Avgjorde mot erkerivalen: – Hans utvilsomt viktigste mål

Sparta - Stjernen 1-1 (2-1 etter spilleforlengelse)

Det er 13 år siden erkerivalene sist møtte hverandre i sluttspillet. Da var styrkeforholdet noe mer skjevt.

Et av norsk ishockeys definitivt største rivaloppgjør, med spillere og supportere som hater å tape for hverandre, ga igjen en ramme sluttspillet verdig.

To omtrent jevngode lag, var også det fredag kveld.

Hjemmelagets kaptein stilnet først de røde og hvite tilreisende. Så hysjet poengplukkeren Austin Cangelosi på de blå, etter å ha sendt lagene like langt.

Til slutt var det sarpingene som kunne feire - da deres lag tok første stikk.

Se den avgjørende scoringen:

– Fortjent

– Det var selvfølgelig en veldig god følelse. Jeg er glad vi ikke måtte ut i en ny periode, sier matchvinneren til TV 2.

– Hvor viktig er det å vinne den første kampen her?

– Publikum er fantastisk her i dag, så er det fint å kunne gi de denne seieren. Vi gleder oss til neste kamp.

Også hovedtreneren var naturligvis godt fornøyd.

– Jeg synes at vi vinner fortjent. Jeg synes vi skulle avgjort det i den tredje perioden, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen.

Han synes Stjernen var det beste laget i den 4. perioden.

Stjernen-trener Fredrik Johansson var skuffet etter kampen, og visste ikke om to av hans beste spillere (J.J. Piccinich og Alex Dostie) er klare til neste kamp.

– Jeg synes det er en jevn kamp hvor vi har et lite overtak, oppsummerer han.

– Det eksploderer fullstendig!

Før kampen var det knyttet spenning til om Sparta-backen Mikhali Teppo var klar for å bidra. Finnen meldte seg klar til tjeneste, men det tok noen minutter før han satte fart på skøytene.

Håvard Salsten har vært i god form den siste tiden, og mot erkerivalen var det han som viste seg best frem den første perioden. 22-åringen kom til gode scoringsmuligheter etter lekre dragninger, men det ga ikke uttelling.

Stjernen var noe mer farlige frempå i minuttene som fulgte, men Tobias Normann tok det som kom.

Drøyt fem minutter før pause kom Stjernen til en stor sjanse. Trym Østby mistet pucken da bortelagets svært giftige J.J. Piccinich snappet den og avsluttet foran målet til Normann. Skuddet var ikke av samme kaliber som vi har sett fra amerikaneren tidligere denne sesongen.

Så, i overtall, glapp det for bortelaget. I offensiv sone ble det slurvet av Brendan Ellis, og da takket Sparta-kaptein Niklas Roest for muligheten med å gå hele veien selv, før han kaldt og sikkert plasserte pucken til side for målvakten. 1-0!

– Det eksploderer fullstendig i Sparta Amfi, utbrøt TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Hysjet mot bortesupporterne

Det var en langt mer fartsfylt åpning på den andre perioden. Begge lag kom til gode sjanser.

Ved halvspilt periode fikk Austin Cangelosi fikk stå alene foran målet og sikte seg inn, da en retur landet hos han. Den svært målfarlige Stjernen-spilleren grep muligheten. Utligning. Cangelosi feiret med å hysje mot bortesupporterne bak målet.

Kort tid senere fikk Kristian Jakobsson en kjempemulighet til å ta tilbake ledelsen for Sparta, men fra rett foran målet lyktes han ikke.

Piccinich var ikke å se på isen. Spilleren som av TV 2s eksperter er kåret til "Årets forward", fikk seg en smell mot slutten av første periode.

Helt på slutten av perioden pådro Ellis seg en utvisning. Etter to situasjoner, valgte dommerne å gi straff for den andre. Ellis fikk to minutter for slashing.

Selv ristet han på hodet og forsto tilsynelatende lite av det.

Håvard Salsten hadde en annen oppfatning av situasjonen.

– Jeg synes det er stygt. Først er det en krysstakling i ryggen på Lundberg, tror jeg, og så en liten en opp mellom beina. Der ja! Sa Salsten da han så bildene av situasjonene.

I stolpen og tverrliggeren

Siden Cangelosi allerede satt i utvisningsboksen, måtte Stjernen dermed begynne andre periode med to mann mindre på isen.

Sparta klarte ikke å utnytte overtallet i begynnelsen av perioden.

Et par minutter senere var de kun centimetere unna å gå opp i ledelsen. En avslutning fra Trym Østby smalt i stolpen.

Med fem minutter igjen så Sebastian Selin ut til å kunne bli matchvinner, men pucken gikk i tverrliggeren og ut igjen.

Kampen gikk til spilleforlengelse. Der er det laget som scorer først som vinner.

Der fikk vi se to forsiktige lag.

Cangelosi fikk en enorm mulighet til å bli matchvinner fem minutter ut i overtiden, men Stjernen-spillerens skudd ble stoppet av Spartas svært lovende målvakt.

Det så ut til å bli nok en periode, men så avgjorde Sparta. Parker Bowles var sist på pucken og ble den store helten.

– Det utvilsomt hans viktigste mål i Sparta, sier kommentator Bariås.

Vålerenga-seier

Av de tre topplagene som er regnet som favoritter i sluttspillet, er Vålerenga det laget som har den antatt vanskeligste motstanderen i kvartfinalen.

Frisk Asker har nedprioritert seriespillet de siste ukene for heller å trene for fullt til sluttspillet.

Mot Vålerenga ga ikke det noen umiddelbar uttelling. Pontus Finstad scoret etter 1.21, før Fredrik Bjørndal utlignet halvminuttet senere.

Sander Thoresen og Kalle Ekelund scoret hver sin gang i andre periode. Vålerenga ledet 3-1 da de gikk inn til siste pause.

I FORM: Jørgen Karterud scoret fredag kveld. Foto: Rodrigo Freitas

Jørgen Karterud har virkelig levert varene etter at han kom tilbake fra skade. Også fredag scoret han. 4-1.

Felix Girard tente håpet, men så økte Mika Partanen ledelsen igjen.

Vålerenga tok første stikk i kvartfinaleserien.

– Vi ble rundspilt

Storhamar og Stavanger Oilers er store favoritter til å ta seg videre fra sine kvartfinaler.

Begge lag fikk også den åpningen på kvartfinaleserien som de ønsket.

Storhamar slo Manglerud Star 6-0. Peter Quenneville scoret tre av målene.

– Det er stort for oss i Manglerud å kapre plass i sluttspillet. Vi er stolte av det. Det her er kun én kamp, så får vi være litt tøffere i Garasjen. Vi ble rundspilt nesten hele kampen, sa Manglerud-spiller Steffen Thoresen til TV 2 etter kampen.

Storebror Patrick var naturligvis mer fornøyd med eget lag sin prestasjon.

– Selv om vi vinner 6-0 og skaper veldig mye, så er det én kamp én seier bare. Vi må gjenskape gode prestasjoner søndag. Vi har slitt i Garasjen tidligere, så vi må være mentalt klare, så vi ikke roter bort noe, sier Storhamar-kapteinen.

Det var første gang de to brødrene møttes i et sluttspill.

Oilers rundspilte det unge Lillehammer-laget og tok første stikk. Det endte hele 11-1 (!).

Det er klubbens største seier noen gang i sluttspillet.