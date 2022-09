Innfridde avdøde Auduns (25) siste ønske – responsen sjokkerte

KONNERUD (TV 2): Audun Heimdal (25) var blant verdens beste orienteringsløpere. Like før han døde ga han orienteringsmiljøet en tydelig beskjed.

– Tiden før han døde var utrolig spesiell. Det gikk veldig fort på slutten, forklarer Styrk Hundseid Kamsvåg til TV 2.

Han snakker om kameraten Audun Heimdal som døde 20. august etter kort tids kreftsykdom.

Som landslagsløper både i orientering og skiorientering gjorde Heimdal seg bemerket med imponerende resultater - særlig i fjor, da han ble verdensmester i skiorientering og kom på 6. plass på Worldcup i orientering.

I det norske orienteringsmiljøet ble han satt pris på som en helt spesiell person og ressurs.

TALENT: Audun Heimdal var blant verdens beste i både orientering og skiorientering. Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Rørende beskjed

Noe av det aller siste han gjorde, var å legge løypene til barndomskubben Konneruds Norgescup-stevne denne helgen.

I tillegg ga han en rørende og tydelig beskjed.

NORGESCUP: Orienteringsløpere fra hele landet var tilstede på Konnerud i helgen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Noe av det aller siste han sa var at vi skulle fortsette som normalt. Vi skulle gjennomføre og ikke ta hensyn til at han var borte. Det var hans største ønske at vi skulle fortsette å kose oss med idretten, sier Kamsvåg.

– Det er veldig tøft å være her. Vi tenkte det kom til å bli tøft med dette arrangementet etter hans død, men han var veldig klar på at det ikke skulle avlyses, sier Isa Heggedal, mangeårig trener av Heimdal.

BARNDOMSTRENER: Isa Heggedal sto Audun svært nær. Foto: Torstein Wold / TV 2

Auduns mor Tove var også tilstede på Konnerud.

– Det var dette han brant for. Han tenkte ikke tanken om at vi ikke skulle ha løpet. Det var han klar på.

Hun forteller videre at samholdet i orienteringsmiljøet har betydd mye for familien i tiden etter sønnens bortgang.

–Det har vært veldig fint og godt, sier hun.

TAKKNEMLIG: Auduns mor, Tove Heimdal, er klar på at støtten fra orienteringsmiljøet har betydd mye i den tunge tiden. Foto: Torstein Wold / TV 2

150 000 kr på 30 timer

Orienteringsmiljøet i Norge er lite. Heimdal var en del av studentbyen Moholt i Trondheim, der bortimot 100 orienteringsløpere bor og lever sammen.

– Vi er som en familie. Det er det som er den store styrken vår: At vi er en fin og stor gjeng, som støtter opp og tar vare på hverandre, forteller Kamsvåg.

Før helgens stevne hadde kameratene lyst til å markere sin avdøde kamerat. De tok derfor kontakt med treningstøyprodusenten Trimtex for å produsere trøyer til ære for Heimdal.

HYLLEST: Styrk Hundseid Kamsvåg poserer med trøyen til ære for Audun. Foto: Torstein Wold / TV 2

Avtalen innebar at hver solgte trøye skulle generere 250 kroner til Kreftforeningen.

– Vi trodde og håpte på å selge unna 50-60-trøyer, men plutselig – på under 30 timer – var det solgt godt over 600. Det tok av, forklarer Kamsvåg.

Salget genererte i sum over 150 000 kroner til Kreftforeningen.

Trener Heggedal i Konnerud IL forteller at støtten fra det norske orienteringsmiljøet har vært langt mer enn hva de forventet.

– Dette viser hva Audun betydde for orienteringsmiljøet i landet. Alle vi i Konnerud visste hvilket forbilde han var, men vi har skjønt etter hvert at han også var det i hele orienterings-Norge. Det har vært en stor støtte i disse tunge tidene.