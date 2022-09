Stavanger Oilers gikk til topps i både serien og sluttspillet i forrige sesong. Her feirer de klubbens 8. NM-tittel etter å ha avgjort NM-finalen mot Storhamar. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

Alt om hockeysesongen på TV 2

Fredag starter Fjordkraft-ligaen med derbyfest mellom et hardtsatsende Frisk Asker og et revansjelystent Vålerenga. Her får du om hockeysatsingen på TV 2 denne sesongen.