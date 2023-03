17-åringen vraket tilbud fra utenlandske storklubber

Han har ventet i månedsvis på å gi storklubbene et svar.

I nabolandet har flere klubber meldt sin interesse. 17-åringen bekreftet i november til TV 2 at han hadde fått flere tilbud.

Da kom det også frem at han i kontrakten med Vålerenga har en klausul som gjør at han kan forlate hovedstadsklubben om en klubb fra en større liga ønsker ham.

Solberg har valgt å ikke benytte seg av klausulen. Han har takket nei tilbudene og gitt Vålerenga-ledelsen beskjed om at han er med også neste sesong.

– Sånn jeg ser det så trenger man ikke dra til utlandet for å bli god. Jeg tenker at Vålerenga er et veldig fint sted å fortsette utviklingen min. Det er mer enn nok muligheter her, sier hockeytalentet.

Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Et vanskelig valg

Färjestad BK er blant de svenske klubbene som har vist størst interesse. Det er også blant klubbene som ga han et tilbud.

Solberg innrømmer at det har vært et vanskelig valg.

– Det har absolutt vært et vanskelig valg. Det er mye man skal tenke på når man skal ta et sånt valg. Jeg har tenkt godt gjennom det, sier han.

– Ser du for deg at du skal spille ett år til i Vålerenga?

– Det er vanskelig å si. Nå skriver jeg under for ett år til, så får man se hva som skjer etter det, svarer Vålerenga-spilleren.

Klubbens sportssjef, Anders Myrvold, er naturligvis godt fornøyd med å ha med talentet videre.

– Etter en lengre dialog med Stian og hans pappa, Christian, er vi veldig fornøyde med å signere Stian for neste sesong! Det har vært stor etterspørsel etter han fra mange SHL-lag og lag fra Allsvenskan i Sverige. Vi vet at Stian vil få de beste utviklingsmulighetene hos oss i Vålerenga, og vi tar det som et stort kompliment at han og føler at Vålerenga er det beste alternativet for hans utvikling som hockeyspiller, sier han til TV 2.

Usikker på om han spiller

TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel tror Solberg kan nå samme høyder i utlandet som store norske backer som Jonas Holøs og Ole-Kristian Tollefsen.

Samtidig er han enig med Vålerenga og Solberg i at 17-åringen ikke må ha hastverk med å ta steget ut til større ligaer.

– Jeg tror det kan være smart av Solberg å ta ett år til i VIF etter den skadepregede sesongen han har hatt. Det blir spennende å se om han kan fortsette den utviklingen han hadde før skaden. Han er et enormt talent norsk målestokk, og kan bli en bærebjelke for det norske landslaget i mange år fremover, sier eksperten.

Oslo-gutten har vært ute med skade i lang tid. Siden november har han ikke spilt kamper.

Oslo 20220920. Vålerengas Stian Solberg før eliteseriekampen i ishockey mellom Vålerenga og Stavanger Oilers på Jordal Amfi i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Nylig var han med klubbens juniorlag en kamp, noe som ga supporterne håp om at supertalentet snart også var tilbake hos de kongeblå seniorene, men foreløpig har de måttet vente.

– Hvordan står det til med skaden nå?

– Jeg vet ikke helt. Jeg må snakke med leger og andre om det. Selvfølgelig håper jeg det tar minst mulig tid, svarer han.

– Tror du at du spiller semifinalene?

– Det vil jeg ikke si noe om, svarer Solberg.