Åpner om stjernelivet: – Jeg fikk sjokk!

– Hun har endelig kommet over. Hun er helt fantastisk, sier Lilleberg med et smil.

Nordmannen som i januar tok steget opp til verdens beste liga, har bitt seg fast og nå lever ut drømmen i det gjeveste selskap.

Nå har han også blitt samboer i Florida med sin nærmeste støttespiller. Hans kone, Anna-Marie Mosgaard, flyttet nylig til USA.

– Det er veldig koselig å ha min bestevenn, kjæreste og kone her. Det er fint å kunne dele livet med henne her, sier han.

Til TV 2 roser han samboeren, og gir svar på hva han tenker om landslagsfremtiden og neste sesong.

Hun gir også sin versjon av de siste månedene.

SAMBOERE: Emil Lilleberg og Anna-Marie Mosgaard giftet seg på årets første dag. Nå har de også blitt samboere i USA. Foto: Privat

– Tøft at hun tør!

Paret giftet seg første nyttårsdag, kun dager før Lilleberg fikk beskjeden om at han var kalt opp til NHL-laget Tampa Bay Lightning.

I de tre månedene som har fulgt har Lilleberg bevist at han er verdig en plass i verdens beste liga.

Nå er tilværelsen blitt enda bedre.

– Hun hjelper meg, for eksempel hvis det er kamp. Hun lager lunsj og middag, så det er ikke noe å klage på der, sier Lilleberg og smiler.

Men hverdagen er uforutsigbar, og nordmannen kan når som helst sendes ned igjen til klubbens farmerlag, Syracuse Crunch i AHL. Det ble han også 8. mars, men han var raskt tilbake i NHL-laget.

Farmerlaget, som spiller i den neste øverste divisjonen, holder til i New York – mange timer unna Tampa i Florida hvor han nå bor og spiller.

– Jeg er veldig stolt av henne, og det at hun tør å bli med over. Det er ikke mange som tør det, sier Lilleberg til TV 2.

– Et sjokk!



For henne har også de siste månedene vært svært spesielle.

Planene om å flytte til USA var allerede godt til stede før han ble flyttet opp til NHL.

– Jeg skulle egentlig flytte over etter sommeren, men jeg slet med å få visum. Etter at vi giftet oss fikk jeg det endelig.



At han ble flyttet opp endret ingenting.

– Jeg hadde kommet uansett om det var i Syracuse eller på Nordpolen, sier Moesgaard på telefon fra leiligheten kun få minutter gange unna hockeyhallen.



– Hvordan fikk du beskjeden om at han var flyttet opp?



– Et par dager etter at han kom tilbake til USA etter at vi giftet oss (i Norge, jou. anm), ringte han: «Herregud jeg har blitt kalt opp», eller noe sånt sa han. Jeg fikk sjokk, for det var ganske tidlig. Men jeg ble veldig glad. Han fortjener det så mye, svarer hun.



Moesgaard er veldig imponert over det han får til og hvordan han har taklet det å bli idrettsstjerne over natten.

– Jeg er helt sykt imponert! Han ble akkurat 23 år. Jeg tror det er større enn folk vet. Det er jo verdens største ishockeyliga, sier hun og fortsetter:



– Han er så ydmyk og håndterer alt så bra. Jeg er veldig stolt av ham.



Hun føler at hun fått en god start på livet i USA, og så smått begynt å bli kjent med flere av damene til spillerne på laget.

Men i likhet med ektemannen, som har vært åpen om at han synes det er utfordrende å snakke engelsk, synes også hun at det kan utfordrende med et annet språk.

– Det er litt vanskelig å ha alle samtalene på engelsk, sier Moesgaard.



– Er du bedre enn han i engelsk?

– Ja, det vil jeg si, men han kommer seg han også, svarer hun og ler.



BITT SEG FAST: Emil Martinsen Lilleberg har imponert etter NHL-debuten tidlig i januar. Nå står han med 31 kamper i verdens beste ishockeyliga. Foto: BRUCE BENNETT

– Det er jo en drøm



Den norske hockeystjernen møter TV 2 i bortegarderoben i Montreal, etter Tampa Bay Lightning sin sterke 4-7-seier over Montreal Canadiens torsdag kveld.

Dagen etter ble det klart at laget er sikret en plass i det kommende sluttspillet.

– Har du fått noen signaler på om du er tiltenkt en plass i laget neste sesong?



– Jeg håper at jeg er det. Det er jo en drøm å prøve å ta en plass i det laget her. Det er bare å krige på, høre på spillerne som gir gode tips og sånne ting. Jeg må fortsette å gi et bra inntrykk, sier han og legger til:

– De vil at jeg skal spille fysisk, så da fortsetter jeg med det.



Besøk av landslagssjefen

Nylig var landslagssjef Tobias Johansson i USA for å besøke de beste norske spillerne der.

Lilleberg har vært blant svenskens absolutt mest betrodde menn etter at han tok over som landslagssjef. Han opplever signalene fra spilleren om videre landslagsspill som gode, men det er en kjent sak at landslagsspill og spill i NHL ikke alltid er like enkelt å kombinere.

– Det er ganske vanskelig å kombinere det om vi kommer ganske langt i sluttspillet, sier Lilleberg.



Samtidig er han klar på at han er motivert for å bidra om det praktisk lar seg gjøre.

– Det er alltid en drøm å spille på landslaget. Men nå er jeg her, så nå fokuserer jeg på det, så får det heller komme etter hvert, sier NHL-spilleren.