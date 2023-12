Irritert Klopp i strupen på TV-reporter: – Modig av deg å spøke med det

SINT: Jørgen Klopp kunne glise for tre poeng mot Sheffield United, men etter kamp ble humøret et annet. Foto: Jon Super

Liverpool-sjef Jürgen Klopp likte dårlig at TV-reporter Marcus Buckland fleipet med at tyskeren foretrekker at Liverpool spiller tidligkampen på lørdager.

Klopp kunne onsdag juble for tre viktige poeng i gullstriden borte mot tabelljumbo Sheffield United. Etter kampslutt ble han spurt om kampen mot Crystal Palace lørdag, på Klopps «favorittidspunkt» klokken 13.30.

– Det er ganske modig av det å spøke med det. Nå skal vi hjem, og jeg vet ikke helt når vi er tilbake i Liverpool. Kanskje klokken ett eller to (på natta). Så har vi to økter før vi møter Palace, avbrøt Klopp.

Tyskeren har ved flere anledninger uttrykt at det tette kampprogrammet skaper bekymring.

– Jeg innser at du ikke forstår dette godt nok. Du jobber ikke i fotballen, så hvorfor skal jeg forklare dette til deg? Hvis du spøker med det, er du bare ignorant, fortsatte en irritert Klopp.

Amazon-reporter Buckland forsøkte deretter å understreke at han ikke mente å være respektløs.

– Det har du allerede vært, men det er i orden. Du kan si hva du vil, men det kan ikke jeg. Det fungerer annerledes, understreket Klopp.

Etter 2-0-seieren mot Sheffield United bekreftet Klopp at midtstopper Joel Matip har pådratt seg et avrevet korsbånd.

