hjem pokalen i deres første sesong i DNB Arena.

I 2016 var det slutt. Thoresen hadde gjort jobben han kom for. På hockeytronen satt Oilers. Seks NM-gull, tre seriegull og en seier i kontinentalcupen, var vel egentlig nesten mer enn de drømte om. Den da kommende landslagssjefen, etterlot seg et fundament så solid at Oilers har beholdt sin posisjon øverst på den norske hockeytronen.

Den viktigste signeringen

I løpet av sine snart 18 år i klubben, har Higson hentet hundrevis av spillere. Mannen fra Eiganes, som hele livet har vært hockeyinteressert, har truffet mye, men han har også bommet mange ganger.

Sportssjefen synes det er vanskelig å avgjøre hvilken spillersignering som har vært den viktigste.

Dan Kissel trekkes frem. Amerikaneren som så mange ganger har stått frem i avgjørende kamper, er vanskelig å komme utenom.

Det er også Dennis Sveum. Kulturbæreren fra Lillehammer, har vært der nesten helt siden Christiansen og Higson for alvor tok over. Det var definitivt ikke ambisjonen.

– Det å være i en klubb i mer enn 4-5 år på den tiden var nesten uhørt. Det så jeg ikke for meg, sier han.

Hadde det ikke vært for Higson ville det nok ikke blitt Oilers i det hele tatt for Sveum.

Den da 19 år gamle mannen var invitert på hockeykamp på Hamar. Han tok med faren sin. Sammen skulle de i to møter den dagen. Et med Storhamar og et med Oilers.

– Storhamar var det trygge valget. De var bedre da og det var nære hjemme. Oilers var et uskrevet blad, men de hadde veldig mange spennende planer, sier han.

VALGTE RETT: Dennis Sveum går av isen på Hamar. Det kunne blitt hans hjemmebane, men som 19-åringen valgte han noe annet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

En haug med kamerater dro til Stavanger for å gå på skole og spille for klubbens andrelag. Sveum bestemte seg for å bli med.

– Jeg husker Storhamar vant NM-gull det første året jeg spilte for Oilers. Da sa faren min: "Ja, ja, gutten min. Du kunne hatt et NM-gull." Nå kan vi vel si at jeg definitivt tok et riktig valg, sier Sveum.

– Har betydd alt

En rekke andre spillere har vært svært betydningsfulle. Henrik Holm er en av dem. Målvakten har vært i klubben siden året før de flyttet inn i DNB Arena. Han angrer ikke på meldingen han sendte til Higson i 2011.

– Det betyr egentlig alt. Det er det beste valget jeg kunne tatt karrieremessig. Nå sitter jeg her tolv år senere og har familie i byen, sier Holm og smiler.

32-åringen har hørt klubbens rike onkel uttale seg friskt mange ganger. Det liker han.

– Med store mål og store ord så har man noe å jobbe etter. Det er det som er så kult her. De har turt å si at vi skal være best, og satset etter det. De har ikke bare sagt det, de har også gjort jobben som kreves, sier Holm.

BLE VÆRENDE: Stavanger Oilers-keeper Henrik Holm kom som ung og lovende. Nå er han en veteran. Holm skryter av miljøet i klubben, og mener det skal mye til for å lokke han bort. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Det er ikke alle spillere som bruker så gode ord om klubben de spiller for sin styreleder, men landslagskeeperen får ikke fullrost Christiansen nok.

– Han har betydd alt for Stavanger-hockeyen. Hadde det ikke vært for ham er det ikke sikkert det hadde vært en klubb her i det hele tatt. Han har betydd alt for denne klubben. Du ser hvor mye han bryr seg. Før nesten hver hjemmekamp kommer han i garderoben og hilser på spillerne. Vi kunne ikke vært mer heldige enn å ha en så flott og fin fyr som eier, sier han.

Heller ikke Higson sparer på de gode ordene når han før spørsmål om han som tok sjansen på å ansette han den gangen.

– Tore er først og fremst en som bryr seg om alt han tar i. Han har et engasjement som få andre og et par personlige egenskaper som gjør at han evner å engasjere. Når du er rundt han får du være med å skape ting du sannsynlig ikke ville fått til ellers i livet, sier han.

– Er han litt smågal?

– Jeg vet ikke om gal er rett ord, men du må tørre å være annerledes om du skal få den type suksess. Han er ikke skuddredd i hvert fall, svarer Higson og ler, før han fortsetter:

– Det er liten tvil om at hans evne til å komme på ting og gjennomføre det, er grunnen til at vi sitter her i dag. Du må gjerne være litt halvgal for å få til det, sier han og smiler.

– Han har betydd absolutt alt. Det hadde ikke vært noe uten han. Det er han som har gjort at det har blitt et eventyr, sier kaptein Dennis Sveum.

EN VANE: Tore Christiansen avbildet slik han trives best. Med gulldress og champagne har han en rekke ganger feiret gull. Foto: Johansen, Carina

En gal mann?

– Er du litt gal?

– Ja, det tror jeg absolutt. Jeg er stolt av det, svarer Christiansen og smiler.

Han forstår godt hvorfor folk tvilte, men han hevder at han har kost seg med å lese kommentarer om seg og prosjektet mange ikke trodde ville gå bra.

– Du sa at dere skulle bli hockeyens Rosenborg.

– Det er vi vel i dag. Er vi ikke det? Rosenborg sliter vel nå mer enn Oilers, svarer han.

Christiansen er opptatt av å bygge en organisasjon som tåler å ikke vinne hvert eneste år, selv om det å vinne selvfølgelig alltid er ambisjonen.

For han handler det uansett ikke bare om hvordan laget gjør det på isen.

– Jeg har hatt en skjult agenda med å gjøre det som har blitt gjort her inne. Førsteprioritet var å bygge en arena og drive næring, og sette hockeyen i den settingen den fortjener å være. I tillegg til å ha en flott arena har vi verdens beste verktøykasse til å drive med det jeg brant for lenge før jeg begynte med hockey. Nemlig det med samfunnsansvar. Nå har vi egen ansatt som kun jobber med samfunnsansvar. Der har vi vel lyktes vel så mye som vi har gjort sportslig, sier han.

18 år senere

Tilbake til den hockeyglade bankmannen som i 2004 ble tilbudt fast stilling.

Han hadde nylig blitt pappa. Sønnen Thomas var under ett år gammel og forstå selvfølgelig ingenting av hvilket ansvar faren hadde tatt på seg.

FLYTENDE ARBEIDSTID: Som ansvarlig for det sportslige i Norges største ishockeyklubb, blir det mange arbeidstimer. Foto: Carina Johansen

Gjennom oppveksten har han fått kjenne på det.

– Han har aldri fri. Han har blant annet jobbet hver sommer på sydenferier. Det er helt enormt hva de har fått til, sier 18-åringen.

Faren kjenner og har hele tiden kjent på et sterkt ansvar for lagets prestasjoner. Hodet tar ikke fri og følelsesmessig styres han på mange måter av lagets prestasjoner.

– Det er forskjell på gode og tunge dager. Det er umulig å ikke kjenne det på kroppen, sier han.

Sportssjefen synes det er rart å tenke på at det snart er 18 år siden han og Christiansen begynte på arbeidet med å hente hjem gull til oljebyen.

– Jeg ser det i speilet i hvert fall. Det har gått «grævla» raskt, sier Higson og ler på karakteristisk vis.

– Da jeg tok denne jobben hadde jeg akkurat fått en sønn. Nå spiller han på laget. Jeg får med meg at det har gått lang tid, sier han og smiler.

– Fikk han velge idrett?

– Han fikk ikke velge. Nei da, ha-ha, han fikk velge, men han har alltid likt det, svarer han om sønnens valg om å bli hockeyspiller.

– Det var hundre prosent naturlig. Jeg har egentlig vokst opp i hallen og sett Oilers spille siden jeg var to år gammel, sier sønnen.

STOLT: Han har jobbet hardt og truffet med mye. Pål Higson er stolt av arbeidet han og flere har gjort de siste 18 årene. Foto: Carina Johansen

Hva nå?

– Hvor lenge ser du for deg å jobbe her?

– Jeg trives veldig godt. Det er ikke satt noen utløpsdato, men jeg begynner jo å bli voksen. Jeg må ta stilling til om jeg skal gjøre det til jeg blir pensjonist, svarer Higson.

Åtte norgesmesterskap og seks seriemesterskap er fasit etter 18 år. Oilers har gått fra å være et pengesluk til en millionbedrift som inspirerer klubber rundt i hele landet.

Masterplanen ble gjennomført.

Nå er ambisjonen å ta det neste steget ute i Europa. Det er knappe to uker siden de var få minutter unna å ta seg videre fra gruppespillet i CHL. Neste år skal de klare det - om de har gitt seg selv muligheten til å prøve.

Higson kjenner på presset. De forsøker å gjenskape suksess og ta det enda et steg videre. Sånn vil det være så lenge han er i klubben. Foreløpig er han fornøyd med det de har fått til.

– Jeg er ekstremt stolt av det som har blitt skapt. Hundrevis av mennesker skal ha æren for det. At vi har fått lov til å være i førersetet for prosessen, er en stor ære, sier han.

Stolt er også han som satset hardt og har gjort det for vane å feire i gulldress.

Tiden i DNB Arena har blitt enda bedre enn han så for seg. Styrelederen har bestemt seg for at det skal være et sted de fokuserer på det positive.

– Her skal det bare være gode kvelder. Så skjer det mye i en hockeyklubb gjennom 18 år som enten ikke tåler dagens lys eller som ikke nødvendigvis gir positiv energi. Det tar vi på kammerset andre steder, sier Christiansen og smiler.

Torsdag feirer arenaen bursdag. Ti år har gått siden Christiansen stolt viste frem arenaen og Nagel ble helten. Igjen er det Vålerenga som kommer på besøk. Den kampen kan du se på TV 2 Play og TV 2 Sport 1 fra 19.00.

Masterplanen er gjennomført, men han drar ingen steder. Christiansen har fortsatt store planer.

– Vi gir oss ikke her, sier han.