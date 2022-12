Årets europeiske trener om motgangen: – Kanskje er vi fyllesyke

BLANT DE STØRSTE: Få norske trenere har like mye å vise til av meritter de siste årene som Dan Tangnes. I en sveitsisk by har han heltestatus.. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Ingen spytter etter meg på gata, for å si det sånn, sier Tangnes og smiler.

Det ser mørkere ut enn på lenge, men supporterne glemmer ikke så raskt.

Et nytt enormt år er snart over. Nordmannen og hans lag gjorde noe ingen hadde gjort siden 1942. 80 år senere snudde de en finaleserie fra 0-3 til 4-3.

Han ble kåret til årets trener i Europa, etter å ha gjentatt suksessen i Sveits og blitt dobbelt mester.

Hele skatteparadiset Zug samlet seg og feiret en ny tittel. Tangnes ble hyllet. Heltestatusen i byen ble ikke mindre.

Han har selv vært med å bygge opp et enormt press på seg selv. Nå forventer de gull. Før var det kanskje mer et håp.

Et halvt år etter gullfeiringen, er situasjonen noe tyngre.

– Vi har hatt en liten reaksjon på mye fremgang. Kanskje er vi litt fyllesyke etter å ha vunnet to år på rad, sier Tangnes.

NY KONTRAKT: Dan Tangnes har forlenget sin avtale med EV Zug ut sesongen 2026. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Vurderte mulighetene

– Jeg begynner å bli gammel, sier han og gliser da undertegnende spør om ryggoperasjonen han nylig var gjennom.

Han er akkurat hjemme fra en ettermiddagsøkt, da han, som alltid, tar seg tid til en prat med TV 2.

43-åringen har snart bodd fem år i den sveitsiske byen. Nylig tok han valget om å forlenge avtalen med EV Zug. Tangnes blir værende på det han tidligere har omtalt som «en av europeisk ishockeys mest ettertraktede adresser», ut sesongen 2026.

– Jeg føler at jeg er et bra sted i Europa og at vi har gode muligheter til å få gode resultater og fortsette på den oppturen som har vært. Det hadde vært jævlig moro. Det er få forunt i denne bransjen å få være på samme sted i lang tid. Jeg så meg omkring og vurderte hva som kunne være interessant. Da fant jeg helt ærlig ikke veldig mye som lokket, sier han.

IDYLLISK Dan Tangnes under en rusletur med TV 2 langs promenaden i Zug denne våren. Da viste den idylliske sveitsiske byen seg fra sin beste side. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Hovedtreneren føler seg verdsatt i topplaget.

– Sånn er det på alle arbeidsplasser. Man vil føle seg viktig, sett og hørt. Det føler jeg her. Jeg har jo en høy status her. Så er jeg ikke dummere enn at jeg forstår at det er veldig koblet til hvordan det går.

En ny situasjon

Og nå går det ikke veldig bra. I den 14 lag store toppligaen i Sveits, er EV Zug helt nede på 9. plass.

Det betyr at den regjerende mesteren ligger an til å måtte spille kvalifisering til å i det hele tatt få være med i sluttspillet til våren.

Samtidig er det ikke kort ned til plassene som gir nedrykkskvalifisering.

– Jeg synes at det har vært en vanskelig sesong. Forrige sesong synes jeg vi kanskje vi fikk litt stolpe inn og ikke alltid de resultatene vi fortjente. Denne sesongen er det litt omvendt. Vi har ikke funnet de siste prosentene som er så viktige. Kanskje har det vært vanskelig å håndtere de forventningene vi har hatt til oss selv, sier han.

AVGJØRENDE: Dan Tangnes mener laget er inne i perioden som vil avgjøre om de når målene sine denne sesongen. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

Treneren peker på at de har hatt skader på viktige spillere, og at de har gjort det godt i CHL, og tatt seg til semifinale, samtidig som det har vært et hektisk kampprogram i hjemlig serie.

– Det er ingen enkel forklaring. Det er mange små ting som gjør at det har vært vanskelig. Men jeg har sagt at jeg tror vi har godt av det. Vi har 16 spillere som kommer fra egen junioravdeling. Mange av de har aldri møtt motgang. Noen av de har vært her siden jeg kom for fem år siden. Helt siden de kom opp på A-laget har de enten spilt finale eller vunne titler hvert år. Nå er det plutselig en helt ny situasjon. Det er noe alle av oss kan lære av, sier han.

Avgjørende periode

Til tross for at de i hjemlig serie ikke har levert som de siste sesongene, og at det for et topplag, som har gjort det til en vane å spille finale, forventes nye pokaler, hevder han at han lever godt med presset på seg.

– I denne bransjen lærer man seg raskt å skille på person og trener. Jeg har jo veldig innforstått med at supporterne kommer til å være glade og feire om det går bra og at de vil være frustrerte om det ikke går så bra. Vi så jo nå at Rikard Grönborg fikk sparken, selv om de ligger på 3. plass. Det er et bra tegn på hvor tøft det er i denne bransjen.

SPARKET: Rikard Grönborg fikk denne uken sparken i ZSC Lions. Foto: Daniela Frutiger / BILDBYRÅN

Grönborg ledet ZSC Lions i 3,5 år. I løpet av de årene hadde han og Tangnes flere dueller. Senest i vår var det deres lag som gjorde opp om mesterskapstittelen. En duell Tangnes gikk seirende ut av. Nå føyer svensken seg inn i rekken av trenere i Sveits som har fått sparken sesongen etter et finaletap.

Selv om den første halvdelen av sesongen ikke har gitt poengfangsten de trenger, så har hovedtreneren fortsatt troen på at de igjen kan vinne mesterskapstittelen til våren.

– Jeg synes at vi har vist denne sesongen at vi har et høyt nivå inne. Vi har vunnet og spilt bra mot de beste og tapt mot de dårligste. Vi har en del å jobbe med. Det er en modningsprosess. Vi har dominert kamper og kastet bort poeng. Jeg tror vi er i en viktig fase nå. Tar vi oss gjennom litt motgang og tøffe tider, så pleier man å få betalt for det og komme sterkt ut av det. Det skal bli spennende å se hvordan vi svarer nå, sier Tangnes.