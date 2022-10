Avgjorde rivaloppgjøret og ble den store helten

Vålerenga - Storhamar 1-1 (2-1 etter spilleforlengelse)

Rammen var satt for et rivaloppgjør som kunne ta skikkelig fyr. To lag som elsker å hate hverandre, med to spilleres gjensyn som mange har ventet på i spenning.

Rasmus Ahlholm mot gamleklubben han fikk sparken av i desember, etter å ha overfalt daværende lagkamerat Jacob Lundell Noer.

Nå på samme is - for første gang siden overfallet.

Selvsagt var tenningsnivået høyt hos begge lag, men de to første periodene må kunne sies å ha vært noe skuffende. Da fikk vi ingen mål, men et par stolpeskudd og en straffebom av den største stjernen.

Så tok det fyr i siste periode, før Tommi Taimi avgjorde det hele i spilleforlengelsen.

Mørkeblå keeperhelt

I en kamp hvor målene lenge uteble, sto 21 år gamle Tobias Breivold en kjempekamp for Vålerenga.

Han reddet blant annet Patrick Thoresens straffeforsøk.

– Det er ekstremt deilig. Å slå Storhamar betyr ekstra mye. Det er tøft og jevnt i dag. Å klare å dra det i land på slutten viser sterk lagmoral, sier Breivold.

– Hva tenker du om egne prestasjoner i dag?



– Jeg er fornøyd. Jeg hadde mange bra redninger mot spillere som kom alene mot mål.

Han legger ikke skjul på at det betyr noe ekstra å sende Storhamar hjem til Hamar med tap.

– Jeg har vokst opp med å hate Storhamar, så det er ikke noe som er bedre, sier han.

Rakk kampen

Det var knyttet spenning til om vi ville få se det som har vært det store samtaleemnet i norsk ishockey de siste dagene. Rasmus Ahlholm og Jacob Lundell Noer sitt eventuelt første møte på isen etter overfallet i desember i fjor.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson sa tirsdag til TV 2 at han kun ville gjøres sportslige vurderinger rundt valget om Ahlholm skulle spille kampen. Svensken måtte prestere på trening og i kamp for å få spille rivaloppgjøret.

NYE FARGER: Rasmus Ahlholm spilte sitt første oppgjør mot Storhamar etter at han fikk sparken av klubben i fjor. Foto: Torstein Wold / TV 2

Andersson fant prestasjonene gode nok og plasserte Ahlholm i tredjerekka. Der fikk han blant annet med seg hardhausen Didrik Nøkleby Svendsen.

Storhamars Martin Rønnild var ikke med da Storhamar tapte mot Manglerud Star torsdag, men nøkkelspilleren var lørdag på plass i Jordal Amfi.

Vålerengas Sander Thoresen spilte ikke kampen.

Verdt å nevne er det at Storhamar byttet keeper til denne kampen. Viktor Kokman fikk sjansen i mål, etter at Markus Stensrud har stått de siste kampene.

Thoresen-bom

Lagene kom ut på isen til hyllest av sine egne før det som ble intense åpningsminutter av kampen.

Mika Partanen måtte sette seg i to minutter for høy kølle.

Gjestene hadde et lite spillemessig overtak de første minuttene, men de største sjansene uteble.

Det var de mørkeblå som var nærmest scoring. Vålerenga kom to mot en. Sebastian Johansen forsøkte å finne Mathis Olimb, men heldigvis for Storhamar var pasningen svak.

Så tok Partanen seg forbi en Andreas Øksnes og fikk en stor sjanse til å sende sitt lag i ledelsen, men skuddet ble blokkert akkurat i tide.

Vålerengas poengkonge Mark Auk fikk pucken ved bakre stolpe og klinte til, men Kokman reddet.

Patrick Thoresen fikk to minutter for boarding, og dermed hadde vertene to minutter foran seg med bedre forutsetninger. Det klarte de ikke å utnytte til sin fordel.

Villiam Strøm fikk to minutter utvisning for krysstakling.

Rønnild stoppet Thomas Olsen foran målet, og fikk to minutter for slashing. Inne i buret til Kokman klinte Storhamar-spilleren til Olsen.

Halvminuttet før periodeslutt så Thoresen ut til å gå hele veien, men så ble kapteinen felt av Olsen. Straffe til Storhamar og utvisning til Olsen. Tobias Breivold reddet straffen som Thoresen selv tok.

– Slipper med skrekken!

Ahlholm forsøkte seg med et skudd fra skrått hold tidlig i perioden, men Storhamar fikk til slutt blokkert muligheten.

Partanen var nestemann til å prøve seg, men heller ikke han traff nettmaskene.

Storhamars Adrian Saxrud Danielsen måtte sette seg i to minutter for holding.

Gjestene sto godt imot i undertall. Da Saxrud Danielsen kom tilbake på isen sto det fortsatt målløst.

Med 08.56 igjen av perioden fikk Vålerenga en kjempesjanse. En misforståelse hos Storhamar, gjorde at vertene kom tre mot én. Røymark avsluttet angrepet, men en kjemperedning av Kokman reddet Storhamar.

– Storhamar slipper med skrekken! Sa kommentator Robin Grov.

Tre minutter senere fikk Jacob Berglund vendt opp foran Vålerengas mål og fyrt av, men stjernespillerens skudd ble stoppet av stolpen.

REDDET HJEMMELAGET: Tobias Breivold sto en god periode og reddet sitt lag flere ganger. Foto: Annika Byrde

Storhamar fortsatte å presse på og kom til nye store sjanser. Rønnild kom alene med Vålerengas lovende målvakt. Breivold reddet mesterlig. Så fant Rønnild Edvardsen. Også hans skudd ble reddet av hjemmelagets sisteskanse.

Med kun tolv sekunder igjen av perioden gikk dommerne av isen for å nærmere videosjekk av en situasjon hvor Samuel Solem dyttet en Vålerenga-spiller i ryggen. Dommerne landet på avgjørelsen om å gi to minutter for boarding.

Rønnild fant krysset

Hjemmelaget startet den tredje perioden i overtall. Det utnyttet de ved å sende pucken i mål, men etter jubelen måtte de vente lenge på en endelig godkjenning.

Mathis Olimb dyttet pucken over streken, og dommerne landet på at målet ikke var ute av stilling. Dermed ble scoringen godkjent.

"Målet er ikke ute av stilling" sa speakeren, og fikk Storhamar-supporterne til å juble. De fikk nok ikke med seg hva som ble sagt etter "ikke" .. og måtte skuffet innse at scoringen var godkjent.

Du kan se situasjonen her:

Så reddet Breivold vertene! Andreas Dahl kom alene med 21-åringen, som igjen reddet sitt lag.

Røymark fikk mulighet til å doble ledelsen, men Kokman reddet skuddet.

Med 13.53 igjen av perioden kunne de gule og blå tilreisende igjen juble, og denne gang med god grunn. Edvardsen fant med en god pasning Rønnild, som vant sin duell med Espeland og sendte pucken i krysset. 1-1:

Øksnes fikk to minutter for holding.

Et skudd fra Espeland ble reddet av Kokman. Ahlholm jaktet returen og skulle til å avslutte da Auk la han i isen.

Storhamars Anton Karlsson fikk med 09.03 igjen av perioden to minutter for slashing.

Eirik Salsten og Noer kom to mot en, og førstnevnte hadde muligheten til å gi Noer muligheten, men han avsluttet heller selv og bommet.

Med 2.30 igjen hadde Solem godt skuddlege, men han forsøkte heller å finne Noer. Det mislyktes han med.

Det hele gikk til spilleforlengelse, hvor Taimi avgjorde. Finnen ble spilt fri på bakre stolpe og klinte pucken i mål.