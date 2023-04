Anklager motspillerne for filming: – Det er pinlig!

Storhamar - Stavanger Oilers 2-2 (3-2 etter spilleforlengelse)

– Det er pinlig! Få det bort, sa Stavanger Oilers-spiller Andreas Klavestad til TV 2 etter ordinær tid.

Da hadde han frest mot motspillere etter at hans lag fikk to utvisninger på slutten av tredje periode.

– Nå må vi ut og drepe to utvisninger. Dessverre ser det ut som han overspiller. Det samme skjedde forrige kamp, (Peter) Quenneville på meg. Greit, kølla mi toucher han i trynet forrige kamp, men han hjelper til. Det må vi faen meg få bort. Det samme gjør (Sander Vold) Engebråten. Han står og smiler her etterpå i boksen vår, sa Klavestad.

– Du mener at han filmer?

– Ja.

Sander Vold Engebråten svarer på påstandene lengre ned i saken.

Jonas Djupvik Løvlie fikk mulighet til å svare på Storhamar-spillernes vegne i det påfølgende intervjuet. Han kjente seg ikke igjen i Oilers-spillerens påstander.

– For meg virker det ikke sånn i det hele tatt. Sånn driver ikke vi på med, svarte han.

– Jeg er ikke noe fan av det. Det er trist at en NM-finale skal bli sånn. Når dommerne ikke tar det blir det vanskelig. Det er dessverre dit hockeyen er på vei, sier Oilers-spiller Tommy Kristiansen.

Se situasjonen og intervjuet:

– Det driter jeg i

Da TV 2 møtte Vold Engebråten etter kampslutt, forsto han lite av påstandene fra Klavestad.

– Jeg vet ikke hvor vant han er til å få en knyttneve i trynet. Jeg er ikke så veldig vant til det. Hvis man ser på video så regner jeg med at den er ganske soleklar, sier han.

– Han kaller det pinlig. Hva tenker du om det?

– Det får være hans ord. Det driter jeg egentlig i. Som sagt vet jeg ikke hvor vant han er til å få en knyttneve i ansiktet. En soleklar utvisning, spør du meg, svarer Vold Engebråten.

Storhamar-spilleren var naturligvis langt mer opptatt av resultatet.

Han kjente på sterke følelser da det ble avgjort i spilleforlengelsen.

– Det var magisk. Det var lykkerus til tusen da jeg så pucken gå i mål. Det var ekstremt deilig, smiler Vold Engebråten.

– Hvordan opplevde du kampen?

– Jeg synes Stavanger kom ut mye hardere enn de gjorde der nede. Litt som forventet, men jeg synes vi håndterer det så der. Etter første periode sitter vi med følelsen av at vi har mye mer å gå på. Etter andre periode føler vi det samme. I tredje periode føler jeg vi er mye mer stabile enn i de to første. Der gjør vi det enkelt. Så er det marginer som avgjør på slutten. Det er digg at vi hadde de på vår side i dag.

Til spilleforlengelse

Petter Thoresens menn var overlegne i den første finalekampen og tok en velfortjent seier i den regjerende mesterens lekegrind. Onsdag fikk vi se en helt annen versjon av Stavanger Oilers.

Flere ganger smalt det i metallet, men uttellingen på de store sjansene var ikke spesielt god for siddisene.

Lagene måtte til spilleforlengelse for å få avgjort kampen.

Der ble David Booth helten.

Etter kampen tok Tommy Kristiansen selvkritikk.

– Jeg synes vi var et bra lag i dag. Vi gjorde jobben, men jeg driter meg ut på slutten der. Det er surt nå, men det er langt ifra at denne serien er over.

– Jeg driter meg fullstendig ut. I dag ødelegger jeg for laget, sier han.

Tre ganger i metallet

Se hva TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik før kampen sa om den første finalen:

Rett etter minuttet spilt var bortelaget svært nær å få en drømmestart. Ludvig Hoff tok med seg pucken fra ute ved vantet på venstresiden og inn i banen. 26-åringens skudd traff stolpen.

To minutter senere smalt det igjen i en av stengene bak Trym Gran. Greg Mauldin traff tverrliggeren.

Spillet bølget frem og tilbake de neste minuttene og begge lag kom til sjanser. Oilers var langt mer med enn de var til å begynne med i den første finalekampen.

Peter Quenneville var ikke langt unna da han prøvde seg med et skudd fra noe skrått hold ni minutter før pause. Mannen med gullhjelmen traff ikke helt slik han forsøkte, men returen plukket Storhamar opp og da Eirik Salsten fant Patrick Thoresen som fra kloss hold forsøkte å styre pucken i mål, var de kun centimetere fra å gå opp i ledelsen.

Litt over minuttet senere satt den. Sander Vold Engebråten la pucken på mål. På returen var stjernespiller David Booth og da måtte Henrik Holm gi tapt. 1-0.

Martin Lefebvre skjøt fra blålinja og pucken ble styrt videre i mål. Dommerne dømte ikke mål på isen, men med pucken i garnet skulle situasjonen sjekkes på video. Etter en rask sjekk, konkluderte de med at kølla som ble løftet foran målet var for høyt oppe.

1-0: Storhamar-spillerne samler seg rundt David Booth etter at amerikaneren sendte sitt lag i føringen. Foto: Hanna Johre

Nok en gang smalt det i metallet bak Gran. Trym Østby sitt skudd ble dyttet videre opp i tverrliggeren.

28 sekunder før pause fikk Oilers en svært fortjent utligning. Vold Engebråten mistet pucken på vei frem i banen og Storhamar ble hardt straffet. Christoffer Karlsen sitt skudd var ikke på vei inn i målet, men en uheldig Jonas Djupvik Løvlie sto på feil sted og styrte pucken inn bak en utspilt Gran. 1-1 på Hamar.

Bommet på kjempesjanse

LEVERER FORTSATT: Greg Mauldin har bikket 40 år, men veteranen leverer fortsatt varene på isen. Foto: Annika Byrde

Etter en noe sjansefattig åpning på andre periode, sendte 40 år gamle Greg Mauldin sitt lag i føringen. Amerikaneren var våken da Gran ga retur på Thomas Berg-Paulsen sitt skudd, og da Mauldin reagerte raskere enn oppasser Eirik Salsten, var kampen snudd.

Martin Rønnild fikk to minutter utvisning for krysstakling. Oilers fikk ikke uttelling på sjansene sine i overtallet. Nærmest var Karlsen med to muligheter. Begge gangene traff han over målet.

Fra ute på venstresiden fant Booth lagkamerat Quenneville. Han fikk med seg at Simen André Edvardsen sto godt plassert på bakre stolpe, og da Hamar-gutten fikk pucken traff han godt. 2-2.

Så burde Oilers-profil Tommy Kristiansen scoret. Hoff spilte opp lagkameraten og Kristiansen prøvde skuddet. Gran reddet den første, så fikk samme mann sjansen på ny. Den klarte ikke Kristiansen å plassere mellom stengene. En kjempesjanse for Oilers.

I overtall smalt Thoresen til på direkten, men skuddet til kapteinen gikk over målet.

– Blir ikke så mye dummere

Ingen av lagene tok spesielt store sjanser fra start av i den tredje perioden. Det tok tid før den første store muligheten kom.

Den var det Anton Karlsson som fikk. Svensken brøt i midtsonen, da Rob Bordson spilte en svak pasning. Storhamar-spilleren satte kurs mot målet, men Oilers-spilleren jaget ham og gjorde jobben vanskelig for svensken. Karlsson avsluttet tidlig og bommet på målet.

Storhamar kom til en ny stor mulighet da en løs puck ble liggende foran Oilers-målet. De gule og blå kriget for å dytte den over streken, men lyktes ikke.

Bryce Gervais rundet Vold Engebråten og satt Gran på prøve. Den besto Storhamars målvakt.

Med 1.12 igjen sendte Sverre Rønningen pucken opp på tribunen. Dermed måtte Storhamar-spilleren sette seg i to minutter og de gule og blå var en mann mindre på isen.

– Det er helt utrolig å gjøre det! Utbrøt TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Ludvig Hoff jevnet det ut da han måtte sette seg i to minutter for å ha dyttet Adrian Saxrud Danielsen overende.

– Det blir ikke så mye dummere enn det der, sa ekspertkommentator Erik Follestad.

Åtte sekunder før slutt måtte Dan Kissel også ut etter å ha dyttet Vold Engebråten. Også han ble utvist for roughing.

– Det der er helt hodeløst, sa Follestad.

Booth-kanon

Lagene måtte til spilleforlengelse for å få en avgjørelse.

Drøyt fem minutter ut i den fjerde perioden kom Mauldin alene med Gran. 40-åringen ladet børsa og fyrte løs, men Gran fikk dyttet pucken over målet.

Minuttet senere traff Martin Rønnild stolpen.

Så tok det fullstendig av i CC Amfi. Booth hamret løs og avgjorde den andre finalen.

– Du kan ikke gi han de mulighetene der! Da straffer det seg, ropte kommentator Bariås.

Booth var høyt oppe etter kampen.

– Jeg tror aldri jeg vil glemme det. Det er en av de største målene jeg noen gang har scoret, sa Booth.