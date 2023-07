Avslutter samarbeid etter anklager om seksuelle overgrep

Det kanadiske hockeyforbundet har blitt kritisert for håndteringen av anklager om seksuelle overgrep. Nå har flere sponsorer takket for seg.

I fjor kom sjokkbeskjeden som rystet hele hockey-samfunnet i Canada.

En kvinne anklaget åtte spillere, inkludert spillere fra juniorlaget som vant gull i 2018, for seksuelle overgrep.

Det rapporterte den kanadiske TV-kanalen TSN.



Da nyheten kom i fjor, var Nike raskt ute med å stoppe sponsormidler til det kanadiske forbundet.

Nå har den store kjeden valgt å avslutte all samarbeid etter to tiår. Det bekreftet de til The Athletic mandag.

«Vi vil fortsette å tilby produkter til utøvere i Hockey Canada som en del av vårt partnerskap med det internasjonale ishockeyforbundet, men vårt individuelle partnerskap med dem er avsluttet,» heter det i uttalelsen fra Nike.

Nikes avgjørelse kom nesten to uker at utstyrsmerket Bauer gjeninnførte samarbeidet med forbundet etter at Katherine Henderson ble ansatt som president og administrerende direktør.

Hun har tidligere vært sjef for Canadas Curlingforbund, skriver ESPN.

Betalte kvinnen

Det var en junikveld i 2018, at en kvinne skal ha blitt overfalt av spillerne på et hotellrom i London. Spillerne deltok på Canadas Gala og Golf-arrangement, hvor også flere ledere skal ha vært til stede.

BETALT: Det kanadiske forbundet skal ha betalt kvinnen som anklaget spillerne, rundt 20 millioner kroner for å henlegge søksmålet. Foto: Pavel Golovkin

I etterkant av at kvinnen skal ha anklaget hockeyspillerne, skal hun ha gått med på å henlegge søksmålet og forbundet skal ha betalt kvinnen rundt 20 millioner kroner, skriver den svenske avisen Expressen.

Senere skal det også ha blitt oppdaget at de skal ha hatt et fond for å betale forlik for seksuelle overgrepssaker.

Det skal til sammen ha blitt brukt rundt 61 millioner kroner fra fondet, til ni forskjellige saker, ifølge Expressen.

Taper millioner

Etter at anklagene har blitt kjent i media, er det flere av hovedsponsorene som har valgt å trekke seg ut.

Både Esso, Telus og Tim Hortons trakk støtten før 2022/23-sesongen, skriver The Athletic.

Forbundet skal ha vært under intern granskning siden mai 2022, da anklagene skal ha blitt offentliggjort i en rettssak i Ontario høyesterett.

I en parlamentarisk høring i november i fjor, skal senior visepresident Pat McLaughlin ha sagt at det er forventet at forbundet kan tape rundt 24 millioner dollar, om lag 241 millioner norske kroner, på at sponsorene velger å avslutte samarbeidet.