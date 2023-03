IOC høster kritikk: – En skammens dag

IOC venter med å avgjøre om russiske og belarusiske utøvere får delta i OL i 2024, men anbefaler deltakelse i andre idrettskonkurranser under nøytralt flagg.

KRITISERES: IOC og president Thomas Bach beskyldes for ikke å holde en streng nok linje overfor Russland. Foto: FABRICE COFFRINI/AFP

Det var hovedbudskapet under en langvarig pressekonferanse etter første dag av styremøtet i Den internasjonale olympiske komité (IOC) i Lausanne.

Reaksjonene lar ikke vente på seg. Tysklands innenriks- og idrettsminister Nancy Faeser kaller IOCs anbefalinger «et slag i ansiktet» for ukrainere.

– Ukrainske idrettsutøvere fortjener solidaritet fra internasjonal idrett. Idretten må fordømme Russlands brutale angrepskrig, og dette kan bare gjøres med full ekskludering av russiske og belarusiske utøvere, uttaler hun, ifølge nyhetsbyrået DPA.

KRITISK: Nancy Faeser kaller avgjørelsen «et slag i ansiktet». Foto: JOHN MACDOUGALL

Også i Polen reageres det på IOCs budskap.

– Hvilke positive ting har Russland gjort for at deres utøvere nå skal få delta i konkurranser? Etter Bucha, Irpin, Hostomel. Etter de daglige bombingene av sivile områder. Det er en skammens dag for IOC, skriver viseutenriksminister Piotr Wawrzyk.

Anbefalinger om «veien tilbake»

IOCs tyske president Thomas Bach sa tirsdag at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har sendt anbefalinger til internasjonale idrettsforbund om retur for russiske og belarusiske utøvere internasjonale idrettskonkurranser under nøytralt flagg.

Samtidig gjorde han det klart at IOC ikke har gjort vurderinger rundt om russere og belarusere skal få delta i OL i Paris i 2024.

– IOC skal diskutere dette når tiden er inne, uavhengig av om de (utøverne) har kvalifisert seg for OL gjennom kravene i deres enkelte internasjonale forbund.

Etter pressekonferansen publiserte IOC en liste med anbefalinger for de forbundene og arrangørene som ønsker å ta inn russere og belarusere i sine konkurranser. Der heter det også at eventuelle forbund eller arrangører som slipper til de aktuelle utøverne under nøytralt flagg, må sikre seg retten til å forandre beslutningen uten innblanding fra andre.

Uavklart rundt OL

Anbefalingene gjelder altså ikke OL og andre konkurranser IOC selv arrangerer. Bach ble spurt om når fristen vil være ute med tanke på å ta en beslutning for 2024-OL i Paris.

– Dette er en kompleks situasjon. Vi ønsker å ta en beslutning basert på fakta. Derfor vil vi ikke sette noen frist for dette spørsmålet på det nåværende tidspunkt, sa Bach.

Han la også til at IOC har anbefalt at ingen sportsarrangementer skal arrangeres i Russland og Belarus framover. Ingen flagg eller nasjonalsanger fra disse nasjonene skal være del av arrangementer. Ingen regjeringsmedlemmer eller andre toppolitikere fra Russland eller Belarus skal inviteres til idrettsarrangementer.

Første dag av det tre dager lange styremøtet i Lausanne var satt av til å diskutere temaene «solidaritet med Ukraina», «sanksjonene mot Russland og Belarus» og «statusen til idrettsutøvere fra disse landene».

Reaksjoner

– Styret har diskutert dette i dag. Styret har derimot ikke vurdert deltakelse for utøvere med russisk eller belarusisk pass, verken i konsultasjoner eller i forberedelsene til dagens møte, sa Bach.

Det var i slutten av januar at IOC åpnet for tanken om å slippe russiske og belarusiske utøvere inn i varmen igjen. Premissene var blant annet at de skal konkurrere som nøytrale og uten nasjonssymboler.

Reaksjonene var sterke fra flere hold, deriblant norsk idrett. I et åpent brev har idrettspresident Berit Kjøll sammen med sine nordiske kollegaer gitt IOC klar beskjed om at russisk og belarusisk deltakelse er uakseptabelt så lenge krigen i Ukraina pågår.

