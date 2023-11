Advarer Oilers: – Vårt mål er å gjøre det

19.00: Se Stavanger Oilers – Vålerenga på TV 2 Play

Stavanger Oilers har dominert norsk ishockey fullstendig de siste 13 årene, og har vunnet ni NM-titler og sju seriemesterskap siden 2010.



Men denne sesongen kan Oilers bli vippet av tronen av en annen norsk storhet, nemlig Vålerenga.

Oslo-klubben har storspilt hittil denne sesongen og topper tabellen med 48 poeng – åtte mer enn Oilers som ligger på foreløpig tredjeplass.

Jakter på 12 strake

Dersom Vålerenga slår Oilers i Stavanger i Stavanger tirsdag kveld, vil laget ta sin 12. strake seier.

– Vi skal bare fortsette å spille den hockeyen vi har gjort de siste kampene. Jeg er fornøyd med kjappheten i spillet vårt, og vi spiller med god selvtillit akkurat nå, sier Vålerengas hovedtrener Fredrik Andersson når TV 2 møter ham utenfor DNB Arena på vei inn til kveldens kamp.

– Hva er årsaken til at Vålerenga har gjort det så bra hittil denne sesongen?

– Vel, mye av årsaken er nok at vi har beholdt stammen i laget vårt, og det har gjort det lettere å tilpasse spillsystemet raskere, svarer svensken.

Advarer Oilers

Vålerenga-treneren innrømmer imidlertid at han er imponert over måten Oilers har maktet å gjenskape suksessen sesong etter sesong de siste årene.

– Det handler blant annet om at de har en sterk organisasjon, ikke bare rundt hockey, men hele staben. Om hvordan de jobber på marked, publikum og har en bra økonomi. I tillegg har de hatt kontinuitet på trenersiden, oppsummerer Andersson.

For selv om Oilers har 16 titler å vise til, kan de fremdeles ikke måle seg med pokalskapet til Vålerenga. Oslo-klubben kan vise til 26 NM-titler og 30 seriemesterskap siden 1960.

Fredrik Andersson advarer Oilers og mener Vålerenga i løpet av de kommende sesongene skal klare å ta over hegemoniet i norsk hockey.

– Ja, vårt mål er å gjøre det, og jeg mener Vålerenga har de samme forutsetningene til og skape og bygge lag og klubb som Oilers har gjort i løpet av noen år. Får vi økt inntektene og får enda bedre økonomi, så tror jeg Vålerenga kan ta seg til Oilers’ nivå, konkluderer han.

– Klarer vi det, vinner vi kampen



Forrige gang lagene møttes i DNB Arena denne sesongen endte det imidlertid med bittert nederlag for Oslo-laget da Oilers satte seiersmålet i overtall med kun 35 sekunder igjen av kampen.

Derfor tar Andersson naturlig nok ingenting på forskudd, til tross for laget altså står med elleve strake seire.

– Det var en veldig jevn kamp sist vi var i Stavanger, men vi var ikke forberedt i det hele tatt og havnet bakpå ganske tidlig. Nå handler alt om at vi må være forberedt på at de kommer hardt ut, og at vi må vinne områdene foran begge målene. Klarer vi det vinner vi kampen, mener Andersson.