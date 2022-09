16-åringen er Norges nye stortalent: – Kommer til å bli fantastisk

Se Vålerenga-Stavanger Oilers på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play 18.45 og fire andre kamper kl. 18.30.

– Jeg tror at han kommer til å bli fantastisk, sier Vålerengas hovedtrener Fredrik Andersson om Stian Solberg.

Den tidligere NHL-speideren, som i sommer ble presentert som Vålerenga-trener, er ikke i tvil om at Solberg kan nå langt som hockeyspiller.

Forrige sesong debuterte 16-åringen for hovedstadslaget. Med ærefrykt kom han inn i garderoben og forsøkte å gjøre minst mulig ut av seg.

– Han kan definitivt nå NHL

Nå har selvtilliten vokst. Solberg er tiltenkt en fast plass i Vålerenga-laget som igjen skal forsøke å ta over den norske hockeytronen.

– Kan nå NHL

– Jeg forventer at han skal være blant de seks backene som skal spille kontinuerlig. Det er vårt ansvar å ta vare på de unge talentene, sier Vålerenga-treneren.

– Hvor god kan han bli?

– Han kan definitivt nå NHL. Jeg har jobbet som speider og sett mye ungdomshockey. Med det han har vist de siste ukene, så ligger han i fremkant for sin aldersgruppe. Han kan bli veldig bra. Om vi spiller hans kort rett og han er villig til å satse det som trengs, både på og utenfor banen, så har han en stor sjanse til å bli NHL-spiller, svarer Andersson.

Solbergs største styrker mener Andersson er at han har god fysikk, flytter pucken raskt og er kjapp på skøyter.

Andersson mener at Solberg bør jobbe med sine vurderinger på isen.

FORVENTNINGER: Prestasjonene til Stian Solberg legges merke til blant kompisene på Wang Toppidrett i Oslo. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Blant annet bør han jobbe med måten han leser spillet, når han han skal stå opp og når han skal falle av, sier treneren.

– Har alt som skal til

Daniel Sørvik er dobbelt så gammel som Solberg. 32-åringen skryter av medspilleren.

– Han har gjort det veldig bra. Han har mye kraft i spillet sitt, er taklingsvillig og bra med puck. Jeg forventer at han tar nye steg og utvikler seg videre denne sesongen, sier han.

– Hvor stort talent er han?

SOLBERGS TRENER: Fredrik Andersson er klar til å gi Stian Solberg mange sjanser den kommende sesongen, og treneren har stor tro på at talentet vil nå langt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Han er et kjempestort talent. Han har alt som skal til for å lykkes, både fysisk og teknisk, svarer han.

– Hvor langt tror du han kan nå?

– Så langt han vil. Han kan spille langt utenfor denne ligaen her om han går inn for det, svarer Sørvik.

Trente med de beste

Før sommeren ble han invitert til en treningssamling i Toronto i Canada. Newport Next 2022 var en samling hvor NHL-speidere hadde kartlagt talenter de ønsket å samle for en ukes treningssamling.

16-åringen reiste bort slutten av juni og trente denne uken sammen med noen av verdens største talenter.

– Nivået var godt. Det var mange gode hockeyspillere. Jeg følte det gikk fint. Det gir bekreftelse og motivasjon, sier han.

Solberg var eneste nordmann på treningssamlingen.

– Det må gjøres

IMPONERT: Daniel Sørvik mener Stian Solberg kan nå så langt han vil. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Da TV 2 var til stede på Wang Toppidrett i Oslo, kom Solberg rett fra hockeytrening til en time med sosiologi.

Er det her sosiologi? Hva heter boka? Hvilken side? Var blant hans spørsmål til sidekameraten de første minuttene. Det er nemlig mye å holde styr på for 16-åringen.

– Det blir en del tilpasninger, men jeg synes Wang gjør en veldig god jobb. Jeg får litt mindre tid til skolen og må kanskje bruke noen ekstra timer hjemme for å henge med, men med hockeyen er det helt perfekt. Der spiller jeg kamper og trener med det beste laget i Norge, sier han.

– Du mener det er det beste laget?

– Helt klart, svarer han.

Solberg legger ikke skjul på at det er hockey han aller helst bruker tiden på.

MED DE BESTE: Stian Solberg var i sommer på treningsleir med noen av de største talentene i verden. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Hockey er jo det kuleste, men så vet jeg at jeg må gjøre skolearbeid også. Selv om det ikke er veldig gøy så må det gjøres, sier han.

– Fikk panikk

Forrige sesong debuterte Solberg for Vålerengas A-lag. 16-åringen husker godt hvordan det var å komme inn i garderoben første gangen.

– Jeg husker at jeg prøvde å gjøre meg så liten som mulig og ikke si noe. På isen fokuserte jeg bare på å ikke gjøre feil. Jeg var nervøs, sier han.

Det gikk raskt over og Solberg tok gradvis større plass. Han fikk spille flere kamper i Fjordkraft-ligaen, og så frem til sluttspillet. Det ble det ikke noe av for hans del. Under en kamp med U18-laget gikk det galt.

– Det var en vanlig takling, men jeg kom skjevt inn. Jeg tenkte at det var noe som ikke stemte. Jeg fikk jo helt panikk, sier Solberg.

TILBAKE: Etter en skade mot slutten av forrige sesong, er Stian Solberg skadefri og klar til sesongstart. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Vålerenga-spilleren hadde brukket kragebeinet. Uken etter ble han operert. Mens lagkameratene spilte kvartfinaler, måtte han holde den venstre armen i ro.

Etter god hjelp fra klubbens fysiske trener kom han tilbake på isen etter noen uker. Solberg har vært på isen og gjort det godt de kampene Vålerenga har spilt denne sesongen.