70 NHL-speidere skal se de norske stortalentene

De har en klar målsetning om å vinne VM-gull på hjemmebane og rykke opp til det øverste selskap, der hockeygiganter som USA og Canada venter.

Presset er absolutt til stede på de unge norske talentene. Mindre blir det ikke av å vite at verdens beste klubber har sendt speidere for å finsikte deres ferdigheter.

Flere av de norske talentene følges allerede av klubber i Nord-Amerika. Posisjoneringen før NHL-draftene pågår hele tiden. Denne uken i desember har talentene mulighet til å fange interessen til nye klubber og overbevise de som allerede er interesserte.

En av speiderne er til TV 2 åpen om at han allerede følger godt med på flere av de norske spillerne, og at spesielt én spiller følges tett.

– Den mest spennende

Det er totalt 70 speidere fra NHL som har bekreftet at de kommer til Varner Arena. Enkelte av speiderne vil kun være til stede på 1-2 kamper. Andre ser for seg å være på plass hele mesterskapet.

Det betyr at noen av de 32 NHL-klubbene sender flere speidere. Samtlige klubber i NHL har speidere som er bosatt og jobber i Europa.

TV 2 har snakket med Edmonton Oilers-speider Joakim Holm. Han er ikke i tvil om hvilket norsk talent som har imponert han mest.

– Den mest spennende spilleren er født sent i 2005. Det er Michael Brandsegg-Nygård. Han kan vi ikke drafte neste år, men vi følger med på ham. Det er en god spiller, som er veldig bra offensivt og som også jobber hardt defensivt. Han har gjort det bra i Mora. For meg er det nå den mest spennende spilleren å følge med på, sier speideren som vil være til stede i Varner Arena søndag og mandag.

STORT TALENT: Michael Brandsegg-Nygård sin karriere har skutt fart. 17-åringen er på radaren til flere NHL-klubber. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Holm har tydelig fulgt med på 17-åringen. Da TV 2 ringer vet han nærmest eksakt hvor mange kamper han har spilt for U20- og A-laget til Mora og hvor mange poeng han har.

Speideren tror mange klubber følger godt med på nordmannen og at han med tiden vil være høyaktuell for å draftes til NHL. Holm har ikke møtt Brandsegg-Nygård, men han har hørt mye bra om ham.

TV 2 har også vært i kontakt med Detroit Red Wings-speider Thomas Carlsson. Han trekker også frem Brandsegg-Nygård som den norske spilleren han synes er mest spennende.

Han nevner også hans lagkamerat Petter Vesterheim som en spiller han følger med på.

– Så er det to spillere født i 2004 som ikke gikk i draften, men som er interessante. Den første er Martin Johnsen. Han er en smart playmaker som skaper mye i offensiv sone, sender mange bra pasninger og setter opp medspillere på en fin måte, sier Holm.

Det siste talentet han trekker frem er Sander Wold. Holm har tidligere jobbet for Frölunda. Da var han med å hente Wold til klubben. Han følger fortsatt med på Asker-mannen.

– Det er en super fyr. Han jobber steinhardt. Du vet alltid hva du får av ham. Han er bra begge veier, sier han.

STORT TALENT: Hamar-mannen Martin Johnsen under oppvarmingen før CHL-kamp med Färjestad i oktober. Johnsen er blant talentene som skal representere Norge i Varner Arena. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

– Ekstra motivasjon

– Det er kult at så mange speidere kommer til Asker for å se kampene. Vi har mange spennende spillere i troppen, som har mulighet til å vise seg frem før draften. Jeg tror at det er viktig at alle gutta slipper ned skuldrene og spiller sitt spill. Mange av oss er jo vant med å spille foran en del speidere, spesielt i Sverige, sier Färjestad-spiller Martin Johnsen til TV 2.

Sander Wold spiller i likhet med Johnsen i Sverige og er en av de norske spillerne som har tiltrukket seg interesse fra NHL.

PÅ HJEMMEBANE: Sander Wold skal hjem til Asker for å representere Norge og vise seg frem for NHL-speiderne. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Han er klar på hva som er hovedfokus før mesterskapet.

– Selvfølgelig er det kult og spennende om så mange tar turen til Norge. Samtidig tror jeg at det er viktig at vi spillere ikke fokuserer så på det. Vi spiller for å rykke opp. Det skal være hovedfokuset vårt. Så får vi heller ta speiderne på tribunen som en liten bonus og ekstra motivasjon, sier Wold.

Hamarsingen Markus Stensrud blir med all sannsynlighet Norges førstemålvakt i Varner Arena. Han synes det er gøy at det kommer så mange speidere for å følge med.

– Det er kult at det er interesse rundt turneringen, også fra over dammen. Vi har mange bra spillere som jeg håper at kan gi et godt inntrykk. Samtidig er laget det viktigste og fokuset er å gjøre det så godt som mulig. Opprykk er målet, sier den halvt colombianske målvakten som går under kallenavnet «Pablo».

NY JOBB: Tidligere Storhamar-trener Anders Gjøse har tatt over hovedtreneransvaret for U20-landslaget. Foto: Carina Johansen

Best rangert

Norge deltar i VM divisjon 1, gruppe A, som er det nest øverste nivået for U20-landslagene.

Rangeringen for de deltagende landene er som følger:

1. Norge

2. Kazakhstan

3. Danmark

4. Frankrike

5. Ungarn

6. Slovenia

Alle lagene møter hverandre en gang. Laget med flest poeng til slutt rykker opp.

Norge har en tydelig målsetning om å klare det.

Søndag 11. desember klokka 16.30 droppes pucken i Norges åpningskamp mot Slovenia. Kampen fra Varner Arena kan du se på TV 2 Play og TV 2 Sport 2.