Irritert Knutsen: – Det er ufattelig

Bodø/Glimt-Sandefjord 4-3

Det endte godt for Bodø/Glimt: De scoret fire mål, fikk poengene de skulle ha og legger press på gullrival Viking foran søndagens kamper.

Men trøbbelet bakover fortsatte.

– Jeg tror jeg så at xG-en (Expected Goals) var på 0,6. Da er det bare ufattelig at vi klarer å slippe inn tre mål. Det er kun Bodø/Glimt som klarer å gjøre en sånn kamp spennende, mener Knutsen.

Kritisk til holdningen

De tre siste månedene har laget bare holdt nullen i Eliteserien én gang.

I mellomtiden er det blitt sagt at «det er litt typisk oss å slippe inn pissmål».

Knutsen peker på hvor det går galt.

– Det vi må ta lærdom av, er måten vi forsvarer oss på i dag, innleder Glimt-treneren.

– Vi er halvmeteren unna. 1-1-spillet vårt, kommunikasjonen i det defensive og ærgjerrigheten med tanke på at det skal svi og være vanskelig å score på Bodø/Glimt – der er vi overhodet ikke i dag. Det hjelper ikke med xG hvis du ikke har «attituden» og holdningen som skal til. Jeg er bare glad vi dro det i land akkurat her og nå, fortsetter han.

MÅLSHOW: Fremover herjer Bodø/Glimt. Med 66 scoringer har de klart flest i Eliteserien. Foto: Mats Torbergsen

Knutsen mener at det er noe med det mentale, og at laget varierer for mye i én og samme kamp.

– Det er for mange som detter ut i det kollektive spillet. Det å ha den holdningen til at forsvarsspillet er like viktig som angrepsspillet. Det er en del sånne ting som har rotet seg inn. Det skal ikke bli en del av DNA-et vårt, slår han fast.

– Vi møter et modig lag. Får de muligheten, så tar de den. Det må vi rette opp i veldig raskt, advarer han.

Knallhard Ødegaard-dom

Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard irriterer seg også etter lørdagens kamp på Aspmyra.

– Etter de første 15 (minuttene), kanskje, er vi så dårlig defensivt at … vi slipper inn fire mål på én omgang. Det skal ikke være mulig, sier drammenseren.

NEDRYKKSKAMP: Hans Erik Ødegaard og Sandefjord ligger på direkte nedrykksplass med fem kamper igjen. Foto: Carina Johansen

– Både i det høye og det lave gjør vi så mye feil og rart. Da blir du straffet. Det er bra at vi tar oss inn såpass som vi gjør, men det skal ikke så mye til, fortsetter Ødegaard.

Søndag: Seks kamper i Eliteserien på TV 2 Play. Få oversikt her.