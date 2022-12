18-åringen var Norges heteste talent: – Ganske tungt

Det var det kuleste året i livet hans og han var det heteste norske talentet. Så dro Gabriel Koch til utlandet for å jakte proffdrømmen.

ÅPEN: Gabriel Koch er åpen om at det har vært noen utfordrende måneder i Sverige. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

På samme tid i fjor var han talentet som begeistret supporterne, etablerte seg på det norske toppnivået og ble fulgt med på av speidere fra noen av verdens beste klubber.

Han beskrev interessen fra storklubbene som «uvirkelig».

Det var ikke lenger noe spørsmål om han skulle dra til bedre ligaer. Spørsmålet var når han skulle ta steget.

– Jeg hadde litt lyst til å prøve noe annet, selv om fjoråret er det kuleste året jeg har hatt, sier Koch til TV 2.

Vålerenga-juvelen forlot klubben han elsker.

Tiden i Sverige har foreløpig ikke vært den samme suksesshistorien.

– Det har vært ganske tungt, sier han.

– Ganske vanskelig

Koch imponerte stort med sin ro i spillet, de gode valgene han tok og sin voksne spillestil.

Landslagssjefen følte seg sikker på at en av NHL-klubbene ville velge backen i draften. Slik gikk det ikke.

Tiden sør i Sverige, for Malmö Redhawks, har vært utfordrende.

UTFORDRENDE: Gabriel Koch står foreløpig uten A-kamper i Sverige. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

– Det har vært en ganske skadepreget høst og det har vært litt vanskelig å være borte fra familien min. De betyr mest for meg, sier talentet som vokste opp på Kampen i Oslo.

Han beskriver det som uvant å bo alene, og som noe som kan være ensomt, men han sier at det fungerer fint.

Malmö-spilleren er usikker på hvordan han har utviklet seg på isen de siste månedene, men han tror at han har vokst av opplevelsene.

– Jeg tror at jeg har blitt en bedre person, i hvert fall, sier Koch.

– Det var kjipt

Koch ble ikke veldig overrasket da han ikke ble draftet i sommer.

– Det var ganske mye interesse rundt februar og mars, men den dabbet av. Da det nærmet seg følte jeg ikke at de var like på, sier han.

HÅPER PÅ SPILLETID: Gabriel Koch tror at han med tiden kan få muligheter for SHL-klubben Malmö Redhawks sitt A-lag, Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV

Han har vært skadet i den ene foten og skulderen i løpet av høsten. Det gjorde at han også måtte melde forfall til A-landslagssamlingen i november.

– Det var kjipt, men helsa kommer foran alt, sier han.

Koch mener at det viktigste for sin utvikling nå er å holde seg skadefri og få spille kamper regelmessig.

– Da tror jeg at jeg kommer til å få sjanser, sier han.

Nylig fikk han en stor opptur. Koch var med på det norske U20-landslaget som vant VM på hjemmebane og rykket opp til det gjeveste selskap.

Det er noe Koch var tydelig på i intervjuet at betyr mye for ham, og det er utvilsomt noe som vil bety mye for norsk ishockey de neste årene.

