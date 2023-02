17 (!) har meldt forfall til landslagssamling: – Vi er ikke enige

– Det er frustrerende, sier Johansson til TV 2.

Det norske hockeylandslaget samles i Danmark denne uken for å spille en firenasjonersturnering i oppkjøringen mot VM.

Det skulle i utgangspunktet være en turnering der de beste norske spillerne var med, men forfallene har tvunget svensken til å skifte fokus.

Hele 17 spillere har nemlig meldt forfall til samlingen.

– Jeg har lært meg at tålmodighet er en "super power". Grunnene for forfallene er jo hva de er. Det er ingenting vi kan gjøre med her og nå, sier landslagssjefen.

HODEBRY: Landslagssjef Tobias Johansson har fått mye å tenke på før landslagssamlingen i Danmark. Foto: Christian Wahlgren / Pucksnackfoto

– En frustrerende situasjon

Johansson forteller til TV 2 at de deler grunnene til forfallene inn i tre kategorier.

– Først har vi den eldre generasjonen av erfarne spillere, som for å holde kroppen i en bra form inn mot sluttspillet og VM, har meldt forfall. Det er veldig naturlig.

Johansson forteller videre at kategori to handler om spillere i europeiske klubber som ikke har fått fri for å dra på samlingen.

– Vi har en del spillere ute i Europa som er i klubber der man spiller kamper neste uke. De har blitt satt under press av klubbene. De ville at de skal være der og spille kamper før sluttspillet setter i gang, forklarer han.

Landslagssjefen legger ikke skjul på at han er uenig i klubbenes avgjørelse om å ikke sende spillerne på landslagssamlingen.

– Jeg har nok vært litt naiv, og ikke forstått helt hvordan utenlandske klubber ser på landslagsopphold under sesongen.

KJØPER BEGRUNNELSEN: TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad har forståelse for at flere spillere må prioritere klubblaget.: Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg kjøper begrunnelsen. Spesielt at de spiller kamper i landslagspausen, men nå inn mot sluttspillet er klubblag det viktigste. Det er tross alt de som betaler lønn. Så lenge de rutinerte og beste er med til VM, så er dette en mulighet for de litt bak til å vise seg frem. På den annen side er det jo dumt at ikke laget blir drillet i nytt system med alle de beste som forhåpentlig skal spille VM. Men det er en spesiell situasjon. 17 spillere er så og si hele førstelaget, sier TV 2 ishockeyekspert Erik Follestad.

– Ikke enige

Johansson opplever situasjonen som frustrerende.

– Vi er ikke enig i vurderingen, og vi syns ikke det er bra at klubber spiller kamper når det er landslagspause. Det er frustrerende at ligaene spiller, samtidig vil ikke vi at spilleren havner i en vanskelig situasjon i klubben sin på grunn av oss, men det er en frustrerende situasjon, absolutt.

Han legger til at han har forståelse for valget spillerne har tatt.

– Spillere nå er ikke like etablerte som før da (Mats) Trygg, (Ole- Kristian) Tollefsen og (Per-Åge) Skrøder var ute. Nå kjemper de med nebb og klør for å etablere seg i Europa. Derfor er det forståelig at de gjør det de kan for å forlenge karrieren.

Til slutt har flere spillere meldt forfall på grunn av skader.

– Vi har alt fra Thomas Olsens kne, til to hjernerystelser, til slitasjegreier. Hadde det vært på liv og død kunne man sikkert spilt, men det er ikke verdt det for verken klubb, spiller eller oss, forklarer han.

FØRSTE SESONG: Tobias Johansson er inne i sin første sesong som landslagstrener. I mai venter VM. Foto: Ole Martin Wold

Må bytte strategi

De mange forfallene gjør at Johansson har måttet tenke annerledes inn mot samlingen. I stedet for å spille inn et lag med tanke på det kommende VM i Riga.

– For to uker siden tok vi ut de vi syns er best her og nå. Nå har vi fått bytte om til litt, sånn at det blir likere slik det var i Trondheim i november, med å fokusere litt på den yngre generasjonen, og den brede gruppen av spillere som er aktuelle før VM.

Dette er spillerne som drar til Danmark:

Jonas Arntzen

Tobias Breivold

Mathias Arnkværn

FØRSTE UTTAK: Mathias Arnkværn er for første gang tatt ut på A-landslaget. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN





Johannes Johannesen

Emil Lilleberg

Sander Engebråten

Emil Wasenden

Isak Hansen

Max Krogdahl

Ole Einar Engeland Andersen

Mats Rosseli Olsen

Jacob Lundell Noer

Pontus Finstad

Eskil Wold

Petter Vesterheim

Michael Nygård

Ludvig Hoff

Thomas Berg Paulsen

Tobias Fladeby

Philip Granath

Markus Vikingstad

Martin Rønnild

Gustav Willman Borvik

BLIR HJEMME: Andreas Martinsen blir ikke med til Danmark. Foto: Torstein Wold / TV 2

Disse har meldt forfall:

Mathis Olimb

Martin Røymark

Ken André Olimb

Andreas Martinsen

Alexander Bonsaksen

Henrik Haukeland

Mattias Nørstebø

Christian Kåsastul

Mattias Trettenes

Thomas Olsen

Erlend Lesund

Sondre Olden

Sverre Rönningen

Andre Strandborg

Markus Stensrud

Henrik Holm

Christoffer Karlsen