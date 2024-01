Intervju vekker oppsikt: «Oh shit, ikke han også!»

Stjernetrio har kort tid igjen av kontraktene med Liverpool. TV 2s ekspert ser ikke bort fra at to av dem forsvinner.

En av dem er kaptein Virgil van Dijk (32).

Liverpool-kapteinens kontrakt går ut om 18 måneder.

På spørsmål om han ser seg selv som en del av den neste æraen under en ny manager, svarer nederlenderen:

– Det er et stort spørsmål. Vel, jeg vet ikke.

Det sier van Dijk ifølge flere britiske medier, blant dem The Athletic. Intervjuet sprer seg som ild i tørt gress blant Liverpool-supportere i sosiale medier.

– En del av Liverpool-fansen får nok en følelse av at «oh shit, ikke han også». Men alt kommer til en slutt. Han har nok ikke veldig mange år på topp igjen, selv om han er fantastisk nå, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Van Dijk med melding

Før helgen slapp bomben om at manager Jürgen Klopp gir seg etter sesongen.

I tillegg gir tyskerens assistenter seg.

– Klubben har en stor jobb foran seg, og jeg er veldig nysgjerrig på hvilken retning den vil ta. Men når det blir annonsert, vil vi se an situasjonen, jeg kan ikke si noe nå, melder van Dijk.

Nederlenderen fyller 33 år i sommer. TV 2s fotballekspert blir ikke overrasket over at midtstopperen vurderer fremtiden.

– Han er utrolig god og mye av grunnen til at Liverpool er så vanskelige å slå nå. Men han vil ikke være der i mange år til. I hans tilfelle tror jeg også at han ønsker å gi seg mens leken er skikkelig god, melder Stamsø-Møller.

Stjerneduo i lik situasjon

Mohamed Salah (31) og Trent Alexander-Arnold (25) har også kontrakter som går ut sommeren 2025.

– Det er to vidt forskjellige tilfeller, poengterer Stamsø-Møller.

– Salah sitter nok litt i samme båt som van Dijk. De er på ganske lik alder, og hvis han skal gjøre noe annet mens han fortsatt duger, trenger det ikke å være så dumt å røre på seg allerede i sommer – dersom Liverpool skal få penger for ham òg. Han har en sterk tilknytning til klubben, så jeg tror det spiller inn når han skal ta en avgjørelse om fremtiden, fortsetter han.

NØKKELSPILLERE: Trent Alexander-Arnold (til venstre) og Mohamed Salah har vært fast inventar på høyresiden i Jürgen Klopps mest suksessrike år i Liverpool. Foto: Molly Darlington / Reuters / NTB

Når det kommer til Alexander-Arnold, er ikke Stamsø-Møller i tvil:

Han kommer til å bli.

– Alexander-Arnold kan bli et klubbikon og større enn Gerrard, sier Stamsø-Møller – som mener det er jevnt mellom dem allerede.

– Jeg tror det har veldig mye å si at han er fra Liverpool. Det naturlige byttet til at Trent Alexander-Arnold blir kaptein kommer nok ganske snart. Det blodet er nok såpass rødt at det ikke er fare for at han forlater Liverpool bare fordi Klopp er ferdig, melder TV 2s ekspert.