Inviterer nordmennene: – Jeg har et veldig tett og intenst forhold til våpenet mitt

SELGES OVER DISK: Store militære angrepsvåpen selges over disk i Utah. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Se skiskyting fra Soldier Hollow på TV 2 Play!

En kunde har akkurat fått beskjed om at bakgrunnssjekken for å få utlevert sitt nye våpen enda ikke er ferdig.

TV 2 er på besøk våpenbutikken Opsec Arms i Herber City, Utah – ti minutter fra OL-arenaen Soldier Hollow.

Butikkens eier David Whaley tar oss imot.



Han forteller at 50 % prosent av statens 3,3 millioner innbyggere eier et håndvåpen.

De norske skiskytterne befinner seg i Utah denne helgen og kjemper om viktige verdenscuppoeng. Flere av dem har slitt med skytingen i den tynne luften på nesten 1800 meter over havet.

– Alle kan kjøpe våpen. Du trenger amerikanske ID-papirer og du må bestå en bakgrunnssjekk, forteller David Whaley til TV 2.



Han viser frem pistoler, hagler, jaktrifler og halvautomatiske angrepsrifler.

Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Våpenbutikk-eieren er pensjonert militær, og har vært på øvelse i Norge. Han kjenner godt til skiskytersporten.

– Jeg liker skiskyting godt. Datteren min var i Soldier Hollow med klassen og så rennet på fredag.



Vil ha norsk besøk

Han vil gjerne ha besøk av de norske skiskytterne.

– De kan ikke kjøpe våpen her, fordi de ikke er amerikanske statsborgere, men jeg vil gjerne at de stikker innom og tar en titt. Vi har en skytebane også, så de kan skyte litt, sier David Whaley til TV 2.

– Vi er glade for å lære bort – vise et fantastisk utvalg våpen.



VELKOMMEN: David Whaley og kollegaen Tom Johnsen vil gjerne ha norske skiskyttere på besøk. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

På skiskytterstadion ti minutter unna smiler Vetle Sjåstad Christiansen av invitasjonen.

– Mitt forhold til våpen er 22-kaliberen vi flyr rundt med på ryggen, det er lite håndholdte pistolvåpen vi har sett mye av i USA, sier Christiansen.



Han har lagt merke til de er glad i våpen her.

Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Vi var innom en butikk og der hang det et skilt som det sto «no weapon allowed in this store», forteller Vetle Sjåstad Christiansen.



SKYTTER: Vetle Sjåstad Christiansen. Foto: Petr David Josek/ AP

Tandrevold: – Ikke noe jeg assosierer meg med

Ingrid Landmark Tandrevold (27) har hatt en strålende helg så langt i Soldier Hollow.

TV 2 viser invitasjonen til den norske skiskytterstjernen.

– Jeg føler vi har nok våpenkurs, jeg. Det holder for meg å vite hvordan man skal håndtere et skiskytingsvåpen. Jeg er ikke så interessert i andre typer våpen, egentlig, sier 27-åringen til TV 2.

– Hva er ditt forhold til våpen?

– Det er ikke så stort, utenom med mitt kjære våpen, som jeg har et veldig tett og intenst forhold til. Men sett bort ifra dét, er jeg dessverre ikke noen jeger, selv om det hadde vært kult, sier hun med et smil.

STAFETTSEIER: Ingrid Landmark Tandrevold jubler sammen med lagkameratene og geværpipene. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

– Så amerikansk våpenkultur er ikke noe for deg?

– Nei, det er ikke noe jeg assosierer meg så veldig med hvert fall, avslutter den norske stjernen.

I våpenbutikken viser Ryan og David frem det heftigste de har.

Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Prisen er på over 110 000 kroner.

–Hvor kan du bruke den?

– Har du stor nok eiendom kan du trene i din egen hage.