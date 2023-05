18-åringen om foreldrenes reaksjon: – De var sjokkerte

Noah Steen sjokkerte alle, inkludert seg selv. Nå har han blitt belønnet med sjansen som så helt utenkelig ut for seks uker siden.

– De tror nesten ikke det de ser. Tårene triller. Det er fantastisk å se, sa kommentatoren om foreldrenes reaksjon på tribunen.

Sønnen strakk ut armene og dunket i vantet.

Noah Steen var sekunder tidligere iskald alene med Sveriges målvakt og scoret i sin første landskamp.

At han i det hele tatt var med våre beste menn mot en av de beste nasjonene, var smått oppsiktsvekkende, i hvert fall om vi skrur tiden tre uker tilbake.

– Jeg tror de var sjokkerte på samme måte som meg og alle andre, sier Steen om foreldrenes reaksjon:

Drømmeuker

Når TV 2 møter han i Sandvika, tar han på seg finstasen som skal brukes under mesterskapet i den latviske hovedstaden, Riga.

Landslaget er på den årlige prøvingen av dresser før avreise til VM.

Blant mange unge menn og kommende mesterskapsdebutanter er Steen den klart minst erfarne på seniornivå.

28. mars fikk han sin debut. Den norske juniorspilleren som frem til da var ukjent for de aller fleste norske hockeyinteresserte, grep muligheten og scoret i sin første kamp i HockeyAllsvenskan for Mora.

FORBEREDELSER: Noah Steen prøver finstasen som skal brukes under VM. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

De neste ukene viste han seg tilliten verdig flere ganger. Steen scoret i tre av sine fem første seniorkamper.

Da valgte landslagssjef Tobias Johansson like så godt å kalle han inn til landslagssamling.

– Det har vært en bra hektisk vår, sier han og smiler, før han fortsetter:

– Jeg synes det er utrolig kult å få sjansen både her og av Mora. Jeg er utrolig takknemlig for det, sier han ydmyk og høflig.



Flere ganger uttrykker han takknemlighet for de sjansene han har fått. Samtidig er han trygg på egne evner.

– Det har gått litt over hva jeg forventet. Men jeg vet at jeg kan hjelpe trenerne med det de vil ha, og jeg føler at jeg er godt tilskudd, sier Steen.



Onsdag offentliggjorde klubben at Steen har skrevet under på en toårskontrakt og blir en fast del av klubbens A-lag.

– Har mye å si

I Mora er han en av flere unge norske talenter. Petter Vesterheim er like gammel som han og kommer i likhet med Steen fra Lørenskog. De skal begge til VM.

Michael Brandsegg-Nygård er året yngre enn de to norske lagkameratene i Mora. Han er skadet, men hadde med stor sannsynlighet også fått VM-billett om han ikke var det.

SCORING: Noah Steen og lagkameratene jubler for en av hans tre scoringer for klubbens A-lag. Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Steen tror de norske i Mora hjelper hverandres utvikling.

– Jeg tror det har mye å si for prestasjonene våre. Vi henger sammen hver dag og trener sammen. Hvordan man har det på «hjemmebane» har mye å si for om man presterer, sier han.

Denne uken debuterer han med all sannsynlighet i VM for Norge. Mesterskapet begynner lørdag 16.20 norsk tid mot Kazakhstan.