21-åringen ble finalehelt: – Forsyner seg grovt

AVGJORDE: Eskild Bakke Olsen jubler for scoring sammen med servitør Eirik Salsten etter det tredje målet, som på mange måter avgjorde kampen. Foto: Carina Johansen

Stavanger Oilers - Storhamar 1-4

Petter Thoresens menn var kun 59 sekunder fra å ta sin tredje strake finaleseier. Så slo Oilers tilbake, og få dager senere sto det 2-2 i kamper.

Med hjemmebanefordel i to av potensielt tre resterende kamper, var det dermed Oilers so før den femte finalen igjen var favoritter til å sikre norgesmesterskapet.

Torsdag reiste Storhamar seg og slo tilbake.

Eskild Bakke Olsen avgjorde kampen.

– Det bruser helt over. Jeg blir jo helt idiot der. Det var moro å score mål, sier Bakke Olsen og gliser etter kampslutt.

Med seier lørdag kan de sprette champagnen og løfte pokalen i sin egen hjemmearena.

– Vi vet at vi har kapasitet til å score 3-4 mål. Vi var mye mer solide defensivt i dag. Vi er bedre enn de i overtall så langt i sluttspillet, sier Storhamar-trener Petter Thoresen.

– Det føles ikke godt, sier Oilers-spiller Dan Kissel etter kampslutt.

– Sjelden vare

– Han spiller solid med og uten puck, sa Petter Thoresen om matchvinner Eskild Bakke Olsen etter kampen.

Matchvinneren var naturligvis godt fornøyd etter kampen.

– Det var gøy. To mål er sjelden vare for Bakke O, sa 21-åringen.

Hamarsingen ga også ros til lagkameratene, spesielt han som serverte han på 1-3-scoringen.

– Det var en utrolig fin pasning av Eirik (Salsten). Hele laget gjør en veldig bra jobb i dag. Jeg er stolt av laget, sier han.

Scoret sitt første

OPTIMISTISK: Petter Thoresen var svært optimistisk i intervjuet med TV 2 før kampen. Torsdag leverte laget hans som han håpet på. Foto: Carina Johansen

– Dessverre blir det nok jeg som bryter ned den gode historien de har. Jeg har godfølelse på at vi tar hjem dette til slutt, sa Petter Thoresen, som tidligere har trent Oilers med enorm suksess, før kampstart.

Hjemmelaget så solide ut de første tre minuttene, men det var Storhamar som scoret først. 03.06 var spilt da et langskudd fra Sverre Rønningen passerte flere spillere og gikk rett inn i målet bak Henrik Holm. 0-1. Det var hans første mål i Storhamar.

– Det var på tide, sier Rønningen.

Et par minutter senere fikk bortelaget mange forsøk på å doble ledelsen, men skuddene rett foran målet ble stoppet.

Rønningen fikk muligheten til å score sitt andre mål denne kvelden med nok et langskudd. Denne gang gikk skuddet noen centimeter på feil side. Det er mulig at den traff utsiden av stolpen. Storhamar kom til flere skudd, men Holm reddet.

Med drøyt ni minutter igjen av perioden kom Oilers til sin største sjansen den første perioden. Rob Bordson skulle finte ut målvakt Trym Gran. Da han fikk målvakten ned på magen, hadde han en kjempesjanse til å sende pucken i det ledige hjørnet, men Bordson kom i ubalanse og fikk for spiss vinkel.

Holm vartet opp med en kanonredning med 04.30 igjen. Storhamar kastet pucken på mål og Holm reddet, men på returen var Patrick Thoresen. Med Holm nede kunne han enkelt vippe pucken opp i det åpne buret, men på utrolig vis rakk Holm opp og reddet hjemmelaget.

– Jo lengre vi kommer i kampen jo mer kommer vi til å ta over, sa Tommy Kristiansen ubekymret i pausen.

Booth doblet

JUBEL: Jacob Berglund jubler etter at David Booth doblet ledelsen for hans lag. Foto: Carina Johansen

Storhamar var det beste laget de første minuttene i den andre perioden.

Så kom Oilers til en dobbeltmulighet. Rønningen mistet sin kølle og det ble noe kaotisk foran målet.

Spillet de neste minuttene var svært oppstykket og ingen av lagene lyktes med å sette særlig press på det andre.

Et svært tamt Oilers-lag i andre periode fikk Dan Kissel utvist i to minutter. Da doblet David Booth ledelsen. Skuddet fra skrått hold var hardt og godt. 0-2.

Minutter senere boblet det over for Kristiansen. Oilers-profilen kastet Rønningen i isen etter en avblåsning. Knuffingen fortsatte. Begge ble belønnet med to minutter på siden.

IRRITERT: Tommy Kristiansen dyttet Sverre Rønningen overende. Foto: Carina Johansen

Oilers kunne redusert med to minutter igjen av perioden. Bryce Gervais forsøkte uselvisk å spille pucken til Bordson på blank kasse, men Rønningen brøt forsøket.

Strandborg tente håpet

Hjemmelaget måtte komme ut på en annen måte i den tredje perioden og jage scoring om de fortsatt skulle ha mulighet til gullfest i CC Amfi lørdag.

Christoffer Karlsen kom i stor fart mot målet og fikk i ubalanse lagt pucken på mål. På returen var André Bjelland Strandborg og sendte inn reduseringen. Strandborg og lagkameratene jublet vilt foran egne supportere, men Patrick Thoresen var borte og sa ifra til dommerne om at han mente det hadde skjedd noe ulovlig ved scoringen.

Dommerne vurderte situasjonen ved hjelp av video og kom frem til at målet ble stående.

Oilers var det beste laget den første halvdelen av perioden. Christian Bull kom til en stor sjanse da han alene med Gran fikk avsluttet. Den tidligere Storhamar-spilleren så ut til å forsøke å sende pucken mellom beina på sarpingen, men målvakten vant duellen og holdt sitt lag i ledelsen.

Dan Kissel dro på seg en håpløs utvisning da han kjørte over Gran i målgården. Veteranen må ha mistet oversikten over hvor han var på isen.

Det straffet seg for Oilers. Eskild Bakke Olsen fikk pucken fra Eirik Salsten og klinte til på direkten. 1-3.

– Det er servitøren som forsyner seg grovt av godsakene, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween.

Martin Rønnild fikk seg en smell og måtte støttes av isen og gikk i garderoben med lagets lege.

Minutter senere var han tilbake på isen.

Oilers tok ut målvakten i sluttminuttene og ble straffet. Bakke Olsen kunne enkelt sette inn 1-4.