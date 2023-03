Irsk landslagsspiller avslører autisme-diagnose

McClean åpner selv opp om diagnosen i et Instagram-innlegg kort tid før FN-dagen for bevissthet rundt autisme.

Fotballprofilen ble utredet for en autismespekterdiagnose (ASD) etter å ha oppdaget egenskaper han har til felles med sin fire år gamle datter, Willow-Ivy.

– Som dere alle vet, er datteren min, Willow-Ivy, autist. De siste fire årene har forandret livene våre på en fantastisk måte, men det har også vært veldig vanskelig for en far å se henne overvinne så mange hindringer og lære seg å håndtere utfordringene hun møter på daglig basis, skriver McClean og fortsetter:

LANG LANDSLAGSKARRIERE: McClean nærmer seg 100 landskamper for Irland. Her er han i aksjon for landslaget mot Danmark i 2017. Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

– Jo mer Erin (kona) og jeg lærte om autisme, jo mer begynte vi å innse at jeg ligner Willow på flere måter enn vi trodde. Jeg ser så mange små trekk i henne som jeg også ser i meg selv, så jeg bestemte meg for å få en ASD-undersøkelse. Det har vært litt av en reise, og nå som jeg har en diagnose, føler jeg at det er på tide å dele den.

– Jeg har vurdert en stund hvorvidt jeg skulle dele dette offentlig, fordi jeg har gjort dette for Willow-Ivy for å vise henne at jeg forstår, og at autisme verken vil eller bør nekte henne å nå sine drømmer. Pappas jente.

McClean spilte mandag sin 98. landskamp for Irland da han ble byttet inn etter 76 minutter i 0-1-tapet for Frankrike i EM-kvalifiseringen. På de 98 kampene har han scoret elleve mål.