Fullstendige svar fra Aksel Lund Svindal og Johann Olav Koss:

Det er beklagelig at en intern svikt hos Right To Play Norge gjorde at organisasjonen ikke fikk ettersendt manglende dokumentasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet i henhold til fristen. Dette har vi beklaget til Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har et strengt regelverk. Spillet ble stengt i tråd med deres pålegg. I dette tilfellet har en feil hos oss ført til konsekvenser som utelukkende rammer inntektene til Right To Play og SnapChance. Revisjon og dokumentasjon fra Innsamlingskontrollen tilsier at Right To Play har solide rutiner på plass. Vi er stolte av å representere arbeidet Right To Play gjør for å gi de mest sårbare barna et trygt sted å leke og lære.

Overskudd fra pengespill er en viktig inntektskilde for mange idrettslag, foreninger og organisasjoner i Norge. Right To Play Norge er en av mange ideelle aktører som ikke har anledning til å søke overskuddsmidler fra Norsk Tipping, siden vår aktivitet i all hovedsak er internasjonal. For denne gruppen organisasjoner har myndighetene tilrettelagt for et alternativt virkemiddel hvor det er mulig å søke om et strengt regulert antall lisenser til spill med lav risiko. Dette har Right To Play ønsket å utforske. Rammen for lisensen var på 300 millioner kroner, men dette har aldri vært vårt omsetningsmål. Våre inntekter fra SnapChance var i 2022 kr 105 337 og i 2023 kr 29 012.

Fullstendig svar fra daglig leder Lars Erik Svanberg:

Vi sendte inn de papirene vi skulle til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen fristen. Det har i ettertid vist seg at det manglet en forside i Altinn som gjorde at fullstendig dokumentasjon ikke ble mottatt av tilsynet. På grunn av en inkurie hos oss ble ikke varselet om denne mangelen - sendt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet via Altinn 21.08.23 - fanget opp hos oss.

Det er utrolig beklagelig at manglende dokumentasjon ikke ble ettersendt i henhold til fristen.

Kontrollen med lotteriet handler om å følge retningslinjene til Lotteri- og stiftelsestilsynet som er svært strenge. Vi gjør det vi kan for å ta vare på lisensen på en god måte.

Som jeg sa til deg på telefonen, vet jeg at SnapChance ikke overholdt fristen for innsending av revisorattestert regnskap for 2022 og fikk varsel om dette. Utover dette er jeg ikke kjent med varsler.

Da TV 2 tok kontakt med Svanberg var lotteriet fremdeles åpent markedsført både på Instagram og Facebook, til tross for at Right To Play hadde fått klar beskjed om at all markedsføring er ulovlig.

SnapChance har vært stengt for spill i henhold til instruks fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, men vi har ikke vært kjent med at det har vært åpent markedsført. Ansvaret her ligger hos SnapChance. Jeg ser at vi kunne ettergått dem tydeligere, men vi stoler på dem i henhold til samarbeidsavtale.