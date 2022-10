16-åring tatt ut på landslaget: – Helt utrolig!

I en landslagstropp med mange debutanter, er det Stian Solbergs navn som står ut.

16-åringen, som til daglig kombinerer det å gå på videregående skole og spille for Vålerenga, har markert seg som et kjempetalent.

I sommer trente han med noen av verdens største talenter på sitt alderskull. TV 2 vet at han følges tett av mange NHL-klubber.

Landslagssjef Tobias Johansson er blant dem som har latt seg imponere av Oslo-gutten.

– Det er en veldig lovende hockeyspiller, sier landslagssjefen til TV 2.

Solberg ventet spent på uttaket da TV 2 ringte han tidligere torsdag ettermiddag og informerte om den informasjonen vi hadde.

– Det har alltid vært en drøm. Hvis det skjer, så er det bare veldig kult. Det hadde vært helt utrolig, sier han.

I SKOLEALDER: Stian Solberg under en skoletime på Wang i Oslo. 16-åringens hverdag er ganske så annerledes enn den er for mange av de andre landslagsspillerne. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Utrolig viktig

– Det er jo enorm vitamininnsprøytning for en unggutt å få en slik mulighet. Det er utrolig viktig at de spillerne som Johansson mener at kan ta steget ut på den internasjonale scenen, får spille et høyt nivå. Det er veldig spennende. Her vil nok noen spillere føle seg forbigått, men sånn er det jo, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Eksperten mener at det å gi Solberg sjansen under landskampene i Trondheim i november, sender et signal om at Johansson mener at Solberg er en mann han ønsker med på laget under sin tid som landslagssjef.

TIDLIG UTE: Stian Solberg har allerede i en alder av 16 år etablert seg på landslaget. Foto: Annika Byrde

– Det viser at han tenker langsiktig. Han ser etter potensial og spillertyper som han kan være med å utvikle. Han er jo kjent for å være en meget god spillerutvikler. Det er selvfølgelig veldig spennende at han velger å gi så unge gutter muligheten på landslaget, sier Hoel.

Eksperten påpeker det at vi ikke er bortskjemte med store profiler i toppligaer. Det er noe han mener at må gjøres noe med. Han tror Solbergs potensial er så stort at han kan nå de aller beste ligaene.

Her du sett da talentet gikk over hele banen og scoret? Se her:

– Han er en utrolig spennende spiller. Det er det ingen tvil om. Han har turt å ta for seg i Fjordkraft-ligaen og viser der en voksen spillestil. Den type spillere må løftes frem for å kunne nå sitt potensial. Forhåpentligvis har han tenkt å bidra på landslaget i mange år og bli en bærebjelke der, sier Hoel.

Samtlige spillere i landslagstroppen er født i 1997 eller senere.

FØRSTE TROPP: Tobias Johansson har tatt ut sin første landslagstropp. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Landslagstroppen

Her er uttaket:

Målvakter:

Jonas Arntzen

Tobias Johansen Breivold

Jørgen Hanneborg

Backer:

Ole Einar Engeland Andersen

Sander Vold Engebråten

Johannes Johannesen

Gabriel Koch

Max Krogdahl

Emil Lilleberg

Sverre Rønningen

Stian Solberg



Løpere:

Gustav Willman Borvik

Philip Granath

Viktor Granholm

Michael Brandsegg-Nygård

Eskil Bakke Olsen

Mikkel Øby Olsen

Thomas Berg Paulsen

Håvard Østrem Salsten

Samuel Solem

Andre Bjelland Strandborg

Petter Vesterheim

Markus Vikingstad

Eskil Wold