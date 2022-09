Avgjorde mot rivalen og hedret bestemoren

Storhamar - Lillehammer 3-5

Lillehammer sjokkerte vertene og stilnet hjemmepublikumet, men så svarte Storhamar og deres stjernesignering.

Jacob Berglund viste hvorfor Storhamar kastet seg rundt i siste minutt, bladde opp og skrev fireårskontrakt med han.

Lillehammer-dödaren så ut til å bli nettopp det, men på mesterlig vis reiste bortelaget seg.

En spesiell dag for Jeppe Meyer - ble avsluttet på en spesiell måte.

Rett fra begravelse

– Det har vært en lang dag for meg. Jeg var i begravelsen til bestemoren min før i dag, så den seieren her og det målet her er dedikert til henne, sier Meyer til TV 2.

– Hva tenkte du på da du feiret målet?

– Jeg tenkte på henne. Det har vært en tung dag. Det målet var for henne, svarer han.

– Hvordan har det vært å omstille seg til denne kampen?

– Det har vært tøft. Jeg måtte jobbe med meg selv, men jeg har fått hjelp av gutta og støtte av trenerne, så det var en fin seier.

Stilnet hjemmepublikum

Viktor Kokman sin første hjemmekamp for sesongen kunne begynt bedre. Martin Gran sendte pucken via vantet og inn foran målet til svensken. Der hadde ikke burvokteren kontroll, og da grep Sverre Rønningen muligheten. Talentet, som tidligere på dagen fikk skryt av landslagssjefen, sendte inn 0-1.

I underkant av 50 bortesupportere bak målet, kunne juble for en svært overraskende start på kampen. I resten av CC Amfi ble det stille.

Etter en tung åpning, gjorde Jacob Berglund det han er hentet for å gjøre. I overtall, etter at Karl Markström fikk to minutter for hekting, la han pucken rolig til rette og siktet. Med et godt håndleddsskudd sendte han inn utligningen:

Storhamar var det førende laget de neste minuttene. 06.28 ut i kampen var det hele snudd. Sander Vold Engebråten fikk rom til å føre pucken fremover og legge til rette for skudd. Skuddet gikk mellom beina på Trym Gran og i mål. Nok en gang scoret Storhamar i overtall.

Hjemmelaget gjorde det bortelaget ikke hadde klart, de kom ut av et undertall uten å ha sluppet inn mål.

Så fikk Trym Gran mye å gjøre. Skuddene kom fra mange vinkler, men målvakten hadde marginene på sin side og fikk stoppet det som kom.

De siste minuttene av perioden var jevnspilte. Det sto 2-1 da lagene gikk til pause.

Utnyttet svakt forsvarsspill

Kokman begynte den andre perioden langt bedre enn han begynte den første. Erikssons forsøk foran mål ble stoppet av svensken.

Berglund hadde en kjempesjanse til å øke ledelsen, men Gran reddet skuddet.

Storhamar var det førende laget, men Gran tok det som kom.

Da hjemmelaget sløste med sjansene, grep bortelaget muligheten. Vegard Fredriksen fikk stå helt alene ved bakerste stolpe. Han kunne dermed enkelt og kontrollert plassere pucken midt i mål. Svakt forsvarsspill av de gule og blå:

– Hvordan er det å score her på Hamar? Spurte TV 2s kommentator Fredriksen etter perioden.

– Det er det beste som finnes, svarte Lillehammer-spilleren.

Vold Engebråten og Simen André Edvardsen fikk begge gode muligheter fra kloss hold.

Like etterpå testet Patrick Thoresen skuddet, men Gran rakk bort i tide og da pucken ble liggende foran målet, var det bortelaget som fikk ryddet unna.

Storhamar var det beste laget i andre periode, men det var kun Lillehammer som fikk pucken i mål. Det ga et perfekt utgangspunkt før siste periode.

Nervepirrende avslutning

Den tredje perioden begynte med mange sjanser. Storhamars Anton Karlsson bommet alene med målvakten. Ikke lenge etter fikk hjemmelaget en stor overgangsmulighet, men den klarte de ikke å utnytte.

Så, 05.29 ut i perioden, scoret Lillehammer igjen. Eriksson fikk rom til å skyte og brukte det godt. Han plasserte pucken opp i hjørnet. 2-3 på Hamar.

På en kontring fikk Jeppe Meyer skyte fra en god posisjon. Han dundret til og kunne juble, på en helt spesiell måte, for tomålsledelse.

Berglund reduserte, men så avgjorde Dineen. Det endte 3-5.

Ble avgjort med straffer

Etter å ha tapt åpningskampen borte mot Lillehammer, tok Sparta imot Stavanger Oilers - til det som ble bortelagets første seriekamp denne sesongen.

Kun 37 sekunder var spilt da Niclas Jessesen fant nettet bak Henrik Holm. Emil Lundberg og Eirik Børresen fulgte opp med hvert sitt mål, og til første pause ledet sarpingene 3-0 (!).

Midtperioden endte målløs, og det var dermed Oilers som måtte angripe i tredje periode.

Daniel Bøen Rokseth tente håpet da han tidlig i perioden reduserte. Greg Mauldin scoret Oilers sitt andre mål, midtveis i perioden. Minutter senere skapte Dan Kissel balanse i regnskapet, og før de siste seks minuttene av kampen sto det 3-3.

Det var også resultatet etter ordinær tid. I spilleforlengelsen scoret ingen av lagene, så kampen måtte avgjøres med straffer.

Der var Sparta sterkest. Sarpingene tok det ekstra poenget.

Ned fra tabelltopp

Også Ringerike spilte sin første seriekamp for sesongen. Grüner fikk det tungt i deres første bortekamp for sesongen.

Allerede etter 17 sekunder lå pucken i garnet. Leonards Rimjans ble Hønefoss-lagets første målscorer for sesongen:

Marius Carho Hansen la på til 2-0 i første periode.

Rimjans økte til 3-0 midtveis i den andre perioden. Nøkkelspiller David Åslin tegnet seg også på scoringslisten.

Sebastian Labori Christiansen reduserte for bortelaget. 4-1 ble sluttresultatet.

På Jordal gikk Vålerenga på sitt andre tap for sesongen. Benjamin Byrkjeland sendte Stjernen i føringen etter litt over fire minutter. Mark Auk utlignet for Vålerenga etter 15 minutter. 18 sekunder før første pause scoret Håkon Imset Stormli. 1-2 på Jordal. Vålerenga-spiller Filip Lalande scoret det eneste målet i andre periode.

Det sto 2-2 etter ordinær tid, og lagene måtte til spilleforlengelse for å få en avgjørelse. Heller ikke der ble avgjort, så det endte med straffer. Stjernen tok de to poengene.

Etter en forrykende serieåpning, tok Manglerud Star imot Frisk Asker i den andre runden. Første periode endte målløs, men i den andre perioden tok det kun 58 sekunder før Emil Bejmo og Manglerud Star kunne juble. 1-0. Mikkel Christiansen utlignet for Frisk Asker.

Thomas Valkvæ Olsen scoret tidlig i tredje periode, og bortelaget hadde dermed snudd kampen. Bobby MacIntyre økte ledelsen. Det endte 1-3.